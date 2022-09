Comunicado de prensa de Business Wire: Intelsat

Intelsat, operador de una de las mayores redes integradas de satélite y tierra en el mundo y proveedor líder de conectividad en vuelo (IFC), se unió a la Partner2Connect Digital Coalition (Coalición digital Partner2Connect). La coalición es una alianza de varias partes interesadas lanzada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y las Naciones Unidas (ONU), y la participación de Intelsat crea nuevas oportunidades para que las telecomunicaciones tengan un impacto económico y social positivo en el mundo.

A través de la coalición, Intelsat proporcionará conectividad por satélite como medio para llevar la banda ancha a poblaciones de difícil acceso y sin servicio que no están conectadas a Internet, así como a millones de personas que no tienen los medios para conectarse.

"La Partner2Connect Digital Coalition es una gran iniciativa para acelerar y promover la inclusión digital", expresó Dave Wajsgras, CEO de Intelsat. "Contribuir a este objetivo común forma parte de la misión de Intelsat, y el desarrollo de tecnología innovadora basada en el espacio que resuelve problemas de comunicación complejos es fundamental para nuestro trabajo. Con miles de millones de personas en el mundo que aún no están conectadas, tenemos que unir fuerzas para garantizar que todo el mundo pueda beneficiarse de la conectividad, ya sea para comunicarse, trabajar o acceder a los servicios de salud, educación o gobierno, en cualquier momento y en cualquier circunstancia".

El compromiso de Intelsat con la coalición incluye lo siguiente:

Compromiso 1: Facilitar la inclusión digital: El futuro de la conectividad mundial a través de una red unificada multiorbital verdaderamente global

Intelsat se compromete a establecer el estándar en el servicio de banda ancha global ininterrumpido ofreciendo una conectividad simplificada a través de su ecosistema de red unificada 5G definida por software y multiórbita. Este sistema unificado permite servicios integrales, fáciles de desplegar, a través de diferentes tecnologías e infraestructuras.

Compromiso 2: Facilitar la inclusión digital: Utilizar la conectividad como una herramienta fundamental para la educación, y proporcionar ayuda durante los desastres naturales o provocados por el hombre

Intelsat se compromete a utilizar sus soluciones de acceso a Internet wifi para conectar 100 escuelas en zonas rurales y remotas para 2025 en el contexto de la iniciativa GIGA lanzada por UNICEF y la UIT. Las escuelas conectadas ayudan a desarrollar la alfabetización digital entre los jóvenes y se convierten en puntos de anclaje para las comunidades, las empresas locales y los servicios.

En el marco del compromiso de inclusión, Intelsat se compromete a firmar un memorando de entendimiento (MdE) que proporciona hasta $500.000 de tiempo de emisión, así como el equipo necesario para ser utilizado durante las catástrofes.

Compromiso 3: Estudios de caso sobre la conectividad por satélite como herramienta para la transformación digital

El compromiso final de Intelsat ofrecerá libros blancos para ilustrar la sostenibilidad del espacio y proporcionar estudios de casos y mejores prácticas sobre los satélites como herramienta para la transformación digital.

En función del compromiso de Intelsat, Wajsgras también agregó que "lograr una conectividad universal significativa es un objetivo ambicioso, que solo puede alcanzarse mediante la colaboración y las asociaciones. Intelsat tiene el agrado de aportar su experiencia a la coalición para ayudar a llevar una conectividad significativa a aquellos que aún no están conectados".

Para obtener más información sobre iniciativas similares, como cuando falló la infraestructura terrestre, las soluciones por satélite se convirtieron en la solución esencial para la población afectada, haga clic aquí.

Acerca de Intelsat

Como arquitectos fundadores de la tecnología satelital, Intelsat opera la red de telecomunicaciones por satélite más confiable en el mundo. Aplicamos nuestra incomparable experiencia y escala global para conectar a las personas, las empresas y las comunidades, sin importar lo difícil que sea el desafío. Intelsat está construyendo el futuro de las comunicaciones globales con la primera red 5G híbrida, multiórbita y definida por software en el mundo, diseñada para una cobertura sencilla, fluida y segura, precisamente cuando y donde nuestros clientes más la necesitan. Siga al líder en conectividad global e "imagínese aquí", con nosotros, en Intelsat.com.

