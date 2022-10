Comunicado de prensa de Business Wire: Inmarsat

Las tecnologías satelitales ya están reduciendo las emisiones de carbono en 1,5 mil millones de toneladas (o 1,5 gigatoneladas) por año según una investigación independiente encargada por Inmarsat a los consultores líderes del Estudio de Empresas Sostenibles de Globant. Esto es equivalente a casi un tercio de todas las emisiones de carbono de los Estados Unidos en 2021[1][2] o de las emisiones por toda la vida de 50 millones de automóviles[3].

Al demostrar las posibilidades de las tecnologías espaciales en la carrera hacia el cero neto, el informe se concentra en tres sectores industriales: 1) transporte y logística, 2) agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra y 3) sistemas de energía. Juntos forman aproximadamente un 60 % de las emisiones globales[4].

Si estas industrias adoptaran las tecnologías satelitales de manera universal, los ahorros de CO2 que se ofrecen en la actualidad a través de las tecnologías satelitales casi se cuadriplicaría en hasta 5,5 mil millones de toneladas por año basados solamente en las tecnologías actuales, sugiere el análisis de Globant.

Esto es equivalente a un sexto de las emisiones totales de carbono que actualmente se estiman como necesarias para mantener el aumento de la temperatura mundial a menos de 1,5 °C para 2030 -o un tercio de esto es necesario para mantener el aumento de la temperatura a menos de 2 °C[5], lo que subraya el impacto positivo que las tecnologías espaciales podrían tener en el único desafío más grande que enfrenta el mundo.

Según la investigación, los cálculos de Globant sugieren que el mundo actualmente no recibe hasta 4 mil millones de toneladas de reducciones potenciales e inmediatas de CO2[6] al no aprovechar las capacidades de descarbonización de las tecnologías satelitales. Estas tecnologías permiten ahorros en el consumo de combustible y un enrutamiento mejorado en transporte, uso reducido de energía y optimización en energía e, incluso, prevención de incendios en silvicultura, entre muchos otros [beneficios].

Rajeev Suri, director y presidente ejecutivo de Inmarsat, expresó: "La acción para abordar la descarbonización es una prioridad global y las tecnologías espaciales ofrecen una fuente importante de esperanza al abordar este desafío. Nuestro informe, encargado a Globant, subraya las maneras en que el espacio puede ofrecer ahorros significativos en las emisiones de carbono ahora e incluso ahorros mayores en el futuro, contribuyendo de manera directa a la lucha contra el cambio climático.

"En momentos en que los líderes mundiales se congregan para la COP27, les ofrecemos la oportunidad de mirar la función de las tecnologías satelitales dentro de sus estrategias de descarbonización y los alentamos a trabajar más estrechamente con nuestro sector para reunir de manera más eficaz los datos que necesitamos para contribuir de manera impactante a reducir el riesgo del aumento de la temperatura de la Tierra. En la COP27 y más allá, esperamos con ansias trabajar con los líderes del mundo y del sector para aprovechar esta oportunidad y efectuar un cambio verdadero y duradero para nuestro planeta".

El reciente análisis de consumidor realizado para Inmarsat como parte de su iniciativa "What on Earth is the value of space?" ("¿Qué tiene que ver el valor del espacio?") descubrió que 4 de 10 personas piensan que el espacio puede ayudar a resolver el cambio climático.[7] Los hallazgos del segundo estudio de la iniciativa deben ser especialmente alentadores para esta gran minoría.

Dicho esto, la tecnología satelital no es de ninguna manera la única solución al cambio climático. El trabajo crucial en fuentes de energía alternativa y nuevas tecnologías de almacenamiento de energía y otros recursos deben continuar a todo ritmo. Pero los ahorros disponibles de las tecnologías espaciales existentes pueden producir un impacto inmediato, ayudando a ganar potencialmente más tiempo para que se desarrollen e implementen estos recursos adicionales.

Mirando al futuro, el informe de Globant también encontró que se podrían ahorrar 8,8 mil millones de toneladas de emisiones de carbono -equivalente a casi un cuarto (23 %) de las emisiones globales en 2021[8], o las emisiones per cápita de 1,8 mil millones de personas[9] - si la diversidad de las incipientes tecnologías hechas posibles por el espacio que están surgiendo o que están por surgir se adoptaran ampliamente en los próximos años. Entre estas se incluyen:

-- En el ambiente marítimo, los barcos autónomos podrían ahorrar 400 millones de toneladas reduciendo el consumo de combustible.

-- En energía, la optimización de la energía impulsada por la IA para la transición de energía podría ahorrar 1,3 mil millones de toneladas de CO2

-- En aviación, la tecnología Iris de ESA podría ahorrar 100 millones de toneladas de carbono si se adoptara en todo el sector de la aviación. Está programado que el primer avión vuele a comienzos de 2023.

Martin Umaran, cofundador y presidente de EMEA de Globant, manifestó: "Como una empresa nativa digitalmente, constantemente nos estamos esforzando para comprender y agradecer la función que desempeñan las tecnologías revolucionarias en los temas de suma importancia y la carrera hacia el cero neto. Por este motivo es que el esfuerzo conjunto con Inmarsat es tanto emocionante como impactante para nosotros. En Globant, tenemos un papel principal en la sostenibilidad impulsada por la tecnología, y la sinergia con la tecnología de las comunicaciones satelitales ofrece, como resultado, una pieza en la descarbonización de liderazgo pensado sin precedentes".

[1] ONS [2] https://www.statista.com/statistics/183943/us-carbon-dioxide-emissions-from-1999/ [3] Aproximadamente 66 000 libras de CO2 [is] emitidas por un automóvil ICE (suponiendo que se conducen 93 000 millas).[4] Se incluye en el análisis: transporte (15 % de emisiones globales), agricultura, silvicultura y uso de la tierra (22 %), electricidad y calor (23 %). [5] "La brecha de emisiones en 2030... se estima en 12-15 Gt CO2 para limitar el calentamiento global a menos de 2 °C y29-32 Gt CO2ea 1,5 °C".[6] La diferencia entre 1,5 mil millones de toneladas de ahorros existentes, y los 5,5 mil millones de toneladas de ahorros proyectados de plena adopción de tecnologías satelitales. [7] https://www.inmarsat.com/en/news/latest-news/corporate/2022/people-unaware-concerned-space-landmark-report.html [8]"En 2021, las emisiones de CO2 globales ... totalizaron 37,9 Gt CO2".[9] https://www.statista.com/statistics/268753/co2-emissions-per-capita-worldwide-since-1990/

