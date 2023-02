Comunicado de prensa de Business Wire: Latin Recording Academy

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® anunció los ganadores de su programa de Subvenciones de Investigación y Preservación, el cual otorga subvenciones a instituciones de música, organizaciones sin fines de lucro, musicólogos e investigadores en todo el mundo que realzan y preservan el patrimonio de la música latina. Este año, un grupo variado de instituciones e investigadores recibirán este apoyo. Las cuatro subvenciones, cada una con un valor máximo de $5,000 dólares, apoyan diversos proyectos. Las subvenciones de preservación financian la catalogación y preservación de la música latina y sus singulares costumbres, mientras que las subvenciones de investigación apoyan proyectos dedicados a estudios históricos y antropológicos, además de la documentación de las tradiciones y el folclor latino.

"Por octavo año consecutivo, tenemos el placer y privilegio de otorgar las Subvenciones de Investigación y Preservación a merecedores creadores de música latina", dijo Raquel "Rocky" Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. "Nos complace celebrar a los homenajeados de este año y sus respectivos proyectos, que se proponen apoyar el legado de la música latina a través de sus esfuerzos creativos e innovadores, que inspirarán y educarán a futuras generaciones de creadores".

Subvenciones de Preservación otorgadas:

-- Andrew Skinner, Clayton, Georgia, Estados Unidos, y Daniel Zanessi, Mendoza, Argentina - El objetivo del proyecto "Rescate y difusión de la colección del Estudio Zanessi" es digitalizar, promover y distribuir grabaciones no publicadas de gran importancia cultural e histórica para Argentina, que están archivadas en cintas de un cuarto de pulgada en el histórico estudio musical Zanessi en Mendoza. La Provincia de Mendoza ha declarado que esta colección es de interés patrimonial y, ya que las cintas tienen casi 50 años, es urgentemente necesario preservarlas. Los músicos del oeste de Argentina que grabaron en Zanessi, fueron esenciales para forjar el sonido de la música folclórica argentina contemporánea. Muchos de ellos fueron parte del Nuevo Cancionero, un movimiento artístico y social fundado en Mendoza en 1963 que se propuso representar la vida y experiencia de los argentinos promedio, promover el panamericanismo y cambiar las normas de la música folclórica tradicional. El movimiento, con la voz de Mercedes Sosa, la poesía de Armando Tejada Gómez, las melodías de Oscar Matus y las composiciones del virtuoso guitarrista Tito Francia, inspiraron y se vincularon con otros movimientos de la Nueva Canción en Latinoamérica. El proyecto de digitalizar la colección Zanessi es una colaboración entre Andrew Skinner, ingeniero de masterización e investigador del Nuevo Cancionero de la Universidad de Cuyo, y Daniel Zanessi, propietario de Zanessi Studios, quien ayudó a grabar muchas de las sesiones que el equipo se dedica a digitalizar. Trabajarán con los músicos o sus descendientes para publicar la música con fotos e historias relacionadas.

-- Gustavo Ahualli, Latin American Music Center, The Catholic University of America - Durante muchos años, el Latin American Music Center (LAMC) en The Catholic University of America se ha visto afectado por una falta de recursos para dedicar el debido tiempo y atención al proceso de catalogar y mantener su biblioteca especializada de partituras, libros y grabaciones de música latinoamericana. LAMC respondió al problema con la creación de un proyecto de varias etapas que se centra en el proceso de catalogar y digitalizar toda la colección y a la vez preservar sus frágiles materiales. Uno de los principales objetivos de LAMC es continuar creando oportunidades para la extensa diseminación de la música y cultura latinoamericana por medio de recursos y actividades multifacéticas en el Centro, que incluirán numerosas colaboraciones institucionales, intercambios culturales y actuaciones musicales de primera calidad. La catalogación completa de esta singular colección es crucial para que el LAMC continúe con su plan de digitalizar y preservar los materiales del Centro y a la vez poner este importante tesoro musical a disposición de los estudiantes y profesores y la comunidad de músicos, investigadores y artistas en todo el mundo. En 2021, una subvención de preservación de la Fundación Cultural Latin GRAMMY apoyó el lanzamiento de la primera etapa del proyecto de almacenamiento y preservación de LAMC.

Subvenciones de Investigación otorgadas:

-- Gabriela Gómez Estévez, Louisiana State University - "Dicotomía: contextualización de las obras sinfónicas de Margarita Luna García" es un proyecto que analiza la vida de la compositora y pedagoga dominicana Margarita Luna García, una de las figuras más notables de la música avant-garde del siglo XX en la República Dominicana. Sus obras sintetizan materiales musicales vernáculos y técnicas modernistas. La falta de disponibilidad de materiales publicados limita la interpretación de las obras sinfónicas de Luna. El propósito de este estudio es producir materiales audiovisuales y de interpretación para mejorar el acceso a su música y promover su estudio y presentación. Este proyecto está financiado en parte por el Instituto de Estudios Dominicanos de la City University of New York por medio de su programa de Subvención de Investigación, con un monto de $10,000 dólares, el que financia dos tercios de los $15,000 dólares necesarios para el proyecto.

-- Dr. Sang Woo Kang, Seúl, Corea del Sur - La apropiación musical es un aspecto generalizado de la creación musical en todos los géneros y periodos. Los musicólogos usan varios términos para describir el uso por compositores de obras existentes, entre ellos apropiación, autoapropiación, imitación transformadora, citación, copiar, emular, descomposición e influencia. El objetivo del proyecto "Apropiación y multiculturalismo de la influencia latina en la antigua música estadounidense" es mostrar la influencia latinoamericana en la antigua música estadounidense por medio de textos explicativos y grabación, y a la vez destacar al compositor Louis M. Gottschalk, uno de los fundadores de la música clásica en Estados Unidos, sus influencias y el uso de melodías folclóricas, y los compositores latinos que lo inspiraron. Este proyecto ofrecerá una base de discografía y recursos didácticos para aquellos interesados en estudiar las diversas influencias en la antigua música estadounidense. Gottschalk fue importante en el avance de la historia musical de Estados Unidos durante tiempos en que muchos emigraban de países latinoamericanos. Los estudiosos han mencionado la importancia de la raza y la racialización, en particular para entender la música popular del sur de Estados Unidos.

Un comité de expertos de Latinoamérica, la península Ibérica y Estados Unidos seleccionó a los beneficiarios entre muchos destacados candidatos. Desde su creación en 2015, el programa ha otorgado subvenciones por más de $175,000 dólares para apoyar proyectos, uno de los cuales recibió un Latin GRAMMY® y un GRAMMY®.

