Comunicado de prensa de Business Wire: Hisense

El Grupo Hisense se complace en anunciar que acaba de incorporarse a la alianza de normas la conectividad, la Connectivity Standards Alliance (CSA) y que sus productos serán compatibles con el protocolo Matter a partir de 2023, ayudando a simplificar y elevar la experiencia de los consumidores gracias a la integración fluida y la interoperabilidad de todos sus dispositivos inteligentes para el hogar. La cartera del Grupo Hisense está compuesta por marcas de electrónica de consumo y electrodomésticos como Hisense, Toshiba, Gorenje, ASKO y ATAG, además de plataformas de dispositivos inteligentes como ConnectLife y VIDAA.

En el futuro, estas marcas se ampliarán para incorporar aparatos electrónicos y electrodomésticos compatibles con Matter.

Matter es un nuevo protocolo abierto para el hogar inteligente que cuenta con el apoyo de muchas empresas, tanto de los principales líderes como de los actores más pequeños, lo cual compone una fuerza inigualable en el futuro de los hogares inteligentes. Matter apunta a garantizar la conectividad integral y fluida de todos los dispositivos, desde una lamparita hasta los televisores inteligentes y grandes electrodomésticos, sin tener que preocuparse por la compatibilidad.

"Siendo el n.º 2 del mundo y el n.º 1 de China en fabricación de televisores y uno de los principales fabricantes de electrodomésticos, Hisense se compromete a mejorar la vida y la experiencia de los consumidores con la adopción del protocolo Matter", aseguró David Gold, presidente de Hisense USA. "Matter permitirá a los consumidores disfrutar de todas las funciones y beneficios principales que ofrecen los productos del Grupo Hisense, al tiempo que se integra perfectamente con sus aplicaciones y dispositivos inteligentes preferidos para ayudar a agilizar y maximizar la configuración del hogar inteligente".

"La adopción de Matter por parte de nuestro miembro Hisense es otro ejemplo de una compañía mundial de electrónica de consumo que ve el valor que aporta al ecosistema de la Internet de los objetos (IoT), al presentar una norma más segura y abierta que beneficia a tanto a los consumidores como a los fabricantes por igual", subrayó Chris LaPre, director de tecnología de la Connectivity Standards Alliance. "Nos entusiasma ver lo rápido que esta norma se está convirtiendo en un componente imprescindible en categorías como los televisores y los electrodomésticos; valoramos la escala global que aporta Hisense".

Gracias a Matter, los usuarios podrán utilizar todos sus dispositivos inteligentes compatibles con Matter en la misma plataforma. Una vez configurados, será fácil conectarlos con las aplicaciones y ecosistemas preferidos, para facilitar el uso de las aplicaciones básicas, como por ejemplo, el manejo sencillo de dispositivos y la integración en sistemas domésticos inteligentes. Gracias a esto, las próximas generaciones de dispositivos inteligentes del Grupo Hisense serán compatibles con Matter.

Hisense tiene su sede central en Qingdao, China. En los últimos 54 años, Hisense siempre ha puesto en práctica los valores fundamentales de "integridad, innovación, orientación al cliente y sostenibilidad" y la estrategia de desarrollo con una "base tecnológica sólida y una operación robusta". El negocio abarca áreas que van desde los dispositivos multimedia, electrodomésticos, información inteligente de TI hasta las industrias de servicios más modernas. Con el rápido desarrollo de los últimos años, el negocio de Hisense se ha extendido a más de 160 países y regiones. Los televisores inteligentes, que es el núcleo del negocio B2C de Hisense, siempre han estado a la vanguardia de la industria mundial. Además del B2C, Hisense también es líder mundial en las industrias B2B, como por ejemplo, el transporte inteligente, la medicina de precisión y las comunicaciones ópticas.

