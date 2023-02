Comunicado de prensa de Business Wire: Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un agente electrónico global automatizado, anunció hoy el lanzamiento del rediseño de su sitio web IBKR Campus, que ofrece un paquete integral de recursos educativos gratuitos para inversores de todos los niveles. El sitio web Campus de IBKR incluye cursos, webinars, podcasts y análisis de mercado para ayudar a que los inversores aprendan sobre comercio bursátil, mercados financieros y las herramientas de comercio bursátil Interactive Brokers.

El rediseñado Campus de IBKR es fácil de usar, para que los inversores puedan encontrar rápidamente lo que buscan. Tanto inversores principiantes como agentes experimentados encontrarán información para ampliar sus conocimientos y sus horizontes de inversión. Desde cursos gratuitos en línea sobre los conceptos y las herramientas de las operaciones financieras y cuestionarios sobre las herramientas de comercio bursátil de Interactive Brokers, todos los inversores pueden aprovechar estos recursos para mejorar. El sitio web Campus de IBKR también incluye análisis de Steve Sosnick, responsable de estrategia de Interactive Brokers, y José Torres, economista sénior de Interactive Brokers, sobre temas que afectan a los mercados y a la economía global.

Steve Sanders, vicepresidente ejecutivo de marketing y desarrollo de productos de Interactive Brokers, enfatizó la importancia de la educación para IBKR. "La educación está en el núcleo de Interactive Brokers, y creemos firmemente que el conocimiento es clave para las inversiones exitosas. Con nuestro sitio Campus de IBKR fácil de usar, estamos empoderando a inversores de todo el mundo para que permanezcan informados sobre eventos del mercado, mejoren su comprensión del mismo y desarrollen sus capacidades de forma continua".

Los servicios de Campus de IBKR están disponibles sin cargo en todo el mundo para clientes y público en general. Para acceder al paquete completo de recursos del sitio web Campus de IBKR, vea la información a continuación y visite https://ibkrcampus.com/

Traders' Academy: los inversores pueden acceder de forma gratuita a módulos de aprendizaje gratuitos dedicados a las herramientas de comercio bursátil de IBKR al ritmo que más les convenga. Los recién llegados pueden explorar temas de educación de comercio bursátil, mientras que los estudiantes más avanzados pueden aprovechar la educación sobre negociación de opciones.

Traders' Insight: los inversores pueden consultar artículos, videos y podcasts relacionados con los mercados, que cubren eventos actuales relacionados con la economía y los mercados financieros en todo el mundo. Con análisis de mercado a cargo de instituciones financieras líderes, a quienes se suman los expertos de Interactive Brokers, el panorama diario explora catalizadores que afectan a distintas clases de activos y mercados en todo el mundo.

IBKR Quant: popular entre los estudiantes de finanzas computacionales y entre quienes quieren operar en los mercados utilizando la potencia de cálculo informática, hay artículos escritos por programadores y desarrolladores en el espacio de la computación cuántica cuyo objetivo es ayudar a los programadores con información concisa, procesable y basada en código.

Podcasts de IBKR: los inversores pueden escuchar entrevistas y episodios con ejecutivos e investigadores de importantes empresas de servicios financieros que analizan los principales temas que afectan a los mercados y al comercio bursátil. Por ejemplo, un podcast reciente en el cual Steve Sosnick y José Torres evalúan el impacto de la política monetaria y las recientes publicaciones de datos económicos: Black Eye for Bond Bulls Gives Equity Traders a Headache

Webinars de IBKR: los contribuyentes exploran semanalmente temas relacionados con los mercados, como negociación de opciones, commodities, fondos cotizados en bolsa, volatilidad y muchos otros.

Glosario para operadores: permite que los inversores busquen términos y definiciones relacionadas con inversiones y comercio bursátil, desde productos y tipos de órdenes hasta información específica sobre las plataformas de Interactive Brokers. También ofrece sugerencias sobre términos y enlaces relacionados.

Student Trading Lab: un recurso en línea gratuito para educadores que quieren combinar la labor académica de ciencias informáticas o finanzas con experiencia bursátil en el mundo real. Los estudiantes reciben una cuenta para realizar simulaciones de operaciones y puedan negociar productos en distintas clases de activos. El capital de las cuentas fluctúa como si las operaciones se ejecutaran en el mercado real.

Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.:

Las subsidiarias de Interactive Brokers Group ofrecen custodia y ejecución de operaciones bursátiles automatizada de títulos, commodities y cambio de divisas las 24 horas en más de 150 mercados en distintos países y monedas desde una plataforma unificada a clientes de todo el mundo. Prestamos servicios a inversores individuales, fondos de inversión de alto riesgo, grupos de operaciones por cuenta propia, asesores financieros y agentes de introducción. Nuestras cuatro décadas de dedicación a la tecnología y la automatización nos han permitido equipar a nuestros clientes con una plataforma de sofisticación única para la gestión de sus carteras de inversión. Nos esforzamos por ofrecerles a nuestros clientes operaciones y precios de ejecución ventajosos, herramientas de gestión de riesgo y cartera, centros de investigación y productos de inversión, todo con un costo bajo o de forma gratuita, con el objetivo de que estén en una posición ideal para lograr rendimientos de inversión superiores. Por quinto año consecutivo, Barron colocó a Interactive Brokers en el primer lugar, con 5 estrellas sobre 5 en su publicación Best Online Brokers Review del 25 de marzo de 2022.

