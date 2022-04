Comunicado de prensa de Business Wire: Ithra Dubai

Ithra Dubai, desarrollador y administrador inmobiliario líder, propiedad total de Investment Corporation of Dubai, se complace en anunciar la gran inauguración de la Ampliación del Zoco del Oro (Gold Souk Extension, GSE) de Dubái. A la ceremonia de apertura, asistieron representantes clave de Ithra Dubai y de Dubai Jewellery Group. Una celebración inaugural con un cartel dorado de entretenimiento, activaciones y promociones se llevará a cabo hasta el 8 de mayo, lo que crea un ambiente festivo que disfrutará toda la familia.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220427005009/es/

La Ampliación del Zoco del Oro de Dubái rejuvenecerá el corazón comercial histórico de Dubái y reavivará la reputación de Dubái como la Ciudad del Oro, al brindar una experiencia comercial y de compras superior. El GSE será la joya de la corona del Proyecto de Enriquecimiento de Deira, comunidad moderna de uso mixto desarrollada para la vida residencial, los negocios, el comercio y el ocio, y cuenta con un centro de transporte que conecta Deira con el corazón de Dubái y garantiza una accesibilidad superior a la proyecto.

La Ampliación del Zoco del Oro de Dubái mantiene el encanto y las características culturales del zoco original, pero ofrece una experiencia más urbana con pasarelas sombreadas, instalaciones superiores que incluyen talleres y espacios de trabajo conjunto, estacionamiento cubierto, restaurantes, un paseo marítimo cercano y una variedad de hoteles; atenderá a residentes, empresarios y turistas de todo el mundo.

De las 295 tiendas, más de 50 marcas de joyería han abierto durante el lanzamiento preliminar y, para la gran inauguración, más marcas y restaurantes de especialidades están abriendo tiendas.

El Sr. Issam Galadari, director y director ejecutivo de Ithra Dubai, manifestó:"La Ampliación del Zoco del Oro es un tributo al legado comercial de Dubái, y estamos orgullosos de ser parte de él. La importancia histórica de esta área se ha elevado para brindar una experiencia enriquecida y acomodar al creciente número de visitantes. Ubicada en el centro comercial original de Dubái, será una de las principales atracciones culturales de Dubái y el destino mundial de joyería, lo que revitaliza el apodo de Dubái: la Ciudad de Oro".

En línea con el Plan Maestro Urbano de Dubái 2040, este desarrollo de 1 181 025 pies2 transformará el legado del Emirato en una realidad moderna, apoyará el comercio, el turismo y el crecimiento para asegurar un futuro dorado.

Acerca del Proyecto de Enriquecimiento de Deira y la Ampliación del Zoco del Oro:

Con una combinación de ofertas residenciales, minoristas y hoteleras, el Proyecto de Enriquecimiento de Deira rejuvenecerá el corazón comercial histórico de Dubái mientras preserva sus características culturales.

Deira es la piedra angular del legado comercial de Dubái; un lugar rico en cultura, historia y tradición. Desde apartamentos con vista a The Creek hasta una ampliación del Zoco de Deira, el desarrollo realzará el rico tapiz tejido por las comunidades pasadas y presentes.

Al cubrir un área GFA (gross floor area [superficie total]) de 1 181 025 pies2, la nueva Ampliación del Zoco del Oro albergará más de 295 unidades comerciales, 255 000 pies2 de espacio para oficinas y 468 residencias de alta calidad.

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220427005009/es/

Contacto

Yara Bou Hadir pressenquiries@sabaconsultants.ae

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.