Comunicado de prensa de Business Wire: Lavoro Limited

Lavoro Limited ("Lavoro" o la "empresa"), el distribuidor de insumos agrícolas más grande de Brasil, y TPB Acquisition Corporation I ("TPB Acquisition Corp." o "TPBA") (Nasdaq: TPBA, TPBAW, TPBAU), una compañía de adquisición de fines especiales patrocinada por The Production Board ("TPB"), anunció hoy la finalización de su combinación empresarial anunciada con anterioridad (la "combinación empresarial"). La combinación empresarial fue aprobada en una asamblea extraordinaria de accionistas de TPBA el 22 de febrero de 2023, y se cerró el 28 de febrero de 2023.

Se espera que las acciones ordinarias y bonos de la empresa combinada, Lavoro Limited, comiencen a cotizar en el mercado de valores Nasdaq ("Nasdaq") con los símbolos de cotización "LVRO" y "LVROW", respectivamente, el 1 de marzo de 2023.

"El cierre de esta transacción y nuestra próxima cotización en el Nasdaq es un hito importante para todo nuestro equipo de Lavoro", comentó Ruy Cunha, presidente y director ejecutivo de Lavoro. "Estamos encantados de entrar en esta nueva fase de crecimiento como una empresa que cotiza en bolsa, dado que creemos que estamos posicionados exclusivamente para ampliar nuestra huella en toda América Latina y seguir nuestra misión de abordar la inseguridad alimentaria y empoderar a los agricultores generando mayor acceso a las soluciones agrícolas innovadoras".

"Creemos que Lavoro está en una posición ideal para mejorar la seguridad alimentaria global a la vez que reduce la huella en el suelo, el agua y la energía de nuestros cultivos", manifestó David Friedberg, fundador de TPBA. "Estamos inmensamente orgullosos de haber desempeñado un papel al ayudar a llevar a esta importante empresa agrícola al mercado de cotización pública. Esperamos seguir trabajando juntos en colaboración con Lavoro para ayudarlos a lograr sus objetivos de crecimiento y llevar a cabo la oportunidad de mejora del margen que creemos que es inherente en esta empresa".

La empresa combinada seguirá estando dirigida por el director y presidente ejecutivo Ruy Cunha junto con el resto del equipo directivo actual de Lavoro. La Junta Directiva de Lavoro comprende siete directores: Marcos de Mello Mattos Haaland, Ricardo Leonel Scavazza, Daniel Fisberg, David Friedberg, Michael Stern, Lauren StClair y Eduardo Daher. Los tres directores independientes de la Junta incluyen a Michael Stern, Lauren StClair y Eduardo Daher.

Distribuidor de insumos agrícolas independiente líder de América Latina, una empresa escalable, rentable y en crecimiento

A través de la adquisición de más de 20 empresas de pequeño y mediano tamaño, Lavoro, con sede en São Paulo, se ha convertido rápidamente en el distribuidor de insumos agrícolas más grande de Brasil por ingresos como por acciones de mercado. La presencia geográfica de Lavoro también se extiende a Colombia, Perú, Chile y Uruguay.

La empresa ofrece a los agricultores una cartera integral de productos de insumos agrícolas entre los que se incluyen semillas, fertilizantes, protección de cultivos, productos biológicos emergentes y otros productos especializados. Los 924 representantes técnicos de ventas de Lavoro se han reunido con más de 60 000 clientes en granjas y en 193 puntos de venta, varias veces al año, para ayudarlos a planificar, comprar los insumos adecuados y gestionar sus operaciones agrícolas para optimizar los resultados.

La empresa de insumos de cultivos integrada verticalmente de Lavoro, "Crop Care", es un proveedor importante de productos biológicos y fertilizantes especializados en Brasil. Operando a la vanguardia de la tecnología agrícola, creemos que la cartera de la empresa de productos biológicos patentados ayuda a los agricultores a proteger sus cultivos contra enfermedades, plagas y malezas sin la persistencia de la huella de carbono y ambiental debido a la tradicional química sintética para cultivos, a la vez que ayuda a mejorar la salud y productividad del suelo, reduciendo la necesidad de fertilizantes sintéticos.

Demostrando la fortaleza de sus adquisiciones y el libro de tácticas del crecimiento orgánico, Lavoro adquirió e integró con éxito 24 empresas y generó R$8,2 mil millones en ingresos proforma solamente en el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2022 y R$151,3 millones en ingresos netos proforma en el mismo período. Lavoro aumentó sus ingresos por una CAGR (tasa compuesta de crecimiento anual) de un 69 % entre el año fiscal 2020 y el año fiscal 2022, que incluye un 23 % y un 14 % de crecimiento orgánico años tras año en el año fiscal 2021 y el año fiscal 2022, respectivamente. Al mismo tiempo, Lavoro considera que también logró un crecimiento orgánico robusto a través de la expansión de la cartera de productos y de distribución, así como también mejoras operativas.

Descripción general de la transacción

Como resultado de la transacción, Lavoro ha recibido aproximadamente $134,4 millones en ingresos brutos, que incluye la contribución de $100 millones que TPB ha invertido a través de una colocación privada a $10,00 por acción.

Lavoro planifica usar los ingresos brutos para las actividades de inversión e iniciativas de crecimiento, entre las que se incluyen:

-- expansión orgánica de su huella de distribución con las nuevas tiendas;

-- adquisiciones de empresas de insumos y distribución agrícola;

-- introducción de nuevos productos sostenibles y servicios tecnológicos; y

-- expansión de operaciones en toda América Latina.

Asesores

Barclays Capital Inc., Canaccord Genuity LLC y Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated actuaron como asesores de mercados de capital para TPB Acquisition Corp. Cooley LLP actuó como asesor jurídico de TPB Acquisition Corp., Davis Polk & Wardwell LLP actuaron como asesores jurídicos de Lavoro, y White & Case LLP actuaron como consejeros legales de los asesores de mercados de capital.

Acerca de Lavoro

Lavoro es el principal distribuidor de insumos agrícolas de Brasil y uno de los proveedores de insumos biológicos agrícolas más destacados. Con una cartera integral, creemos que Lavoro empodera a los agricultores para que adopten tecnología de punta e impulsen la productividad. Fundada en 2017, Lavoro tiene una amplia presencia geográfica, con operaciones de distribución en Brasil y Colombia y una empresa emergente de comercio de insumos agrícolas en Uruguay. Los 924 representantes técnicos de ventas de Lavoro se han reunido con más de 60 000 clientes en granjas y en 193 puntos de venta, varias veces al año, para ayudarles a planificar, comprar los insumos adecuados y gestionar sus operaciones agrícolas para optimizar los resultados. Más información sobre Lavoro en www.lavoroagro.com.br.

Acerca de The Production Board

Fundada por David Friedberg, The Production Board (TPB) es una empresa de fundición e inversión creada para resolver los problemas más fundamentales que afectan a nuestro planeta, al reimaginar los sistemas globales de producción en los sectores de la alimentación, la agricultura, la fabricación biológica, la salud humana y las ciencias de la vida en general. TPB crea empresas con base en descubrimientos científicos emergentes, se asocia con talentos excepcionales y les otorga el capital, la infraestructura y los conocimientos de mercado necesarios para ofrecer una mejora significativa en términos de costos, energía, tiempo o huella de carbono de los sistemas convencionales. TPB cuenta con el respaldo de importantes inversores estratégicos y financieros, como Alphabet, Allen & Company LLC, Cascade y fondos y cuentas gestionados por BlackRock, Baillie Gifford, Koch Disruptive Technologies, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Foxhaven Asset Management y Arrowmark Partners. Para saber más sobre nuestro trabajo, visite www.tpb.co.

