Comunicado de prensa de Business Wire: Huawei

Tianjin Port Group y Huawei anunciaron esta semana que intensificarán sus relaciones para construir un gemelo digital del puerto, que lo dotará de mayor automatización así como de un mayor grado de inteligencia. Yang Jiemin, vicepresidente de Tianjin Port Group, explicó el plan que consta de tres partes, a saber: la construcción de nuevas terminales automatizadas, la mejora de las terminales tradicionales y la transformación digital integral.

La Terminal de la Sección C de la zona portuaria de Beijiang del Puerto de Tianjin fue la primera terminal portuaria inteligente del mundo con cero emisiones de carbono. Inició sus operaciones comerciales a gran escala en octubre de 2021, y ha estado funcionando ininterrumpidamente desde entonces. En esta terminal se aplican tecnologías de conducción autónoma 5G y L4 para hacerla más segura y eficiente. Las grúas de contenedores de la terminal funcionan automáticamente y los robots inteligentes del sistema de transporte horizontal entran y salen de ella con frecuencia. Las grúas de muelle teledirigidas levantan los contenedores cargados de los buques de carga y los colocan en los robots inteligentes para su transporte horizontal. Estos robots, apoyados por el Sistema de Navegación por Satélite BeiDou, son guiados a estaciones automáticas de bloqueo/desbloqueo para liberar los contenedores y, a continuación, al patio de contenedores siguiendo rutas de conducción óptimas que se calculan en tiempo real, en un proceso que se desarrolla con total fluidez.

Yang Jiemin explicó cómo se había puesto por primera vez en aplicación comercial a gran escala la nueva solución, que combina tecnologías 5G y de conducción autónoma L4, en un escenario semipúblico en la Terminal de la Sección C. De esta forma, se ha conseguido un nuevo modelo para actualizar y transformar las terminales de contenedores tradicionales existentes en todo el mundo. "Estas innovaciones que estamos utilizando en el Puerto de Tianjin tienen un enorme impacto en la industria portuaria, ya que crean un nuevo valor para los puertos al mejorar los entornos operativos, impulsar el desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono y aumentar la eficiencia operativa. Estamos seguros de que estas prácticas promoverán el desarrollo inteligente de la industria portuaria mundial", afirmó Yang.

Yue Kun, director de tecnología de la Unidad de Negocio de Carreteras, Vías Navegables y Puertos Inteligentes de Huawei, manifestó: "Los puertos son un eslabón vital en el transporte marítimo, ya que conectan el comercio y los mercados de suministro de todo el mundo. La construcción de puertos inteligentes más eficientes es una necesidad cada vez más apremiante para la cadena de suministro mundial. La Terminal de la Sección C del Puerto de Tianjin lleva más de un año funcionando de forma totalmente estable. Esto demuestra que el 5G y la conducción autónoma L4 ya han sido adoptados con éxito por las industrias en China, y están creando un verdadero valor comercial y social". Para Yue, este progreso beneficiará a numerosas industrias, ya que las tecnologías digitales de próxima generación, como el 5G y la IA, se combinarán para resolver sus problemas, promover la transformación y actualización de la industria digital y generar valor social.

El Puerto de Tianjin, uno de los principales puertos modernos, cuenta con terminales de 300 000 toneladas con una profundidad de canal de 22 m. Dispone de 213 atracaderos de diversos tipos. En 2022, su tráfico de contenedores superó los 21 millones de TEU, por lo que se encuentra entre los 10 primeros puertos del mundo.

