Comunicado de prensa de Business Wire: IFPMA

La industria biofarmacéutica acaba de publicar la "Declaración de Berlín: Visión de la industria biofarmacéutica para un acceso equitativo en las pandemias" y presenta a los líderes mundiales una propuesta que podría ayudar a garantizar el suministro de vacunas, tratamientos y medios de diagnóstico para futuras pandemias lo antes posible a quienes más los necesitan. Este sector, que desarrolló las vacunas y los tratamientos para laCOVID-19 a una velocidad récord y en cantidades históricas, propone crear una solución colaborativa para el despliegue aún más equitativo de vacunas, tratamientos y medios de diagnóstico para futuras pandemias. Presenta la declaración y propone un debate con el G7, el G20, organizaciones multilaterales y demás responsables de toma de decisiones en materia de preparación ante pandemias para estudiar como la oferta de la industria, de priorizar y reservar una parte de la producción en tiempo real para distribuirla entre las poblaciones prioritarias de los países con menores ingresos, podría contribuir a la solución holística y equitativa que el mundo necesita.

Un requisito previo para el éxito de dicha declaración es garantizar que los sistemas sanitarios de los países con menores ingresos estén mejor preparados para aceptar y suministrar vacunas y tratamientos, y que los países con mayores ingresos proporcionen el apoyo político y financiero necesario. La declaración hace hincapié en la necesidad de un sólido ecosistema de innovación, basado en los derechos de propiedad intelectual, y en la eliminación de las barreras comerciales y normativas a la exportación. También insiste en que, si no hay planes sólidos para suministrar vacunas, tratamientos y medios de diagnóstico y atención a las poblaciones de todos los países, los intentos de mejorar la equidad fracasarán.

Mediante esta declaración se reconoce que, si bien la innovación y la ampliación de la fabricación tuvieron un éxito sin precedentes durante la pandemia de COVID-19, los esfuerzos para lograr un acceso equitativo no se realizaron de manera plena debido a la existencia de mecanismos de financiación inadecuados y a la falta de preparación de los países, lo que sigue impidiendo que las vacunas lleguen a todas las personas que las necesitan. Para futuras pandemias, es fundamental garantizar que todos los países cuenten con la infraestructura técnica y sanitaria, los recursos humanos y la capacidad financiera, así como el apoyo político para vacunar, realizar pruebas y atender con éxito a sus poblaciones. Además, el éxito de la propuesta requiere la apertura de las fronteras y que no haya restricciones comerciales.

Los resultados de la Cumbre del G7 de junio (enlace) relativos a la inversión en un futuro mejor para la salud con el tema general de "progreso hacia un mundo equitativo", y la reciente aprobación del Fondo de Intermediación Financiera para Pandemias (enlace) son señales alentadoras de que el mundo no ha pasado, como se temía, del pánico a la negligencia a la hora de prepararse para futuras pandemias. Jean-Christophe Tellier, presidente de la IFPMA y director ejecutivo de UCB, declaró: "Aplaudimos el liderazgo de Alemania en la respuesta del G7 a la pandemia y confiamos en que nuestra declaración sea vista por los líderes mundiales como una propuesta práctica para construir un mejor acceso equitativo en la futura respuesta ante una pandemia. Para que este concepto, que puede salvar vidas, se convierta en realidad, tendremos que trabajar con el G7 y, más adelante, en Bali, con el G20, para concretar la forma de hacerlo funcionar. La recompensa, si se consigue, ayudará a configurar un futuro en el que todo el mundo tenga la oportunidad de estar mejor protegido de la amenaza de las pandemias desde el principio, independientemente de dónde viva".

Las reacciones a la propuesta de la industria ya son positivas, y se ha manifestado mucho interés por profundizar en el debate.

Su excelencia Budi Gunadi Sadikin, ministro de Sanidad de Indonesia, comentó: "La industria biofarmacéutica tiene un papel fundamental en la preparación para futuras pandemias. Para lograr un acceso más equitativo a las vacunas y los tratamientos en futuras pandemias será necesaria la estrecha colaboración de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Recibo con satisfacción el compromiso de la industria biofarmacéutica con nuestra visión compartida de acceso "en tiempo real" para poblaciones prioritarias de los países con menores ingresos. Espero trabajar con los líderes políticos del G7 y del G20 para hacer avanzar esta importante iniciativa".

José Manuel Barroso, presidente de Gavi y copresidente de COVAX, compartió su opinión al enterarse de la propuesta: "Aplaudo a la IFPMA y a los líderes de la industria por haber aprovechado la iniciativa. En esta pandemia hemos visto una innovación eficaz y un aumento de la fabricación; pero también hemos comprobado los problemas que hemos tenido que superar para hacer llegar las vacunas a todos los que las necesitaban. El compromiso de la industria de reservar parte de la producción de vacunas y tratamientos en tiempo real para las poblaciones vulnerables de los países de bajos ingresos ofrece la oportunidad de trabajar juntos de forma estratégica para forjar un nuevo contrato social. Espero que los líderes políticos aporten su esfuerzo y se comprometan con la industria para que esto funcione".

La Federación Internacional de la Industria del Medicamento (IFPMA, por sus siglas en inglés), el organismo que representa a la industria ante las instituciones multilaterales durante la pandemia de COVID-19, llevará la propuesta al G7 y al G20. Thomas Cueni, director general de la IFPMA, explicó: "Si todas las partes interesadas colaboran y desempeñan su papel, podemos asegurarnos de que los esfuerzos, las inversiones, los aprendizajes y las pérdidas que se han producido durante la COVID-19 no sean en vano, y contribuyan a forjar un futuro en el que todo el mundo esté mejor protegido frente a la amenaza de las pandemias. Durante la elaboración de la declaración, me han animado mucho las respuestas positivas que hemos recibido de funcionarios gubernamentales, así como de socios y de la sociedad civil. Nuestra propuesta no es más que un primer paso en el camino hacia lo que considero que tiene el potencial de ser una solución transformadora para futuras pandemias".

