Comunicado de prensa de Business Wire: Huawei

Huawei ha presentado el "HUAWEI XMAGE Trend Report 2023" durante el Mobile World Congress de Barcelona. Se trata del primer informe de tendencias desde el lanzamiento de "HUAWEI XMAGE" en 2022, una nueva marca para las imágenes con celulares que definió claramente la estructura de su estrategia para los teléfonos Huawei: innovación tecnológica, experiencia del consumidor y exploración de la cultura.

Las imágenes son ahora el lenguaje común, y los celulares desempeñan un papel cada vez más importante en esta nueva tendencia, afirmó Li Changzhu, vicepresidente de marketing estratégico de Huawei Consumer BG y jurado de los HUAWEI NEXT IMAGE Awards. Li anunció el lanzamiento del informe en el Salón HUAWEI XMAGE, dedicado al tema "Insight in Mobile Imagery". El informe, basado en los trabajos generados a partir de las presentaciones a los premios anuales, derivados de XMAGE, identifica las tendencias en el tipo de contenido visual que generan los usuarios de teléfonos inteligentes Huawei.

"El objetivo de HUAWEI XMAGE es dar paso a una nueva era de la imagen con móviles, y no escatimamos esfuerzos en forjar una sólida cultura de la imagen a través de la innovación, que ofrezca a los usuarios una experiencia superior", declaró Li. Según un estudio, cada año se hacen en el mundo más de 1,4 billones de fotos, de las cuales más del 89 % se sacan con el celular.

En esta ocasión, altos cargos del ámbito de la cultura y las artes, fotógrafos de renombre, sociólogos visuales y representantes estudiantiles compartieron sus puntos de vista acerca de la innovación y la cultura, las principales conclusiones del informe y el futuro de las imágenes con móviles.

"Las tecnologías y las artes, incluida la arquitectura, pueden colaborar para crear resultados asombrosos. El informe de Huawei lo ilustra fehacientemente", afirma Benedetta Tagliabue, fundadora y directora ejecutiva de EMBT Architects. "Me complace ver que Huawei lidera estos esfuerzos para inspirar a los usuarios de todo el mundo y explorar el rumbo futuro de las imágenes con móviles".

Chandran Nair, fundador y director ejecutivo del Global Institute for Tomorrow, declaró en su discurso de apertura: "La innovadora fotografía mediante teléfonos inteligentes está cambiando los paradigmas de la imagen y ayudando a las personas a redefinir el modo en que comunican lo que ven. Sin embargo, el impacto de la tecnología no es simplemente una mejor imagen; tiene que ser algo que nos empuje como individuos a crear cada día algo que tenga sentido e impacto".

Hoy más que nunca, las imágenes se comparten, y las experiencias están cada vez más determinadas por el teléfono inteligente.

"Las imágenes demuestran que estos teléfonos con cámara son poderosos, convierten a todo el mundo en un creador y no en un mero consumidor de imágenes", afirma Nichole Fernández, socióloga visual y una de las principales autoras del informe, refiriéndose a los teléfonos Huawei utilizados para crear las fotografías y los vídeos presentados. "Incluso una persona sin la preparación necesaria puede convertirse en fotógrafo, capturar momentos que le parezcan significativos y crear algo de lo que se sienta lo suficientemente orgulloso como para presentarlo a un concurso. Es la democratización de la producción de imágenes".

Desde 2017, los premios anuales HUAWEI NEXT IMAGE han apoyado la creatividad en fotografía en todo el mundo, con casi 4 millones1 de candidaturas de más de 170 países en los últimos seis años.

Este año, Huawei ha colaborado con FactStory para reunir a un equipo de expertos en análisis visual que han estudiado las fotografías y los videos enviados antes de compartir sus ideas sobre cómo se utilizan los dispositivos Huawei, con especial hincapié en la sociología, la psicología y las emociones evocadas por las imágenes seleccionadas.

1 Los datos proceden del Comité que concede los NEXT IMAGE Awards.

