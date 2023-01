Comunicado de prensa de Business Wire: Kaneka Corporation

Kaneka Corporation (sede central: Minato-ku, Tokio, presidente: Minoru Tanaka) (TOKYO:4118) ha decidido aumentar su capacidad de fabricación según las normas de BPM*1 de ARNm*2 en Kaneka Eurogentec S.A. (sede central: Liège, Bélgica; presidente: Lieven Janssens), empresa de propiedad total del grupo en Europa. Planificamos empezar la operación de manera secuencial desde fines de 2023 con una inversión de capital de 2000 millones de JPY y una capacidad de producción que es aproximadamente cinco veces más grande que la capacidad actual. Kaneka Eurogentec S.A. crecerá como una empresa líder de ODFC*3 biofarmacéutica, que responde a la vigorosa demanda mundial para ARNm.

Se espera que el ARMm -que se ha implementado con rapidez en las vacunas contra la COVID-19- se aplique no solo a las vacunas para otras enfermedades contagiosas, sino también para tratamiento para enfermedades genéticas, cáncer, etcétera. La demanda de fabricación según las BPM de ARNm aumentará drásticamente con el desarrollo activo de líneas biofarmacéuticas por parte de empresas farmacéuticas de todo el mundo.

Kaneka Eurogentec S.A. es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (ODFC) para biofarmacéuticos inspeccionados por la FDA de EE. UU.*4 y tiene una tecnología de alto nivel para producir ADN plasmídico*5 y registros de seguimiento de BPM de más de 25 años. Provee ADN plasmídico, proteínas recombinantes, oligonucleótidos*6, etcétera, como sustancias de drogas para las empresas farmacéuticas de todo el mundo. Además, Kaneka Eurogentec S.A. ha iniciado sus servicios de fabricación según las BPM para ARNm en 2020, y su expansión de capacidad será utilizada para ampliar el negocio de ODFC.

Con respecto al área prioritaria de la asistencia sanitaria, Kaneka seguirá brindando soluciones a nivel global para los temas de salud a través del crecimiento de su negocio biofarmacéutico.

-0- *T *1. BPM (buenas prácticas de manufactura): Es un sistema para garantizar que los productos se produzcan y controlen de manera uniforme según los estándares de calidad. *2. ARNm: Es una molécula de ARN que transcribe información genética de síntesis protéica del ADN. Se espera que se utilice como vacunas y tratamiento. *3. ODFC: Organización de desarrollo y fabricación por contrato. *4. Administración de Alimentos y Fármacos (FDA): Organismo gubernamental de los EE. UU. que trabaja con la aprobación y supervisión de la violación de productos que pueden ser utilizados por los consumidores en su vida cotidiana, tales como productos farmacéuticos, cosmética, dispositivos de uso médico, medicamentos veterinarios y juguetes. *5. ADN plasmídico: Es un término general para las moléculas de ADN circular que existen fuera del núcleo de bacterias, tales como E. coli y levaduras, y que se pasan a las células hija a través de la división celular. Se usa de manera conveniente en los procesos para producir biofarmacéuticos, tales como proteínas terapéuticas y se ha aplicado a medicamentos genéticos y vacunas en años recientes. *6. Oligonucleótidos: Secuencias cortas poliméricas de nucleótidos (ARN o ADN). Se utiliza como sustancia de medicamento de terapia con ácido nucléico. *T

[Descripción general de Kaneka Eurogentec S.A.] Sede central: Liège, Bélgica Presidente: Lieven Janssens Descripción de la empresa: Fabricación y ventas de proteínas, ácidos nucléicos y péptidos para usos en investigación básica, diagnóstica y medicinal Establecida: 1985 Capital: 31 millones de euros URL: http://www.eurogentec.com/

