Comunicado de prensa de Business Wire: Huawei

Huawei ha anunciado su adhesión a la Alianza Mundial para la Alfabetización (Global Alliance for Literacy, GAL) de la UNESCO el 26 de febrero como parte de los preparativos de la empresa para el Mobile World Congress 2023. El anuncio tuvo lugar en la Cumbre del Talento Digital organizada conjuntamente por Huawei y el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (Institute for Lifelong Learning, UIL), que actúa como Secretaría de la GAL.

Representative from Huawei and UNESCO Institute for Lifelong Learning signs agreement (Photo: Huawei)

En dicha cumbre, Huawei y el UIL acordaron promover de manera conjunta el uso de la tecnología para aumentar la alfabetización. Las dos partes firmaron también un acuerdo de cooperación en virtud del cual Huawei financiará una ampliación de las iniciativas actuales del UIL para mejorar el uso de la tecnología por parte de los educadores en los países en desarrollo. Actualmente, la iniciativa del UIL funciona en Bangladés, Costa de Marfil, Egipto, Nigeria y Pakistán.

Huawei es la primera empresa privada en convertirse en miembro asociado de la GAL. Por ello, la empresa se congratula de que sus propios objetivos coincidan con la visión de la GAL de erradicar el analfabetismo digital entre la juventud.

El director del UIL, David Atchoarena, explicó en el acto: "Nuestro mundo, en plena transformación, exige esfuerzos concertados y asociaciones sólidas para lograr una educación de calidad y un aprendizaje permanente para todos".

Atchoarena prosiguió: "La experiencia de Huawei en temas de innovación en el aprendizaje será un gran activo para la Alianza Mundial para la Alfabetización. Proyectos de colaboración como el nuestro garantizarán que nadie se quede atrás en esta andadura".

La propia vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas de Huawei, Vicky Zhang, comentaba también: "Recibir la educación adecuada suele ser la clave del éxito en la vida. Como gran protagonista del sector tecnológico, Huawei siente que tiene la responsabilidad de proporcionar conocimientos tecnológicos en todas las partes del mundo, esforzándonos al máximo por incluir al mayor número de personas posible".

"Estamos orgullosos de aunar fuerzas con la UNESCO para cumplir mejor esta responsabilidad", añadió Zhang.

Para Huawei, el talento digital es un motor clave a la hora de lograr la transformación digital, un crecimiento económico sólido y una mejor calidad de vida. Desde 2008, Huawei ha ofrecido una amplia y creciente gama de programas de talento. En el marco del programa Semillas para el Futuro (Seeds for the Future), Huawei ofrece cada año a decenas de miles de personas becas y cursos de formación digital dirigidos a todos los grupos de edad. La empresa también organiza y patrocina competiciones tecnológicas en las que los estudiantes pueden ampliar sus conocimientos, ganar premios y hacer nuevos amigos.

El Dr. Piti Srisangnam, director ejecutivo de la Fundación ASEAN, elogió la contribución de Huawei a la comunidad local de talentos y señaló: "El programa Semillas para el Futuro de la ASEAN, que lanzamos en 2022 junto con Huawei, ya se ha convertido en una plataforma de recursos para que cientos de estudiantes locales de diez países de la ASEAN adquieran conocimientos sobre las TIC y realicen intercambios culturales".

John Omo, secretario general de la Unión Africana de Telecomunicaciones (UAT), también resaltó la necesidad de tender puentes entre el talento local y la comunidad internacional. En su opinión: "Es fundamental que los jóvenes de África tengan acceso a oportunidades globales y puedan formar parte de conversaciones globales".

El senador Jorge Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de México, abogó por una sinergia a escala mundial y comentó: "La educación digital debe ser un factor que nos acerque a la equidad, en lugar de agravar las desigualdades".

La cumbre concluyó con una interesante y reflexiva mesa redonda sobre cómo imaginar el futuro de la educación. Participaron en ella George Gilder, reputado economista y cofundador del Discovery Institute, el Dr. Ricardo Gil-da-Costa, director ejecutivo y cofundador de Neuroverse, y dos exalumnos del programa Semillas para el Futuro de Huawei.

Hasta la fecha, el programa Semillas para el Futuro de Huawei ha ayudado a formar a más de 2,2 millones de talentos digitales en más de 150 países. La Academia TIC de la empresa tiene capacidad para formar a unos 200 000 estudiantes al año. En 2021, Huawei anunció que ya había invertido 150 millones de dólares y que tenía previsto invertir otros 150 millones de dólares en el desarrollo del talento digital antes de 2026, lo que se espera que beneficie a otros 3 millones de personas.

Acerca de la Alianza Mundial para la Alfabetización

Desde su puesta en marcha en 2016, la Alianza Mundial para la Alfabetización ha impulsado el discurso internacional y orientado las actividades de alfabetización en todo el mundo para quienes más lo necesitan. Formada por 30 países comprometidos con la mejora de la alfabetización de jóvenes y adultos, la Alianza sirve de plataforma para que sus miembros debatan juntos los avances y los desafíos, e intercambien conocimientos y buenas prácticas.

