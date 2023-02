Comunicado de prensa de Business Wire: Kioxia Corporation

Kioxia Corporation ha recibido la designación de Clarivate Top 100 Global Innovators? 2023, (Los 100 principales innovadores globales 2023), un premio que Clarivate Plc otorga a las empresas más innovadoras a nivel mundial. Esta es la segunda vez que Kioxia recibe este prestigioso premio en reconocimiento de su logro en materia de propiedad intelectual.

Los premios Clarivate Top 100 Global Innovators? 2023 fueron presentados a las empresas y organizaciones más innovadoras del mundo, en función del análisis exclusivo de Clarivate sobre propiedad intelectual y tendencias en patentes. La metodología se ha actualizado para 2022, con un modelo nuevo de medición de la innovación que se concentra en el rendimiento alto sistemático y la escala en innovación, en donde todas las ideas compiten equitativamente.

Kioxia, bajo su misión de "mejorar el mundo con memoria", cultivará una nueva era de memoria con su tecnología innovadora para fomentar la investigación y el desarrollo de tecnología que apoye a la sociedad digital del futuro. Kioxia continúa protegiendo y utilizando eficazmente su propiedad intelectual, además de desarrollar proactivamente iniciativas para fortalecer la competitividad de su negocio de memoria y SSD.

Desarrollo de la tecnología y propiedad intelectual de Kioxia

Kioxia, como líder mundial en memoria flash y tecnologías de SSD se compromete a la investigación y el desarrollo de vanguardia. Desde diciembre de 2022, llevamos a cabo más de 12 000 patentes registradas en todo el mundo.

Para obtener más información sobre Top 100 Global Innovators? 2023, visite https://clarivate.com/top-100-innovators/

Comunicado de prensa de Clarivate https://clarivate.com/newsroom/

Acerca de Kioxia

Kioxia es una empresa líder mundial en soluciones de memoria que se dedica al desarrollo, producción y venta de memorias flash y de unidades de estado sólido (Solid State Drives, SSD). En abril de 2017, su predecesora, Toshiba Memory, se escindió de Toshiba Corporation, la empresa que inventó la memoria flash NAND en 1987. Kioxia tiene el compromiso de mejorar el mundo con memoria ofreciendo productos, servicios y sistemas que crean opciones para los clientes y un valor basado en la memoria para la sociedad. La innovadora tecnología de memoria flash 3D de Kioxia, BiCS FLASH?, está dando forma al futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, incluidos los teléfonos inteligentes, computadoras personales y unidades SSD de avanzada, la industria automotriz y los centros de datos.

