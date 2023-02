Comunicado de prensa de Business Wire: Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), empresa de corretaje electrónico global automatizado, anuncia su nombramiento como principal corredor internacional de Sinopac Securities. De este modo, a través de Interactive Brokers, los clientes institucionales y minoristas de Sinopac pueden operar con acciones estadounidenses, fondos cotizados e instrumentos de renta fija, además de acceder a más de 90 mercados bursátiles de todo el mundo. Esta iniciativa entre Interactive Brokers LLC y Sinopac consolida la presencia de Interactive Brokers en la región de Asia Pacífico y añade Taiwán a los más de 200 países y territorios de todo el mundo en los que la empresa presta servicio a sus clientes.

"Nos complace trabajar con Sinopac y llevar a Taiwán las capacidades y la experiencia en negociación global de Interactive Brokers", declaró Milan Galik, director ejecutivo de Interactive Brokers. "Reconocemos la ventaja de trabajar con un bróker líder con experiencia local y aspiramos a atender las necesidades de este importante mercado y de sus inversores".

Los inversores taiwaneses tendrán a su disposición las potentes plataformas de negociación y la avanzada tecnología y herramientas de Interactive Brokers. Los clientes de Interactive Brokers tienen la posibilidad de negociar acciones fraccionarias de valores estadounidenses y europeos elegibles, así como fondos negociados en bolsa (ETF), y pueden procesar más de 100 tipos de órdenes, incluida la negociación algorítmica, que actualmente no está disponible a través de otros brókeres en Taiwán. Otra ventaja para sus clientes es que pueden negociar ETF estadounidenses seleccionados 23 horas y media al día, cinco días a la semana, a través del horario de negociación nocturno del IBKR Eos ATS ("IBEOS"). Con el horario de negociación nocturno, los inversores de toda Asia pueden acceder a los mercados de renta variable de Estados Unidos durante su jornada de negociación y responder a las noticias del mercado prácticamente en cualquier momento. Además, gracias a la colaboración con Sinopac, los clientes de Interactive Brokers pueden negociar acciones taiwanesas a través de Sinopac Securities.

Los corredores de presentación o "Introducing Brokers" de todo el mundo utilizan los servicios de Prime Broker de Interactive Brokers para gestionar sus negocios con eficiencia y atender a sus clientes a un menor costo. A través de Interactive Brokers, los corredores de presentación pueden reducir sus gastos operativos, de intermediación y de compensación y, al mismo tiempo, obtienen acceso electrónico al mercado en todo el mundo con la tecnología de negociación profesional y de marca blanca de la empresa. La solución llave en mano de Interactive Brokers cubre todos los pasos, desde la negociación, la compensación y la elaboración de informes hasta la facturación, y ofrece las siguientes ventajas:

-- Soporte para informes normativos globales

-- Financiación de cuentas y negociación en hasta 26 divisas

-- Acceso a acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos en más de 150 mercados desde una única plataforma unificada

-- Sin comisiones por entradas, mínimos, tecnología, software, plataforma o informes

-- Herramientas gratuitas de gestión de las relaciones con los clientes

Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.:

Las filiales de Interactive Brokers Group ofrecen servicios de ejecución comercial automatizados y custodia de valores, productos básicos y cambio de moneda extranjera las 24 horas del día en más de 150 mercados en numerosos países y divisas desde una única plataforma unificada a clientes de todo el mundo. Prestamos servicio a inversores particulares, fondos de previsión, grupos de comercialización de propiedad, asesores financieros y corredores de bolsa. Gracias a nuestras cuatro décadas dedicadas a la tecnología y la automatización, hemos podido equipar a nuestros clientes con una sofisticada plataforma que les permite administrar sus carteras de inversiones. Nos esforzamos continuamente por ofrecer a nuestros clientes operaciones y precios de ejecución ventajosos, herramientas de gestión de riesgos y carteras, instalaciones de investigación y productos de inversión, todo esto a un costo muy bajo, o directamente sin costo. De esta manera, pueden posicionarse para lograr rendimientos superiores con sus inversiones. En su revisión "Best Online Broker" del 25 de marzo de 2022, Barron ubicó a Interactive Brokers por quinto año consecutivo en el primer puesto con 5 estrellas sobre una calificación total de 5.

