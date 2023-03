Comunicado de prensa de Business Wire: Laserfiche

Laserfiche, proveedor líder de SaaS de gestión inteligente de contenidos y automatización de procesos de negocio, anunció hoy un nuevo Conector Certificado MuleSoft para Laserfiche®. Este nuevo conector, accesible en el MuleSoft Anypoint Exchange y Laserfiche Solution Marketplace le permitirá a las empresas simplificar la integración con la plataforma de servicios de contenido de Laserfiche y desarrollar soluciones que impulsen la productividad, escalar para acompañar el crecimiento y ofrecer experiencias de cliente que prioricen el aspecto digital.

Con Laserfiche, los clientes pueden acelerar el despliegue de la integración, generar más fácilmente los ciclos de la integración y acceder a análisis de datos de toda la empresa. Al conectar la automatización de procesos de código bajo de Laserfiche, asegurar la gestión de contenidos y las capacidades de registro inteligente de contenidos con otras aplicaciones de línea de negocio, tales como ERP, CRM, HRIS y sistemas BI le permitirá a las organizaciones usar MuleSoft para configurar y agilizar soluciones automatizadas e integrales a la vez que cumplen con los estándares de gobernanza de la información y seguridad de los datos.

"Una empresa conectada con éxito confía en una infraestructura tecnológica sólida y una estrategia de integración simplificada, lo que permite automatizar los procesos comerciales con facilidad, independientemente de dónde se almacenen los datos o qué aplicaciones estén involucradas", expresó David Everson, director sénior de Soluciones Estratégicas de Laserfiche. "Laserfiche se llena de entusiasmo al poder traer al ecosistema de Salesforce una plataforma de automatización de procesos y servicios de contenido confiables, que permite aumentar más la velocidad, con mayor agilidad y una seguridad reforzada en todas las integraciones de nuestros clientes".

"Las industrias se enfrentan con nuevas demandas que las empujan a acelerar el ritmo de la transformación digital", subrayó Dan McAllister, vicepresidente sénior de Alianzas Globales y Canales de Salesforce. "La integración de Laserfiche le permite a los clientes de MuleSoft habilitar a los equipos para integrar aplicaciones y datos y automatizar los procesos comerciales para innovar de manera más rápida y permitir modernas experiencias de clientes y empleados".

Para obtener más información sobre las aplicaciones iPaaS MuleSoft con Laserfiche visite el Laserfiche Solution Marketplace.

Los clientes de Laserfiche pueden aprender más sobre cómo integrar con mayor rapidez datos de aplicaciones cerradas y sistemas y automatizar flujos de trabajo completos de manera más eficaz con MuleSoft aquí.

Los clientes de MuleSoft pueden aprender más acerca del Conector Certificado MuleSoft para Laserfiche aquí.

Salesforce, MuleSoft y otras se encuentran entre las marcas comerciales de salesforce.com, inc.

Acerca de Laserfiche

Laserfiche es el proveedor líder de SaaS de gestión de contenido inteligente y automatización de procesos comerciales. A través de potentes flujos de trabajo, formularios electrónicos, gestión de documentos y análisis, la plataforma Laserfiche® acelera la forma en que se hacen los negocios, lo que permite a los líderes centrarse en el crecimiento de toda la empresa.

Laserfiche fue pionera en la oficina sin papeles con la gestión de contenidos empresariales. En la actualidad, la metodología de desarrollo de Laserfiche en la nube incorpora innovaciones en aprendizaje automático e IA para que las organizaciones en más de 80 países se transformen en negocios digitales. Los clientes de todos los sectores, entre otros, el gobierno, la educación, los servicios financieros, la salud y la fabricación, utilizan Laserfiche para aumentar la productividad, ampliar la escala de su negocio y ofrecer experiencias de cliente digitales.

Los empleados de Laserfiche trabajan desde las sucursales de la empresa en todo el mundo, comprometidos con la visión de potenciar a los clientes e inspirar a las personas para que se animen a imaginar de qué formas puede transformarles la vida la tecnología.

Conéctese con Laserfiche: Blog de Laserfiche | Twitter | LinkedIn | Facebook

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230307005059/es/

Contacto

Linda Domingo Directora de Relaciones Públicas de Laserfiche linda.domingo@laserfiche.com 562-988-1688 int. 234

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.