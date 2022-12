Comunicado de prensa de Business Wire: Latin GRAMMY Cultural Foundation

La FundaciónCultural Latin GRAMMY®se complace en anunciar que Nicky Jam, ganador del Latin GRAMMY®, patrocinará la prestigiosa Beca Prodigio para una licenciatura en Berklee College of Music a partir del semestre de otoño de 2023.

El anuncio de la beca se hace tras la actuación del artista, junto a becados de la Fundación, durante la 23.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®, en la que se comprometió a apoyar a estudiantes que aspiran a ser músicos. Para ver la actuación y el mensaje, visite: https://www.facebook.com/NickyJamPR/videos/1559535407841920.

La Beca Prodigio, que este año llevará el nombre de Nicky Jam, se creó hace ocho años y otorga ayuda financiera de hasta $200,000 dólares. La han copatrocinado los siguientes artistas latinos: Sofia Carson (2022), Juanes (2021) Julio Iglesias (2020), EmilioyGloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016) y Enrique Iglesias (2015).

"La música siempre ha estado ahí para mí; ha sido el impulso que me ha mantenido en marcha en los momentos más difíciles de mi vida", dijo Nicky Jam. "Al ofrecer la Beca Prodigio con la Fundación Cultural Latin GRAMMY, tengo la oportunidad de compartir mi pasión por la música y ayudar a la próxima generación de creadores de música latina en sus esfuerzos por alcanzar sus sueños".

"Cuando se trata de seguir una carrera musical, las finanzas no deben ser un impedimento para cultivar el talento", dijo Raquel "Rocky" Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. "Estamos muy agradecidos por la generosidad de Nicky Jam, que hace la educación musical una realidad para generaciones futuras de creadores de música latina y preserva nuestro legado para la posteridad".

Además, a partir de hoy, la Fundación aceptará solicitudes para todas las becas de 2023, y junto con Nicky Jam, Juan Diego Medina, director ejecutivo de La Industria Inc., también hará un aporte al patrocinar una de las Becas Talento para Matrícula de hasta $100,000 dólares.

Todas las becas están a la disposición de estudiantes de música entre los 17 y 25 años, conforme a lo siguiente:

-- Tres (3) Becas Talento para Matrícula de hasta $100,000 cada una, se otorgarán a estudiantes para cubrir los gastos de una licenciatura de música de cuatro años a partir del otoño de 2023 en la universidad de su elección.

-- Cuarenta (40) Becas de Asistencia para Matrícula de hasta $10,000 cada una se concederán a estudiantes que cursan un grado de música. Esta beca se otorga una sola vez a cada estudiante para cubrir los gastos de su matrícula durante un año (semestre del otoño de 2023 y la primavera de 2024).

Todos los años el Comité de Becas de la Fundación evalúa detenidamente las solicitudes de un grupo sumamente competitivo de aspirantes a músicos, conforme a diversas habilidades y rigurosos requisitos, tanto académicos como artísticos. Hasta la fecha, la Fundación ha otorgado más de $7.6 millones en becas, subvenciones y donaciones de instrumentos musicales por medio de sus programas educativos y eventos en todo el mundo. Todas las becas se otorgan a estudiantes de música con talento excepcional, y necesidades económicas, para apoyar sus aspiraciones educativas y musicales.

Para solicitar, visite www.latingrammyculturalfoundation.org. En el proceso de solicitud exige que los estudiantes presenten dos videos de audición, dos cartas de recomendación, una carta de aceptación de una universidad acreditada y dos ensayos. Los materiales se pueden presentar en inglés, español o portugués. La fecha límite para solicitar es el 10 de abril de 2023 a las 11:59 p.m. (Hora de Este de Estados Unidos).

Para obtener más información y las últimas noticias, por favor, visite el sitio web oficial de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, www.latingrammyculturalfoundation.org. Si después de leer las reglas tiene alguna pregunta y necesita ayuda con su solicitud, por favor, escríbanos a LGCF@grammy.com.

ACERCA DE NICKY JAM:

Nick Rivera Caminero, conocido como Nicky Jam, es un ídolo del género urbano de la música latina. La singular perspectiva del cantante puertorriqueño lo hizo un pionero del reggaetón a comienzos de siglo y durante la última década, lo que ayudó a que el género pasara a ser un fenómeno mundial. El ganador del Latin GRAMMY sigue cultivando éxitos con canciones multiplatino y giras mundiales para las que se agotan las entradas, los que contribuyen a su inspirador legado.

A los 11 años, Nicky Jam irrumpió en el mundo del reggaetón en Puerto Rico con su primer álbum, Diferente a los demás. Durante la adolescencia, fue una estrella ascendiente del género con éxitos como "Yo no soy tu marido", "Me voy pa'l party", "Fiel a tu piel" y "La combi completa". También fue parte del dúo Los Cangris junto con otro pionero musical, Daddy Yankee. Sin embargo, poco después, el tiempo que pasó en la cárcel y una depresión profunda descarrilaron la carrera de Nicky Jam.

Tres años más tarde, se mudó a Colombia con ánimos renovados de recuperar su carrera. Tras ausentarse de los cuadros de popularidad durante 10 años, Nicky Jam volvió con "Travesuras", que figuró entre la lista Hot Latin Songs de Billboard durante más de 20 semanas en 2014. El año siguiente alcanzó otro éxito mundial, "El perdón", con Enrique Iglesias, que ganó el Latin GRAMMY por Mejor Interpretación Urbana. Logró el mayor éxito de 2016 con "Hasta el amanecer". Las canciones fueron parte de su álbum de reaparición, Fénix,en 2017, al que se atribuye el renovado interés internacional en el reggaetón.

Las canciones de Nicky Jam se han escuchado más de 14,500 millones de veces en YouTube y 1,100 millones de veces en Spotify. Entre sus más recientes éxitos están "X", con J Balvin, que ha alcanzado nivel platino 35 veces, y "Te boté," junto con Casper Mágico, Nio García, Darell, Bad Bunny y Ozuna. En 2019, Nicky Jam hizo de su inspiradora historia una exitosa serie, El ganador, en la que también protagonizó. Debutó en la pantalla grande con Bad Boys For Lifede lado de Will Smith y Martin Lawrence.

ACERCA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY:

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® es una organización benéfica 501(c)(3) establecida por La Academia Latina de la Grabación® en 2014 para incrementar el interés y la apreciación internacional de los significativos aportes de la música latina y sus creadores a la cultura mundial. La Fundación ofrece becas universitarias, programas educativos y subvenciones para apoyar la investigación y preservación de su rico legado musical, y hasta la fecha ha donado más de $7.6 millones de dólares con el apoyo de miembros de La Academia Latina, artistas, patrocinadores corporativos y otros generosos donantes. Para obtener más información o hacer una donación, por favor, visite latingrammyculturalfoundation.org, Amazon Smile o nuestra página de Facebook. Además, síganos en @latingrammyfdn en Twitter y Instagram, y Latin GRAMMY Cultural Foundation en Facebook.

