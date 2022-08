Comunicado de prensa de Business Wire: Kirin Holdings Company, Limited

Kirin Holdings Company, Limited (Kirin Holdings) ha sido aprobada como la primera empresa mundial en el sector de procesamiento de alimentos y bebidas con objetivos de cero emisiones netas basados en la ciencia validados por la Science Based Targets initiative (SBTi)*2 en julio de 2022. El objetivo de reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) a largo plazo del Grupo Kirin, que es "realizar emisiones netas cero de*3 GEI*4 de toda la cadena de valor para 2050" según se estableció en la Visión Ambiental 2050 del Grupo Kirin (Kirin Group Environmental Vision 2050), fue certificado como un objetivo con base científica consistente con el nivel de Reducciones de emisiones de GEI exigidas por el Acuerdo de París*5.

Kirin Holdings, con el objetivo de convertirse en "líder mundial en la Creación de Valor Compartido (CSV)*6", ha declarado nuestro objetivo de lograr cero emisiones netas para 2020 bajo la Visión Ambiental 2050 de Kirin Group y ha formulado una hoja de ruta para lograr el objetivo, que entró en operación en enero de 2022.

Se compartió una sensación de crisis en todo el mundo sobre el tema del cambio climático a raíz del Acuerdo de París de 2015, el Informe especial de 1,5 °C del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) de 2018*7 informó que el calentamiento global de la época preindustrial debe limitarse a 1,5 °C y las emisiones de GEI deben reducirse a cero emisiones netas alrededor de 2050. Para lograr ese objetivo global común a largo plazo, muchas empresas en el mundo han establecido objetivos "2050 Net Zero" (Cero emisiones netas antes de 2050). Sin embargo, dado que no existe un estándar común para los objetivos corporativos de cero emisiones netas, el alcance de las emisiones de GEI a cubrir, los medios para lograr cero emisiones netas y el nivel de reducciones de GEI difieren y, por lo tanto, existe una divergencia con respecto a la meta necesaria para limitar el calentamiento global se ha indicado a 1,5° C.

En respuesta a esta avalancha de objetivos de cero neto, la Iniciativa SBT desarrolló el "Net Zero Standard" (Estándar de cero emisiones netas) en octubre de 2021. Este estándar estipula que para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, las empresas deben reducir las emisiones de GEI en al menos un 90 % en sus cadenas de valor para 2050, y el objetivo de cero emisiones netas se puede lograr al eliminar el 10 % restante de las emisiones de GEI de la atmósfera.

Para lograr el objetivo a largo plazo de The Kirin Group, Kirin Holdings ha establecido un objetivo a mediano plazo para 2030 (reducir el total de Alcance 1 y Alcance 2 para todo el grupo en un 50 % y el Alcance 3 en un 30 % para 2030 en comparación a 2019), y está impulsando la reducción de GEI en nuestra cadena de valor con las capacidades tecnológicas que hemos cultivado a lo largo de los años. Para el Alcance 1 y el Alcance 2, hemos instalado bombas de calor en seis cervecerías Kirin Brewery en Japón, utilizando nuestras capacidades de ingeniería de planta para reducir las emisiones de GEI en aproximadamente 3800 toneladas por año. En cuanto al Alcance 3, estamos ampliando gradualmente el uso de "botellas PET R100" fabricadas con resina PET (Tereftalato de polietileno) 100 % reciclada y las estamos implementando en algunas de nuestras marcasKirin Nama-cha.

Con el objetivo de lograr cero emisiones netas para 2050, Kirin Holdings continuará trabajando para hacer realidad la Visión Ambiental 2050 de Kirin Group, cuyo objetivo es fortalecer la resiliencia de la sociedad y la empresa, y liderar el camino hacia la creación de un sociedad descarbonizada.

-0- *T 1: Science Based Targets (Objetivos basados en la ciencia): Objetivos de reducción de gases de efecto invernadero basados en evidencia científica. 2: Una iniciativa internacional establecida conjuntamente en 2015 por el Comité de Políticas de Desarrollo (CDP), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute, WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund for Nature, WWF). 3: Un estado en el que las emisiones y remociones antropógenas de gases de efecto invernadero (GEI) están equilibradas y las emisiones de GEI a la atmósfera son cero emisiones netas. 4: Gases de efecto invernadero 5: Marco internacional para las medidas en contra del calentamiento global en el que participan todos los países y regiones 6: Creación de Valor Compartido. Valor añadido combinado tanto para los consumidores como para la sociedad en general. 7: Este informe publicado por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) describe la diferencia significativa entre 2 °C y 1,5 °C en términos del impacto de futuros aumentos de temperatura y las vías de emisión para limitar el aumento a 1,5 °C. *T

[Referencia] Kirin Group Environmental Vision 2050 https://www.kirinholdings.com/en/impact/env/mission/

Acerca de Kirin Holdings

Kirin Holdings Company, Limited es una empresa internacional que opera en el sector de Alimentos y bebidas (negocios de alimentos y bebidas), el sector de productos farmacéuticos (negocios de productos farmacéuticos) y el sector de ciencias de la salud (negocio de ciencias de la salud), tanto en Japón como en todo el mundo.

Kirin Holdings tiene sus raíces en Japan Brewery, que se estableció en 1885. Japan Brewery se convirtió en Kirin Brewery en 1907. Desde entonces, la empresa amplió su negocio con la fermentación y la biotecnología como sus tecnologías principales, y entró en el negocio farmacéutico en la década de 1980, todos los cuales continúan siendo centros de crecimiento global. En 2007, Kirin Holdings se estableció como una sociedad de cartera pura y actualmente se está enfocando en impulsar el sector de Ciencias de la Salud.

Bajo la Visión del Grupo Kirin 2027 (KV 2027), un plan de gestión a largo plazo lanzado en 2019, el Grupo Kirin tiene como objetivo convertirse en "Un líder mundial en CSV, creando valor desde nuestro mundo de Alimentos y Bebidas a Productos Farmacéuticos". En el futuro, el Grupo Kirin continuará aprovechando sus fortalezas para crear valor tanto social como económico a través de sus negocios, con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible en el valor corporativo.

