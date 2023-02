Comunicado de prensa de Business Wire: Intelsat

Intelsat, operador de una de las mayores redes terrestres y por satélite integradas del mundo y proveedor líder de conectividad en vuelo (IFC, por sus siglas en inglés), anunció hoy la finalización con éxito de las pruebas en vuelo de su nueva antena ESA (orientable electrónicamente mediante ajuste de fases). Esta antena permite un servicio Wi-Fi rápido y global y está disponible para aerolíneas de todo el mundo.

La ESA de Intelsat es la única antena disponible comercialmente en la industria de la aviación que puede operar entre satélites de órbita terrestre baja y satélites geoestacionarios. Anunciada en junio de 2022, la nueva antena ha estado acumulando horas de vuelo con los ingenieros de Ball, Stellar Blu Solutions, Intelsat y OneWeb validando el rendimiento de la antena y la red.

A principios de 2023, Intelsat demostró con éxito el nuevo sistema a aerolíneas de todo el mundo en el avión regional Bombardier CRJ-700 de la compañía, equipado con la nueva antena y el sistema Wi-Fi a bordo. Con velocidades máximas de descarga a bordo superiores a 275 Mbps, los clientes de las aerolíneas pudieron participar en reuniones virtuales en directo, transmitir contenido multimedia y permanecer conectados sin interrupciones.

Mediante el uso conjunto de las redes de satélites Intelsat y OneWeb, Intelsat puede ofrecer las ventajas de la baja latencia de LEO junto con la redundancia que proporciona GEO para abordar los puntos conflictivos de la red que las redes LEO por sí solas no pueden abordar. Tanto si los aviones vuelan por las regiones polares como si sobrevuelan las ciudades más pobladas del mundo, la antena ESA ofrecerá una cobertura ininterrumpida desde el despegue hasta el aterrizaje.

Con un peso de solo 90 libras (unos 27 kilos) y sin piezas móviles, la nueva antena sólo mide 3,5 pulgadas (8,5 centímetros) en la parte superior del avión. El bajo perfil del terminal tiene la menor resistencia aerodinámica de todos los productos ofrecidos por Intelsat, lo que reduce las emisiones de CO2 de las compañías aéreas.

"Tras instalar el sistema en diciembre, hemos trabajado duro para perfeccionar esta nueva tecnología y hemos llevado a algunas de las principales aerolíneas del mundo a realizar vuelos de prueba. Una antena sin piezas móviles, que es mucho más pequeña que sus predecesoras, permite a las aerolíneas competir en el mercado, deleitar a sus huéspedes y confiar en que la antena multiórbita de Intelsat proporcionará la experiencia de conectividad durante los vuelos con mejores prestaciones del mercado", afirmó Jeff Sare, presidente de Intelsat Commercial Aviation.

Alaska Airlines anunció recientemente que tiene previsto utilizar la terminal ESA y los servicios IFC de Intelsat a bordo de su flota de aviones regionales Embraer. Intelsat tiene en marcha programas de certificados de tipo suplementario para una amplia gama de aeronaves y espera empezar a entregar e instalar shipsets a principios de 2024.

El equipo mundial de profesionales de Intelsat se centra en proporcionar comunicaciones por satélite seguras y sin interrupciones a gobiernos, ONG y clientes comerciales a través de la red mundial de nueva generación y los servicios gestionados de la empresa. Intelsat tiende puentes sobre la brecha digital operando una de las flotas de satélites e infraestructuras de conectividad más grandes y avanzadas del mundo, y permite a las personas y a sus herramientas hablar a través de los océanos, ver a través de los continentes y escuchar a través de los cielos para comunicarse, cooperar y coexistir. Desde su fundación hace seis décadas, la empresa ha sido sinónimo de "primicias" en la industria de los satélites al servicio de sus clientes y del planeta. Apoyándose en un legado de innovación y centrándose en abordar una nueva generación de retos, los miembros de los equipo de Intelsat tienen ahora la mira puesta en las "próximas primicias" espaciales, ya que revolucionan el sector y lideran la transformación digital de la industria.

