Comunicado de prensa de Business Wire: Intelsat

Intelsat, operador de una de las redes satelitales y terrestres integradas más grandes del mundo y proveedor líder de conectividad durante vuelos, anunció hoy que Deutsche Telekom IoT (DT IoT) planea integrar Intelsat FlexEnterprise en su oferta de productos de Internet de las cosas (IoT) basada en la nube para ampliar sus soluciones IoT potentes y fáciles de usar a distintos lugares, más allá de la disponibilidad de opciones de conectividad celular o por fibra óptica.

Los servicios de IoT se utilizan cada vez más en una amplia gama de tareas y recolectan datos de miles de dispositivos para analizarlos de forma tal que las organizaciones aumenten la eficiencia de sus sistemas, reduzcan los desechos, supervisen entornos delicados y ofrezcan nuevos panoramas de procesos y operaciones. Al usar FlexEnterprise para complementar la conectividad celular, DT puede ampliar el alcance y la eficacia de su solución e impulsar el logro de mejores resultados para sus clientes.

"La conectividad satelital permite que IoT conecte objetos y dispositivos físicos desde cualquier lugar del planeta con el mundo virtual, para mejorar la recolección de datos en tiempo real, el análisis y la toma de decisiones", afirmó Brian Jakins, gerente general de Intelsat Networks. "Con FlexEnterprise, DT amplía la utilidad de su oferta de productos de IoT, especialmente para aplicaciones de distribución amplia como infraestructura de energías renovables y supervisión medioambiental de IoT ecológica".

"Al integrar la conectividad satelital en la oferta de productos de IoT de DT, conectamos todo en todas partes y reconceptualizamos el futuro de la conectividad IoT global", agregó Dennis Nikles, director ejecutivo de Deutsche Telekom IoT GmbH. "Nuestros clientes ahora tienen un punto único de contacto, además de 'red de redes' con conectividad simple y ubicua para acceder a posibilidades completamente nuevas".

FlexEnterprise es un servicio de nivel empresarial listo para implementar que integra redes satelitales y terrestres para ampliar redes de Internet, de nube y privadas. Intelsat gestiona la infraestructura global de FlexEnterprise, lo que elimina la necesidad de que mantenga su propia infraestructura y "know-how" satelital. Intelsat ofrecerá FlexEnterprise a DT como producto de satélite como servicio (satellite-as-a-service), para reducir aún más el tiempo y el costo de la operación de nuevos servicios.

La plataforma satelital FlexEnterprise de Intelsat permite que los operadores de redes móviles ofrezcan servicios similares a una red terrestre más allá de la ubicación geográfica. Por citar un caso, clientes de IoT industrial pueden conectar dispositivos en lugares de difícil acceso, por ejemplo, para controlar turbinas eólicas ubicadas en la cima de montañas o en altamar, o para evaluar riesgos de inundación mediante la supervisión de los niveles de agua en ubicaciones remotas.

El equipo global de profesionales de Intelsat tiene como objetivo ofrecer comunicaciones transparentes, seguras y basadas en satélite a gobiernos, ONG y clientes comerciales a través de los servicios administrados y la red global de próxima generación de la empresa. Al salvar la brecha digital con la operación de una de las infraestructuras de conectividad y flotas de satélites más grandes y avanzadas del mundo, Intelsat permite que las personas y sus herramientas puedan hablar a través de los océanos, ver allende los continentes y escuchar por los cielos para comunicarse, cooperar y coexistir. Desde su fundación, hace seis décadas, la empresa ha sido sinónimo de hitos en la industria satelital para sus clientes y el planeta. Basándose en un legado de innovación y con el foco en resolver una nueva generación de desafíos, los miembros del equipo de Intelsat ahora han puesto la mira en sus próximos hitos, mientras realizan innovaciones en el campo y lideran la transformación digital de la industria.

