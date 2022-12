Comunicado de prensa de Business Wire: IQM

IQM Quantum Computers (IQM), líder europeo en la construcción de computadoras cuánticas superconductoras, y Keysight Technologies, proveedor líder de soluciones avanzadas de diseño y validación que ayudan a intensificar la innovación para conectar y asegurar el mundo, han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para investigar el desarrollo de una solución de computación cuántica que permita la computación de alto rendimiento (HPC) en las propias instalaciones.

IQM Quantum Computer Design (Graphic: Business Wire)

En virtud de esta colaboración, ambas empresas aprovecharán sus respectivos conocimientos en computación cuántica y sistemas de control para estudiar el desarrollo de computadoras cuánticas escalables in situ que permitan a científicos e investigadores aprovechar la potencia de la cuántica para aplicaciones de HPC.

Keysight aporta experiencia en infraestructuras a la colaboración con el primer sistema de control cuántico (QCS) totalmente digital del mundo, software de flujo de trabajo de automatización de diseño electrónico (EDA), así como herramientas de recopilación, mitigación y diagnóstico de errores cuánticos de primera categoría.

"El objetivo es proporcionar a nuestros clientes y usuarios potenciales de todo el mundo el acceso a diversas soluciones, y esta asociación especial con Keysight nos permitirá crear una solución líder en la industria para los sistemas de computación cuántica en las instalaciones compatibles con HPC", afirmó el Dr. Peter Eder, responsable de Asociaciones de IQM Quantum Computers. "Con nuestra sólida posición como líder europeo en computación cuántica superconductora, seguiremos aprovechando nuestra experiencia para hacer avanzar las soluciones de la industria y hacer crecer el ecosistema".

"Estamos muy satisfechos por habernos asociado con IQM para ofrecer una solución de computación cuántica local líder en el sector que permita flujos de trabajo científicos en computación de alto rendimiento", afirmó el Dr. Eric Holland, director de Iniciativas de crecimiento estratégico del grupo Quantum Engineering Solutions (QES) de Keysight. "Con el enorme alcance global de Keysight, su historial de productos de alto rendimiento y su sólido equipo de cuántica, junto con la reputación y el prestigio de IQM, conforman una convincente solución cuántica conjunta in situ para permitir la computación científica".

Acerca de Keysight Technologies

Keysight ofrece soluciones avanzadas de diseño y validación que ayudan a agilizar la innovación para conectar y proteger el mundo. El compromiso de Keysight con la velocidad y la precisión se extiende a los conocimientos y análisis impulsados por software que aceleran la comercialización de los productos tecnológicos del mañana a lo largo del ciclo de vida de desarrollo, en simulación de diseño, validación de prototipos, pruebas de software automatizadas, análisis de fabricación y optimización y visibilidad del rendimiento de la red en entornos empresariales, de proveedores de servicios y en la nube. Tenemos clientes en todos los ecosistemas industriales y de comunicaciones del mundo, en los mercados aeroespacial y de defensa, automoción, energía, semiconductores y electrónica en general. Keysight registró unos ingresos de 4900 millones de dólares en el año fiscal 2021. Para obtener más información sobre Keysight Technologies (NYSE: KEYS), visítenos en www.keysight.com.

Acerca de IQM Quantum Computers

IQM es el líder paneuropeo en la construcción de computadoras cuánticas. IQM ofrece computadoras cuánticas en las instalaciones para centros de supercomputación y laboratorios de investigación, además de proporcionar acceso completo a su hardware. Para los clientes industriales, IQM ofrece ventajas cuánticas a través de un enfoque exclusivo de codiseño para aplicaciones específicas. IQM trabaja en la construcción de la primera computadora cuántica comercial de 54 cúbits de Finlandia con VTT, mientras que un consorcio dirigido por IQM (Q-Exa) también construye una computadora cuántica en Alemania. En este caso, la computadora se integrará en una supercomputadora HPC para crear un acelerador cuántico destinado a la investigación científica del futuro. IQM cuenta con más de 200 empleados y tiene oficinas en París, Madrid, Múnich y Espoo.

Contacto de IQM con la prensa Raghunath Koduvayur, Responsable de marketing y comunicación Correo electrónico: Raghunath@meetiqm.com Celular: +358 50 4876509 www.meetiqm.com

Contacto de Keysight con la prensa Paul Erwin +1 248-430-9075 Paul.Erwin@keysight.com www.keysight.com

