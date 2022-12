Comunicado de prensa de Business Wire: IQM Quantum Computers

Tech Mahindra, proveedor líder de servicios y soluciones de transformación digital, consultoría y reingeniería empresarial, e IQM Quantum Computers, líder europeo en computación cuántica, han firmado un memorando de entendimiento para la investigación en computación cuántica. De este modo, ambas organizaciones explorarán sinergias en áreas mutuamente beneficiosas de la computación cuántica, la criptografía y las tecnologías de la comunicación.

Como parte de la asociación, las dos empresas desarrollarán conjuntamente nuevas ofertas de computación cuántica para diversos sectores, como la sanidad, la ciberseguridad y la banca, entre otros. Además, desarrollarán y comercializarán conjuntamente casos de uso de la tecnología cuántica en la India y Finlandia.

Nikhil Malhotra, director global de Makers Lab, Tech Mahindra, declaró:"La trama de la computación está cambiando y la computación cuántica es el precursor de ese cambio. Con la promesa de abordar los retos que no pueden resolverse con las técnicas de cálculo actuales nos permite reimaginar la experiencia del cliente y avanzar hacia un futuro sostenible en un momento en que las necesidades energéticas se han vuelto incontrolables. En Tech Mahindra, subidos a este movimiento de cambio, hemos colaborado con IQM Computers con el objetivo de establecer nuevos estándares en la investigación y el desarrollo de casos de uso comercialmente viables en todos los sectores. Confiamos en que esta colaboración ayude a Tech Mahindra y a IQM Computers a ampliar su presencia mundial en el campo de la computación cuántica sacando partido de las sinergias".

Tech Mahindra viene trabajando para acelerar la adopción y comercialización de la tecnología cuántica en todo el mundo. En consonancia con ello, la organización también está creando su Centro de Excelencia Cuántica - QNxt en Helsinki, Finlandia. Con esta alianza con IQM Computers, ambas organizaciones reforzarán aún más sus capacidades de investigación y diseño y su oferta de computación cuántica. Se combinará el conocimiento industrial de Tech Mahindra en computación cuántica, incluidos los algoritmos híbridos, el aprendizaje automático cuántico y la simulación cuántica, con la experiencia líder de IQM en hardware cuántico superconductor, capacidades de desarrollo de algoritmos cuánticos y su enfoque único de codiseño para aplicaciones específicas.

El Dr. Juha Vartiainen, director de operaciones y cofundador de IQM Quantum Computers, afirmó: "Este anuncio pone de relieve nuestro compromiso con la India y la apuesta por acelerar el ecosistema global a través de la colaboración.Es un orgullo asociarnos con Tech Mahindra para explorar sinergias empresariales y desarrollar casos de uso industrial en diversos sectores gracias a sus sólidas capacidades en software y tecnologías emergentes. Junto con el gobierno, el mundo académico y la industria, el ecosistema cuántico indio está creciendo a toda velocidad, y nos entusiasma ver que empresas como Tech Mahindra lideran este crecimiento".

Finlandia e India mantienen sólidos lazos en materia de ciencia, tecnología e innovación, y ambos países están trabajando en la creación del Centro Indo-Finlandés de Redes Virtuales para la computación cuántica. El Gobierno indio tiene previsto invertir 8000 millones de rupias (1000 millones de dólares) en la industria cuántica durante los próximos cinco años en diversos programas. Finlandia, por su parte, cuenta con uno de los principales ecosistemas cuánticos del mundo, con décadas de investigación en tecnologías cuánticas y un fuerte apoyo gubernamental, una comunidad especializada en capital riesgo y una moderna red de investigación.

Esta asociación se enmarca en el proyecto NXT.NOW?de Tech Mahindra, cuyo objetivo es mejorar la "Human Centric Experience" (experiencia centrada en el ser humano), y se centra en invertir en tecnologías y soluciones emergentes que permitan la transformación digital y satisfagan las necesidades cambiantes del cliente.

Acerca de IQM Quantum Computers

IQM es el líder paneuropeo en la construcción de computadoras cuánticas. IQM ofrece computadoras cuánticas en las instalaciones para centros de supercomputación y laboratorios de investigación, además de proporcionar acceso completo a su hardware. Para los clientes industriales, IQM ofrece ventajas cuánticas a través de un enfoque exclusivo de codiseño para aplicaciones específicas. IQM trabaja en la construcción de la primera computadora cuántica comercial de 54 cúbits de Finlandia con VTT, mientras que un consorcio dirigido por IQM (Q-Exa) también construye una computadora cuántica en Alemania. En este caso, la computadora se integrará en una supercomputadora HPC para crear un acelerador cuántico destinado a la investigación científica del futuro. IQM cuenta con más de 200 empleados y tiene oficinas en París, Madrid, Múnich y Espoo.

Acerca de Tech Mahindra

Tech Mahindra ofrece experiencias digitales innovadoras y centradas en el cliente que ayudan a las empresas, los empleados y la sociedad a mejorar. Somos una organización de 6000 millones de dólares con más de 163 000 profesionales en 90 países que ayudan a 1279 clientes globales, incluidas las empresas de Fortune 500. Aprovechamos las tecnologías de próxima generación, como 5G, cadena de bloques, metaverso, computación cuántica, ciberseguridad, inteligencia artificial, y más, para permitir la transformación digital integral para los clientes de todo el mundo. Tech Mahindra es la única empresa india que ha recibido el Sello Terra Carta de S. A. R. el Príncipe de Gales por su compromiso con la creación de un futuro sostenible. Somos la marca de más rápido crecimiento en cuanto a "fuerza de marca" y estamos entre las 7 primeras marcas de TI a nivel mundial. Con el marco NXT.NOWTM, Tech Mahindra pretende mejorar la "Human Centric Experience" (experiencia centrada en el ser humano) para nuestro ecosistema e impulsar la transformación colaborativa con las sinergias derivadas de una sólida cartera de empresas. Tech Mahindra aspira a ofrecer hoy las experiencias del mañana y cree que "Future is Now" (el futuro es ahora).

Formamos parte del Grupo Mahindra, fundado en 1945, una de las mayores y más admiradas federaciones multinacionales de empresas con 260 000 empleados en más de 100 países. Con una posición de liderazgo en equipos agrícolas, vehículos utilitarios, tecnología de la información y servicios financieros en la India, es la mayor empresa de tractores del mundo por volumen. Además, tiene una fuerte presencia en energías renovables, agricultura, logística, hostelería y en el sector inmobiliario. El Grupo Mahindra apuesta claramente por liderar los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza en todo el mundo, haciendo posible la prosperidad rural y mejorando la vida urbana, con el objetivo de impulsar un cambio positivo en la vida de las comunidades y las partes interesadas para que puedan prosperar.

Contacto

