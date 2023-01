Comunicado de prensa de Business Wire: Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corredor bursátil electrónico internacional automatizado, anunció hoy el lanzamiento de su nuevo destino de órdenes IBUSOPT. Con el espectacular aumento en la operación bursátil de las opciones, Interactive Brokers ha lanzado este nuevo destino para ayudar a sus clientes minoristas e institucionales a lograr una mejor ejecución de precios en sus operaciones.

IBUSOPT, un nuevo destino de órdenes para acciones estadounidenses y opciones sobre índices, está diseñado para ofrecerles a los clientes la oportunidad de interactuar con el flujo de órdenes de IBKR SmartRouted? y que sus órdenes se completen entre la mejor demanda y oferta nacional (NBBO). El destino IBUSOPT les ayuda a los operadores ejecutar sus operaciones de opciones con más eficiencia y eficacia y ayuda a lograr mejores ejecuciones, porque les permite controlar mejor sus operaciones al admitir diferentes tipos de órdenes.

Las órdenes de IBUSOPT esperarán una orden de compensación de otro cliente de IB y no aparecerán publicadas en el mercado.

El tipo de orden vinculada al punto medio (Pegged-to-Midpoint) IBUSOPT les permite a los clientes vincular su orden al punto medio del diferencial (spread) de oferta y demanda, lo que significa que la orden se ejecutará en el punto medio de la NBBO (la oferta más alta y la demanda más baja). Este tipo de orden sirve para lograr mejores precios al no tener que pagar el diferencial de oferta y demanda.

La orden vinculada al mejor precio (Pegged-to-Best) IBUSOPT les permite a los clientes vincular su orden y competir por un tick con el mejor precio de oferta o demanda disponible en el mercado. Los operadores que usan este tipo de orden quieren asegurarse de que su orden se ejecute a los precios más favorables, sean cuales fueres las condiciones del mercado.

IBUSOPT está disponible para todos los clientes de Interactive Brokers, ya sean inversores individuales, operadores avanzados, asesores financieros, fondos de cobertura u otros clientes institucionales. El destino se puede usar en la plataforma de operación bursátil de avanzada de Trader Workstation, que ofrece una experiencia eficiente y sin interrupciones.

"Estamos entusiasmados con el lanzamiento de IBUSOPT, que es la última incorporación a nuestra tecnología de operación bursátil de vanguardia", manifestó Thomas Peterffy, fundador y presidente de Interactive Brokers. "Con el aumento drástico en la operación de opciones, estamos convencidos de que con este nuevo destino de órdenes, nuestros clientes podrán lograr mejores precios de ejecución en sus operaciones con opciones estadounidenses y estamos seguros de que será una herramienta valiosa tanto para los operadores minoristas como para los inversores institucionales. Queremos ampliar este tipo de orden para abarcar áreas de precios de ejercicio con la característica del tipo "uno cancela todo", en un futuro cercano".

Para obtener más información sobre IBUSOPT, visite https://www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/ibusopt-destination.php

Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.:

Las filiales de Interactive Brokers Group ofrecen ejecución de transacciones bursátiles automatizada y custodia de valores, materias primas y cambio de divisas las 24 horas en más de 150 mercados y numerosos países y monedas a cliente de todo el mundo desde una plataforma integrada única. Prestamos servicios a inversores individuales, fondos de capitales de riesgo, grupos de operaciones comerciales por cuenta propia, asesores financieros y agentes de bolsa de introducción. Nuestras cuatro décadas de dedicación a la tecnología y la automatización nos han permitido equipar a nuestros clientes con una plataforma sofisticada y exclusiva para la administración de sus carteras de inversión. Nos esforzamos por ofrecerles a nuestros clientes transacciones bursátiles y precios de ejecución ventajosos, herramientas de administración de riesgo y cartera, centros de investigación y productos de inversión, todo a un costo bajo o nulo, con el objetivo de que puedan colocarse en una posición ideal para obtener rendimientos de inversión superiores. Por quinto año consecutivo, Barron colocó a Interactive Brokers en el primer puesto, con 5/5 estrellas en su informe Best Online Broker Review del 25 de marzo de 2022.

