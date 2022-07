Comunicado de prensa de Business Wire: KBI Biopharma SA

KBI Biopharma SA (KBI) y Selexis SA, ambas compañías de JSR Life Sciences, participaron ayer en forma conjunta de la inauguración de su nueva instalación de vanguardia en Ginebra, Suiza. Diseñada para atender directamente el aumento de la demanda de desarrollo y fabricación de medicamentos biofarmacéuticos en Europa, la instalación respaldará un proceso completo e integrado de los servicios de desarrollo de líneas celulares (cell line development, CLD) de Selexis junto con los servicios contratados de desarrollo y fabricación de KBI para clientes de la industria en toda la región inmediata y regiones más distantes.

A medida que la demanda de productos biológicos innovadores y productos biosimilares eficaces para tratar el cáncer, enfermedades infecciosas y enfermedades autoinmunes continúa aumentando en Europa y en todo el mundo, el desarrollo y la fabricación de estos productos y de otras terapias continúa siendo una tarea compleja que consume mucho tiempo. Al compartir la instalación, KBI y Selexis proporcionarán soluciones confiables, optimizadas y rentables para ayudar a los clientes a aumentar con confianza sus terapias de investigación.

"La inauguración de nuestra instalación en Ginebra el mes pasado fue un importante hito para KBI y Selexis, y estamos emocionados de unirnos hoy y conmemorar este gran logro", expresó Mark W. Womack, director ejecutivo de KBI y Selexis. "KBI y Selexis tienen una larga trayectoria de éxito juntas. Nuestra colaboración ha acelerado más de 60 programas de desarrollo de medicamentos en Europa y en todo el mundo. La integración de los servicios CLD de renombre mundial de Selexis con la innovación y la excelencia en desarrollo de procesos de KBI, así como la experiencia de fabricación clínica y comercial brinda a nuestros clientes un desarrollo y una fabricación fluidos, rentables y confiables para sus productos. Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a nuestros clientes a llevar terapias novedosas y eficaces a la clínica y al mercado con mayor rapidez. Esta instalación ayudará a adelantar esta misión".

La instalación de aproximadamente 94 000 pies cuadrados (8733 metros cuadrados) alojará nuevos laboratorios para respaldar los flujos de trabajo de líneas celulares únicos de Selexis y el desarrollo de procesos, y la fabricación y el control de calidad con buenas prácticas de fabricación actuales (current Good Manufacturing Practice, cGMP) de KBI con un conjunto de laboratorios de pruebas analíticas y trenes de fabricación cGMP de un solo uso. La expansión generará más de 300 puestos de trabajo en las áreas de desarrollo, operaciones y garantía de calidad. A la inauguración, que se llevó a cabo el 5 de julio, asistieron las siguientes personas:

-- Luca Bolliger, vicepresidente de la Asociación Suiza de Biotecnología (Swiss Biotech Association) y presidente del Jurado Suizo de Historias Exitosas de Biotecnología (Swiss Biotech Success Stories Jury)

-- Mario Rodriguez, alcalde de Plan-les-Ouates

-- Fabienne Fischer, consejera de Estado y miembro del gobierno de Ginebra, jefa del departamento de Economía y Empleo (Economy and Employment Department, DEE)

"Estoy encantada con las actividades de desarrollo de KBI y Selexis en Ginebra que contribuyen al desarrollo del sector de las ciencias biológicas en Ginebra y refuerzan nuestro ecosistema local", expresó la consejera Fischer. "También demuestran el potencial y el atractivo de nuestra región".

Acerca de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma SA es una subsidiaria de propiedad absoluta de KBI Biopharma, Inc. y una empresa de JSR Life Sciences. KBI Biopharma es una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (contract development and manufacturing organization, CDMO) que proporciona servicios y experiencia en desarrollo de fármacos y fabricación de productos biológicos totalmente integrados y acelerados a empresas de las ciencias de la vida. Con cada uno de nuestros más de 500 clientes asociados, KBI trabaja estrechamente para personalizar y acelerar programas de desarrollo de medicamentos. Construida sobre una base de capacidades analíticas de primera clase y una amplia experiencia científica y técnica, KBI ofrece un sólido desarrollo de procesos y servicios de fabricación cGMP clínicos y comerciales para programas de terapia celular, microbiana y de mamíferos. Reconocida por la fabricación de calidad, KBI ayuda a los clientes a promover candidatos a fármacos en la clínica y más allá. KBI atiende a sus clientes globales con múltiples ubicaciones en Europa y EE. UU. www.kbibiopharma.com

Acerca de Selexis SA

Selexis SA, una compañía de JSR Life Sciences, es líder mundial en el desarrollo de líneas celulares con la mejor tecnología modular de su clase y soluciones altamente especializadas que permiten a la industria de las ciencias biológicas descubrir, desarrollar y comercializar rápidamente medicamentos y vacunas innovadoras. Nuestros clientes asociados globales han utilizado las tecnologías de Selexis para promover más de 160 candidatos a fármacos en el desarrollo preclínico y clínico y para fabricar diez productos comerciales. Como parte de un proceso integral de desarrollo de medicamentos, las tecnologías de la Compañía acortan los plazos de desarrollo y reducen los riesgos de fabricación. Más información disponible en www.selexis.com

