Comunicado de prensa de Business Wire: Khalifa Award for Education

Esta semana, los miembros del Comité de Adjudicación del Khalifa International Award for Early Learning (KIAEL) elogiaron la convocatoria de la Tashkent Declaration for Early Childhood Education (Declaración de Tashkent para la Educación de la Primera Infancia) de la UNESCO para destacar los temas de la sostenibilidad y el cambio climático entre los principios rectores básicos como impulsores del conocimiento para la transformación de los sistemas de atención y educación de la primera infancia (AEPI) en todo el mundo.

"Nos complace que los representantes de 150 países que participaron en la reciente Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia, celebrada en Uzbekistán, hayan respaldado los principios rectores de la Declaración de Tashkent. En ella se ha hecho especial hincapié en el derecho de todos los niños a acceder a servicios de AEPI de calidad, en el desarrollo del personal de AEPI, en la innovación para transformar la AEPI y en un enfoque multisectorial e integrado de la AEPI por parte de todo el gobierno", afirmó una asistente a la conferencia, Dra. Nirmala Rao, Profesora de la cátedra de la Facultad de Educación de la Universidad de Hong Kong y profesora de la cátedra Serena H C Yang de Desarrollo y Educación de la Primera Infancia.

La Dra. Rao es uno de los cinco miembros del Comité de Adjudicación de KIAEL.

El KIAEL tiene dos categorías: Best Research & Studies (Mejores investigaciones y estudios) y Best Programmes & Teaching Practices (Mejores programas y prácticas de enseñanza).El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de febrero de 2023. Las solicitudes deben presentarse a través del sistema de solicitud en línea en https://el.khaward.ae/ antes de la fecha límite.

"Nuestra misión es identificar y recompensar tanto la investigación sobre la educación y la atención a la primera infancia que respalde las mejoras en la práctica como los programas o las prácticas pedagógicas ejemplares que demuestren que mejoran la calidad y/o el aprendizaje y el desarrollo de los niños pequeños que reciben nuestra asistencia," afirmó el Dr. Barnett,Codirector fundador del Instituto Nacional de Educación Temprana y profesor del Consejo de Administración de la Universidad de Rutgers.

"Todos los programas sometidos a la consideración del comité de adjudicación del KIAEL deben haber sido sometidos a una evaluación de la aplicación o de los resultados que proporcione pruebas de la implementación y de los impactos potenciales o documentados en la práctica del aprendizaje temprano y en los resultados del aprendizaje temprano," afirmó la Profesora Iram Siraj, Profesora de Desarrollo y Educación Infantil, Universidad de Oxford.

El Comité de Adjudicación de KIAEL seleccionará dos ganadores para cada premio, con un premio en efectivo de 50.000 dólares para cada uno de ellos.

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005623/es/

Contacto

Lejo Johnny Leidar MENA Teléfono celular: +971504537023 Correo electrónico:lejo.johnny@leidar.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.