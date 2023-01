Comunicado de prensa de Business Wire: Juvenescence

La empresa Juvenescence ha nombrado al Dr. Richard Marshall CBE (Comendador de la Orden del Imperio Británico) nuevo director ejecutivo a partir del 16 de enero de 2023. El Dr. Marshall sucede al Dr. Gregory Bailey, cofundador de la empresa, que permanecerá en el consejo de administración como presidente ejecutivo.

Con más de veinte años de experiencia en dirección empresarial, el Dr. Marshall se desempeñó durante quince años en GSK y culminó su carrera como vicepresidente y director de la Discovery Performance Unit (DPU) de Fibrosis y Lesiones Pulmonares. En los últimos años, el Dr. Marshall ha sido vicepresidente sénior y director mundial de Desarrollo en el área Respiratorio e Inmunología de AstraZeneca. El Dr. Marshall fue distinguido con el CBE en la Lista de Honores de la Reina de 2021 por su contribución a la ciencia del Reino Unido y a sus trabajos en COVID-19.

"Estoy encantado de que el Dr. Richard Marshall CBE, anterior vicepresidente sénior, director mundial de Desarrollo del área Respiratorio e Inmunología de AstraZeneca, haya aceptado liderar Juvenescence como director ejecutivo. A lo largo de su carrera, Richard ha sido el artífice de numerosas estrategias transformadoras de I+D para impulsar la innovación y lograr un rápido crecimiento, con una larga trayectoria de éxitos conjuntos, creación de equipos de gran rendimiento y desarrollo de terapias novedosas", declaró el Dr. Gregory Bailey, director ejecutivo saliente. "Richard es un líder que busca resultados y que cree que en este mundo posterior a la COVID-19, que se enfrenta a la crisis inminente de una pirámide demográfica invertida sumada a unos fondos de pensiones infracapitalizados y a unos gastos sanitarios en constante aumento, se necesitan con urgencia soluciones proactivas y descentralizadas. Juvenescence es un actor fundamental en las megatendencias que ahora fomentan los estilos de vida más saludables y las estrategias de salud digital necesarias para hacer frente a estos problemas. Estoy seguro de que con este nombramiento, formaremos un equipo de categoría mundial con la experiencia y las competencias necesarias para posicionar a Juvenescence como una de las principales empresas biotecnológicas y farmacéuticas centradas en la modificación del envejecimiento a través de la prevención".

El Dr. Richard Marshall CBEdeclaró, "Me entusiasma unirme a Juvenescence en un momento tan crucial de la historia de la empresa. Estamos en un punto de inflexión real, con una oportunidad increíble para aprovechar la marca de confianza de Juvenescence y los 30 años de historia de los fundadores en el desarrollo de medicamentos para llevar al mercado enfoques innovadores destinados a modificar y prevenir el impacto del envejecimiento. Con su amplia cartera de productos y su dilatada experiencia, Juvenescence está construyendo un ecosistema único de asociaciones clave y adquiriendo las capacidades críticas necesarias para triunfar en este campo en plena evolución. Estoy deseando trabajar con el equipo, nuestros socios y accionistas para capitalizar esta increíble oportunidad".

Juvenescence Ltd. es una empresa especializada en ciencias biológicas que desarrolla terapias para modificar el envejecimiento y aumentar la esperanza de vida de los seres humanos. Sus fundadores son Jim Mellon, el Dr. Greg Bailey y el Dr. Declan Doogan. El equipo de Juvenescence está formado por desarrolladores de fármacos, empresarios, comercializadores e inversores altamente experimentados con un importante historial de éxitos en el desarrollo de fármacos, la biología sintética y la ingeniería celular y de tejidos.

Juvenescence dispone de una amplia cartera de productos en desarrollo y promueve la innovación, centrándose en el descubrimiento y el desarrollo de estas terapias para modificar el proceso de envejecimiento, ya sea a través de la prevención o mediante la regeneración de daños, con el fin de favorecer un envejecimiento saludable y aumentar los años de vida saludable. La empresa se ha comprometido a inspirar y equipar al mundo, no solo para reimaginar lo que significa envejecer, sino para ayudar a las personas a Reimagine A Lifetime (Reimaginar sus vidas). Para obtener más información, consulte: www.JuvLabs.com

