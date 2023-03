Comunicado de prensa de Business Wire: Leesfield Scolaro

Hoy Leesfield Scolaro, el principal bufete de abogados de lesiones personales que representa a los demandantes en el estado de Florida, anunció una demanda contra Airbnb, Inc. por homicidio culposo después de que un bebé de 19 meses ingiriera fatalmente fentanilo mientras dormía en un Airbnb en el condado de Palm Beach.

Leesfield Scolaro representa a los padres de Enora Lavenir, que falleció en el hospital Palms West tras entrar en contacto con fentanilo en el interior de la casa el 7 de agosto de 2021, un día después de que la familia llegara al Airbnb. En la demanda se nombra a Airbnb, a Ronald M. Cortamilia, propietario de la vivienda, a Yulia A. Timpy, administradora de la vivienda, y a Aaron Kornhauser, que anteriormente alquiló la vivienda a través de VRBO. Según la demanda, Kornhauser organizó una fiesta a la que asistieron aproximadamente una docena de adultos que consumieron cocaína y otras drogas en el alquiler.

Los Lavenir alquilaron esta propiedad para pasar unas vacaciones familiares con su bebé, Enora, y sus hermanos pequeños. Les prometieron un hogar seguro en el que se seguirían los procedimientos de limpieza más estrictos y se prohibirían las fiestas. Sin que los Lavenir lo supieran, la propiedad tenía antecedentes de haber sido utilizada como casa de fiestas donde se dejaba fentanilo durante el alquiler.

El caso (2022-CA-011956) alega que Airbnb fue negligente por comercializar y promocionar sus alquileres como seguros para niños y bebés cuando sabe que estos mismos alquileres se utilizan a menudo para fiestas ilegales con drogas en las que se consumen niveles potencialmente letales de opioides y narcóticos. Airbnb oculta deliberadamente los riesgos y la prevalencia de la actividad de las drogas en sus alquileres. Los padres desprevenidos, como los Lavenir, no saben nada de los peligros que acechan a sus familias. En un momento en que el país se enfrenta a una grave crisis de fentanilo, que la DEA ha calificado como la amenaza de drogas más mortífera a la que se ha enfrentado jamás nuestra nación, este asunto merece una atención inmediata, un litigio novedoso y las familias merecen que se haga justicia conforme a la ley.

"Airbnb debe rendir cuentas y esperamos que este caso allane el camino para el desarrollo de regulaciones que salven vidas para los seis millones de listados de la compañía en 191 países", dice Thomas Scolaro, socio de Leesfield Scolaro. "Este caso demuestra la audaz negligencia y falta de responsabilidad en la creciente economía "compartida", particularmente en la industria de la hospitalidad, donde la seguridad es primordial."

Leesfield Scolaro tiene un historial de litigios para proteger la vida de los consumidores en todo el mundo. Algunos ejemplos destacados son el establecimiento de procedimientos de seguridad contra la industria automovilística japonesa, el endurecimiento de las normas sobre vuelcos de muebles y la aprobación de litigios que obligan a instalar detectores de monóxido de carbono en alojamientos públicos.

Póngase en contacto con victoria@augustprny.com si tiene preguntas de los medios de comunicación o para obtener una copia de la demanda completa presentada ante el Tribunal de Circuito del Decimoquinto Circuito Judicial en y para el condado de Palm Beach, Florida.

ACERCA DE LEESFIELD SCOLARO

Fundado en el condado de Miami-Dade en 1976 por Ira Leesfield, Leesfield Scolaro ha sido constantemente reconocido como uno de los principales bufetes de abogados litigantes en el estado de Florida y la nación. El bufete representa a personas y familias que han sufrido lesiones graves o la pérdida de un ser querido debido a la culpa, descuido y negligencia de otros. Los reconocimientos incluyen The Best Lawyers in America, Florida Legal Elite, South Florida Legal Guide Top Firm y Top Lawyers, South Florida Business Journal Key Partners Award, y Super Lawyers. Para obtener una lista de los veredictos y acuerdos representativos del bufete, visite su sección Veredictos y Acuerdos. Leesfield Scolaro presta servicios en todo el Estado de Florida y a visitantes de todos los lugares, incluidos clientes de Sudamérica, Europa y Canadá.

Para conocer más, visite: https://www.leesfield.com/.

