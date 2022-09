Comunicado de prensa de Business Wire: Investopia

Abu Dabi acogerá la segunda conferencia anual de Investopia los días 1 y 2 de marzo de 2023, bajo el lema "Vislumbrar oportunidades en tiempos de cambio", en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi (ADDED, por sus siglas en inglés).

H.E. Abdulla Bin Touq Al Marri, UAE Minister of Economy during Investopia 2023 Launch Event (Photo: AETOSWire)

La fecha de celebración de Investopia 2023 ha sido anunciada por su excelencia Abdulla Bin Touq Al Marri, ministro de Economía de los EAU, durante una sesión de negocios organizada por Investopia y el ADDED en Abu Dabi, a la que asistieron socios de Investopia, altos funcionarios y directores ejecutivos de los sectores público y privado.

En la reunión Investopia 2023 se debatirán los cambios en las inversiones mundiales en medio de los acontecimientos que han dado lugar a nuevos conceptos económicos relacionados con la realidad virtual y la economía sostenible y ecológica.

S. E. Bin Touq declaró: "Los retos a los que se enfrentan actualmente las economías mundiales dejan entrever la necesidad estratégica de desarrollar más soluciones a través de nuevos sectores económicos que puedan responder a las exigencias del desarrollo sostenible y generar oportunidades de crecimiento. La conferencia anual de Investopia, en su próxima edición, abordará una nueva generación de oportunidades de inversión en tecnología del transporte, clima, alimentación y energía, que se han convertido en una apuesta real por el desarrollo sostenible y en pilares básicos de las economías del futuro".

S. E. Bin Touq subrayó que los EAU se han fijado un objetivo ambicioso para los próximos 50 años. Este consiste en pasar a un nuevo modelo de desarrollo más abierto al mundo y basado en tecnologías avanzadas, talentos, creatividad e ideas novedosas. Señaló que Investopia es una de las principales iniciativas dirigidas a apoyar los objetivos nacionales, proporcionar un nuevo espacio de promoción del diálogo sobre la inversión mundial y contribuir a la puesta en marcha de ideas innovadoras que creen oportunidades de crecimiento nuevas y sostenibles.

S. E. Mohamed Ali Al Shorafa, presidente de ADDED, declaró: "La organización conjunta de la segunda edición de la conferencia Investopia está en consonancia con nuestros esfuerzos por seguir consolidando la reputación de los EAU como centro mundial de inversiones. Además, consolida la posición de Abu Dabi como centro activo, próspero y preferido para hacer negocios".

"Abu Dabi ha sabido crear un entorno empresarial propicio, una conectividad e infraestructura sin precedentes y una mentalidad emprendedora que ofrece a los inversores oportunidades de crecimiento. Creemos que Investopia, que es una de las principales iniciativas estratégicas en el marco del programa "Projects of the 50", es la plataforma adecuada para debatir las tendencias económicas actuales y futuras, y las formas de mejorar la competitividad de nuestra economía nacional", concluyó S. E. Al Shorafa.

