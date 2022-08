Comunicado de prensa de Business Wire: Hy Stor Energy LP

Hy Stor Energy LP (Hy Stor Energy), una empresa pionera en hidrógeno verde de producción renovable y almacenamiento de energía a escala de Misisipi, anunció hoy su alianza con Green Hydrogen Organisation (GH2) para convertirse en el primer miembro norteamericano en apoyar el estándar de hidrógeno verde GH2 en el continente y en todo el mundo. Al comprometerse con este estándar, el primero de su tipo a nivel mundial, Hy Stor Energy producirá hidrógeno con energía 100 % o prácticamente 100 % renovable, con emisiones de gases efecto invernadero cercanas a cero para su muy esperado Mississippi Clean Hydrogen Hub y todos los proyectos futuros.

"El estándar GH2 ofrece certeza y transparencia a inversores y otras partes interesadas de que el hidrógeno verde es exactamente eso: hidrógeno generado con electricidad renovable que cumple con los estándares más altos de emisiones, criterios éticos, sociales y de gobernanza empresarial, y los objetivos de desarrollo sustentable", afirmó Malcolm Turnbull, presidente de GH2. "Estamos encantados de que Hy Stor Energy se haya comprometido a apoyar nuestro estándar en todo Norteamérica y haya garantizado que sus proyectos cumplirán con este estándar".

El objetivo de establecer un estándar para la producción de hidrógeno verde es ayudar a descarbonizar rápidamente sectores difíciles de convertir como acero, cemento, envíos marítimos y aviación para cumplir de forma urgente las metas de emisiones netas cero y descarbonización. Los proyectos de hidrógeno verde que cumplan con el estándar GH2 recibirán una licencia para utilizar la etiqueta "Hidrógeno verde GH2" y serán elegibles para obtener y comercializar certificados de origen GH2 para hidrógeno verde y derivados como el amoníaco verde. Debido a que la mayoría de los proyectos aún están en fase de diseño inicial, como Mississippi Clean Hydrogen Hub de Hy Stor Energy, el proyecto se someterá a una evaluación independiente de acuerdo con el estándar para identificar cualquier problema o preocupación que pueda constituir un impedimento para la acreditación.

"La aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación es un victoria que constituye un cambio de paradigma para la innovación energética en este país. A medida que la revolución energética sigue acelerando su ritmo, GSREIA felicita a Hy Stor Energy y a Green Hydrogen Organization por el desarrollo de un estándar de excelencia para el hidrógeno verde. En GSREIA aceptaremos y apoyaremos la definición, además de recomendar su urgente adopción en nuestra región del Golfo Pérsico y en otras regiones", indicó Stephen Wright, director ejecutivo de Gulf States Renewable Energy Industry Association.

Además de este anuncio, Hy Stor Energy apoya a Youth for Green Hydrogen, un movimiento inclusivo de jóvenes que trabajan en pos de acelerar las soluciones climáticas y escalar el hidrógeno verde, para fundar su primera delegación norteamericana. Junto con Youth for Green Hydrogen y otras organizaciones como universidades y laboratorios nacionales, Hy Stor Energy está desarrollando un camino hacia el futuro positivo y basado en acciones, con resultados educativos y de promoción.

"Saludamos esta iniciativa junto a Hy Stor Energy para fortalecer la participación de la juventud y las alianzas que permitan crear innovación y soluciones climáticas lideradas por jóvenes relacionadas con el hidrógeno verde en Norteamérica y en todo el mundo", agregó Sailesh Singal, cofundador de Youth For Green Hydrogen.

Aunque la industria del hidrógeno está creciendo en los Estados Unidos debido crédito fiscal de hidrógeno y al desarrollo del programa H2Hub que lleva adelante el Departamento de Energía, muchas empresas en los Estados Unidos están promoviendo el uso de hidrógeno azul en lugar del hidrógeno verde renovable. Para asumir un compromiso total con la reducción de emisiones nocivas, es fundamental que la industria del hidrógeno utilice el estándar de excelencia de producción y que no contribuya al exceso de dióxido de carbono y metano en la atmósfera. Esta inversión a largo plazo en infraestructura de hidrógeno verde tiene el beneficio adicional de poder utilizarse durante décadas, lo que ayuda a reducir el riesgo de tener activos energéticos abandonados en el futuro. Hy Stor Energy está concentrado en la necesidad urgente de comercializar, implementar y escalar el hidrógeno verde, ya que es crítico para cumplir las metas de descarbonización y mitigar el cambio climático.

"Ahora que el Senado ha aprobado la Ley de Reducción de la Inflación, la legislación de inversión climática más grande en la historia de los Estados Unidos, no hay tiempo que perder para facilitar la producción y el almacenamiento de hidrógeno verde para garantizar de forma más efectiva aire puro, agua limpia y salud pública en nuestras comunidades en el presente y para las futuras generaciones", explicó Laura L. Luce, directora ejecutiva de Hy Stor Energy. "Esta ley no solo acelerará el ritmo y la escala de generación de energía limpia, sino que además existen disposiciones y créditos fiscales de monumental impacto para potenciar la industria del hidrógeno renovable y fomentar su adopción en todo el país. En Hy Stor Energy, estamos listos para escalar el hidrógeno verde en Norteamérica y para ser líderes en el establecimiento del estándar de excelencia de un hidrógeno con carbono y metano cero. Y al incorporar a la juventud mundial para que su voz participe de este debate, garantizaremos un marco saludable para la economía del hidrógeno verde que incluye educación, inspiración, apoyo y mentoría, además de otras iniciativas de promoción de la diversidad en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)".

A principios de año, el equipo de Hy Stor Energy asistió a la primera Asamblea Global de GH2 en Barcelona, donde la empresa firmó el Estándar de Hidrógeno Verde GH2 y la Declaración de Youth for Green Hydrogen. Durante esta conferencia, Claire Behar, directora de operaciones de Hy Stor, participó en una charla íntima con el señor Turnbull donde analizaron el futuro de la industria del hidrógeno verde.

Sobre Hy Stor Energy

Hy Stor Energy está facilitando la transición hacia un medioambiente libre de energía derivada de combustibles fósiles mediante el desarrollo y el fomento de hidrógeno renovable a escala a través del desarrollo, la comercialización y la operación de proyectos de centros de hidrógeno renovables. La empresa define al hidrógeno verde como al único producido a partir de energías renovables, como establece Green Hydrogen Organisation. Proyectos integrados y de gran dimensión producen, almacenan y transportan energía 100 % libre de carbono, ofreciendo a los clientes energía renovable, segura y confiable bajo demanda. Desarrollados como parte de un centro integrado, estos proyectos combinan la producción de hidrógeno renovable in situ con almacenamiento a largo plazo y distribución integrados, utilizando la escala para reducir costos. Hy Stor Energy, liderada por la experimentada Laura L. Luce, con antecedentes en la tecnología de hidrógeno y la industria del almacenamiento de energía, cuenta con un equipo innovador de profundos conocimientos y está posicionado como líder en la revolución del hidrógeno renovable. Para más información, visite www.hystorenergy.com.

Sobre Green Hydrogen Organisation (GH2)

La misión de Green Hydrogen Organisation (GH2) es acelerar significativamente la producción y la utilización de hidrógeno verde en una amplia gama de sectores en todo el mundo. Hará esfuerzos por descarbonizar rápidamente industrias como acero, cemento, fertilizantes, envíos y aviación, que hasta ahora han hecho un progreso modesto en la reducción de sus emisiones. Aunamos los esfuerzos del gobierno, la industria y la sociedad civil para facilitar la rápida adopción del hidrógeno verde en todo el mundo.

Sobre Youth for Green Hydrogen

Youth for Green Hydrogen es una red de hombres y mujeres jóvenes que trabajan en el sector del hidrógeno verde. Nuestra visión consiste en aumentar la participación y ampliar el liderazgo de los jóvenes que trabajan con el hidrógeno verde, con las alianzas intergeneracionales en el centro de nuestro enfoque.

Youth For Green Hydrogen es un movimiento inclusivo de jóvenes que trabajan en pos de crear soluciones para poner fin a la crisis climática, y creemos firmemente en que es solo mediante la tecnología verde que el mundo podrá reducir la dependencia en el consumo actual de combustibles fósiles. Aunque el uso de tecnología verde podría aumentar de forma incremental, la emergencia que supone el cambio climático convoca a todos los jóvenes a entrar en acción para que nuestras sociedades pasen a basarse en fuentes de energía renovables, especialmente el hidrógeno verde.

El grupo ha sido decisivo para el desarrollo de la primera Declaración de la Juventud sobre Hidrógeno Verde del mundo, que ha sido adoptada por los líderes mundiales en la Asamblea GH2 en Barcelona y ha movilizado a jóvenes de 64 países en pos de la aceleración de soluciones climáticas a través de la tecnología de hidrógeno verde.

Declaración de la Juventud sobre GH2: https://www.y4gh2.org/wp-content/uploads/2022/06/Y4GH2-Declaration.pdf

Contacto de prensa de Hy Stor Energy Brad Carl En representación de Hy Stor Energy brad@teamsilverline.com

