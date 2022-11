Comunicado de prensa de Business Wire: Lenovo Group

Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) anunció hoy los resultados del segundo trimestre para el Grupo, con una mejora interanual de la rentabilidad por 10o año consecutivo. Los ingresos netos del segundo trimestre crecieron un 6 % con respecto al año anterior a US$541 millones y los ingresos del Grupo crecieron hasta US$17 100 millones, un 3 % interanual en moneda constante.

Todas las empresas principales contribuyeron a una ganancia operativa positiva, lo que demuestra más progreso hacia el objetivo del Grupo de duplicar la rentabilidad a mediano plazo. También, los motores de crecimiento diversificados continúan impulsando el rendimiento sólido tanto en las empresas de servicios como en las de soluciones, así como también la empresa de infraestructura, que ve un crecimiento interanual de índice alto de dos dígitos. Los negocios que no son de PC ahora componen más de un 37 % de ingresos totales del Grupo. El sano saldo en efectivo del Grupo implica que mantiene su compromiso de duplicar las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) a mediano plazo, habiendo aumentado el gasto de I+D en un 15 % interanual en el trimestre.

Si bien persisten los desafíos externos, Lenovo sigue ágil y enfocada en perseguir su estrategia y garantizar la rentabilidad permanente reajustando los recursos hacia sus motores de crecimiento diversificados e impulsando la eficacia y la reducción de gastos en todo el negocio. Ve oportunidades a largo plazo construidas en su base de Nueva TI -cliente, borde, nube, red e inteligencia-, dado que se aceleran las tendencias globales de digitalización y transformación inteligente. Los resultados del último trimestre, así como también los de los últimos tres años, han demostrado que la combinación de la estrategia de Lenovo, la sólida ejecución y las operaciones resilientes están permitiendo trascender el ciclo de la industria. Esto, combinado con su innovadora cartera de alta calidad, la exclusiva fabricación híbrida y la gestión de la cadena de suministros, principios y capacidad globales y locales, así como también la sana liquidez ayudarán a impulsar más oportunidades para brindar un crecimiento sostenible y mejoras en la rentabilidad.

Aspectos financieros destacados:

-0- *T T2 22/23 US$ millones T2 21/22 US$ millones Cambio Ingreso del Grupo17 090 17 869 (4 %) Ganancia antes de impuestos710 742 (4 %) Ingresos netos (ganancias atribuibles a los accionistas de capital) 541 512 6 % Ingresos netos (ganancias atribuibles a los accionistas de capital, no conforme a las HKFRS) [1] 591 591 (0 %) Ganancias básicas por acción (centavos de USD) 4,54 4,42 0,12 *T

El Directorio de Lenovo declaró un dividendo provisorio de 8,0 centavos de HKD por acción.

Cita del presidente y director general, Yuanqing Yang:

"Una vez más, Lenovo brindó sólidos resultados, incluso en un mercado global desafiante, logrando una mejora en la rentabilidad interanual durante el décimo trimestre consecutivo y aumentó los ingresos en casi un 3 % (en moneda constante) año tras año. Nuestros negocios que no son PC están obteniendo el ímpetu del momento y ahora representan más de un 37 % de nuestros ingresos. Tanto las empresas de servicios como las de soluciones y la empresa de infraestructura vieron una ganancia de crecimiento de índice alto de dos dígitos interanual", manifestó Yuanqing Yang, presidente y director general de Lenovo. "Para Lenovo, estos resultados prueban que nuestra previsión estratégica, resiliencia operativa e inversión uniforme en motores de crecimiento diversificados, nos han preparado bien para los tiempos desafiantes. Ya sea que nuestros mercados tradicionales estén en auge o contrayéndose, Lenovo brinda de manera uniforme en cuanto a sus compromisos y supera las expectativas del mercado".

Solutions and Services Group (SSG) (Grupo de Soluciones y Servicios): impulso permanente, genera un fuerte crecimiento y mayor rentabilidad para el Grupo

Oportunidad:

El mercado de servicios de TI de un billón de dólares continúa experimentando un fuerte crecimiento y se espera un crecimiento más rápido en DaaS (dispositivo como servicio), servicios gestionados para centros de datos, así como también en el entorno de nube y borde hasta 2025. Mientras que, al mismo tiempo, se espera que el mercado de gastos de soluciones verticales y servicios siga fuerte, entre lo que se incluye educación inteligente, comercios minoristas inteligentes, ciudad inteligente y fabricación inteligente.

Rendimiento del segundo trimestre del año fiscal 22/23:

-- En el último trimestre, los ingresos de SSG crecieron un 26 % interanual, mejorando aún más su margen operativo a un 21,4 %.

-- Todos los segmentos brindaron otra vez alta rentabilidad y sólido crecimiento.

-- Por primera vez, los ingresos de soluciones y servicios no dependientes del hardware representan más de la mitad de las empresas de SSG.

Crecimiento sostenible:

-- SSG sigue estableciendo soluciones horizontales integrales para las industrias verticales, por ejemplo, la solución de Tienda Digital de SSG integrada al servidor periférico de IA de Lenovo ahora está potenciando una de las empresas alimenticias minoristas más grande del mundo para reducir más de un 75 % de los errores de su autopago sin la necesidad de intervención de los empleados.

-- El desarrollo de la cartera de SSG de oferta de sostenibilidad continúa y la compensación de las emisiones de CO2 se extienden a más productos.

-- La empresa recién formada Lenovo PCCW Solutions, lanzada en agosto de 2022, ha logrado un éxito inicial con las sinergias comerciales mientras mira hacia adelante a futuras oportunidades.

Infrastructure Solutions Group (ISG) (Grupo de Soluciones de Infraestructura): año revolucionario sigue con ingresos récord y rentabilidad récord

Oportunidad:

Para 2025, se espera que el mercado solo de servidores alcance los US$134 mil millones. En el mismo período, el mercado de la infraestructura de borde crecerá más de un 21 % de la CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) y llegará a los US$47 mil millones. El mercado de almacenamiento superará los US$36 mil millones.

Rendimiento del segundo trimestre del año fiscal 22/23:

-- Ingresos récord de US$2,6 mil millones, hasta un 33 % interanual, con una ganancia operativa que alcanza una rentabilidad máxima de US$36 millones, lo que marca el 4o trimestre consecutivo de rentabilidad.

-- Los proveedores de servicios en la nube y los segmentos de empresas/pymes, ambos, superaron el crecimiento de las previsiones del mercado.

-- Los ingresos de Computación de borde (Edge Computing) casi se cuadruplicaron y el de almacenamiento se duplicó año tras año, ambos estableciendo nuevos récords.

Crecimiento sostenible:

-- ISG continúa mejorando su cartera integral de infraestructura e invierte en innovación, particularmente en Borde (Edge) y Servicios.

-- Se fortaleció aún más la resiliencia operativa, dado que la producción se incrementó en nuevas empresas de China, Hungría y México.

-- ISG sigue enfocado en ser uno de los proveedores de soluciones de infraestructura de extremo a extremo más grande y con crecimiento más rápido en el mundo, a la vez que mantiene un modelo comercial rentable y sostenible.

Intelligent Devices Group (IDG) (Grupo de dispositivos inteligentes): mantuvo una fuerte rentabilidad, superando a la competencia

Oportunidad:

Si bien el tamaño del mercado de PC y tabletas declinó en el corto plazo debido al entorno macroeconómico, aún se espera que a largo plazo siga más alto que en los niveles prepandemia. Junto con las PC, el mercado de soluciones basado en el escenario seguirá creciendo, dado que Lenovo se expande de dispositivos inteligentes a espacios inteligentes.

Rendimiento del segundo trimestre del año fiscal 22/23:

-- El IDG mantuvo la rentabilidad líder del sector de un 7,4 %, impulsado por la excelencia operativa y las inversiones uniformes en innovaciones, específicamente en los segmentos de primer nivel de mayor valor agregado.

-- El IDG superó a los competidores clave y fortaleció su posición global como la empresa de PC núm. 1 en el mundo. Ahora es la núm. 1 en cuatro de cinco sitios geográficos, ampliando la brecha con los competidores clave y es claramente la núm. 1 sin discusiones en el segmento comercial que representa aproximadamente un 65 % de la combinación de ingresos de PC de Lenovo.

-- El negocio de teléfonos inteligentes logró su décimo trimestre consecutivo de rentabilidad a medida que sigue enriqueciendo su cartera con nuevos productos innovadores. Al mismo tiempo, defiende las posiciones sólidas del mercado como número 2 y 3 en América Latina y en América del Norte, respectivamente, y logra un hipercrecimiento en mercados en expansión.

-- El mercado de soluciones basado en el escenario de Lenovo siguió demostrando el potencial de crecimiento y la unidad comercial de colaboración inteligente sigue creciendo en dos dígitos interanuales. Los ingresos de la unidad comercial del escenario de juegos establecieron un nuevo récord.

Crecimiento sostenible:

-- El IDG sigue enfocándose en la innovación para impulsar la extensión de dispositivos inteligentes a espacios inteligentes.

-- El Grupo confía en que el éxito del mercado de PC se puede replicar para hacer crecer la empresa más de allá de las PC y ganar en más mercados, especialmente, en el espacio de teléfonos inteligentes.

Aspectos operativos destacados e inversiones para el futuro

Tech World '22: En su evento anual de innovación global, Lenovo compartió su visión para la evolución de colaboración en los usuarios, espacios y dispositivos para desplegar posibilidades ilimitadas tanto en las aplicaciones del mundo real como en el metaverso. Lenovo presentó nuevos conceptos, soluciones e innovaciones emergentes que definirán la manera en que trabajamos, aprendemos y participamos en el mundo digital. También presentó los hallazgos de una investigación de la dirección de tecnología a nivel global que descubrió los puntos de vista de dicha dirección sobre cómo evolucionará la informática tradicional en una 'Nueva arquitectura de TI' en la que los dispositivos de los clientes, la computación de borde, la computación en la nube, las redes y la IA funcionarán juntas para abordar los puntos débiles comunes y ofrecerán soluciones que impulsen más la digitalización global en todos los sectores.

Criterios ambientales, sociales y de gobernabilidad (Environmental, Social, Governance, ESG): Lenovo publicó de manera reciente su informe anual en materia de ESG que describe su progreso, ambiciones y objetivos de los próximos años. En Tech World '22, Lenovo además compartió su visión sobre las cero emisiones netas y su primer paso hacia esa visión con objetivos de reducción de emisiones a corto plazo para 2030. Lenovo está adaptando sus objetivos de reducción de emisiones a la iniciativa Science Based Targets tanto a corto como a largo plazo para contribuir a los objetivos del Acuerdo de París. La validación externa continúa, dado que los bonos ecológicos inaugurales de Lenovo -que se lanzaron en julio- se incluyeron en el Índice de bonos ecológicos Bloomberg MSCI, uno de los parámetros globales más importantes para los fondos ESG institucionales. Lenovo también recibió una clasificación principal AA+ en el Índice de sostenibilidad corporativo Hang Seng de 2022, y recibió la mejor puntuación en el sector de TI por 2. o año consecutivo.

Innovación:en septiembre, Lenovo fue clasificada una de las empresas más innovadoras del mundo como parte del índice anual del Boston Consulting Group, clasificándose en el núm. 24.o. En Tech World '22, el Grupo demostró una serie de nuevos factores de forma e ideas innovadores, entre los que se incluyen comprobantes de conceptos enrollables para los teléfonos inteligentes y PC y tecnología de teleprescencia inmersiva llamada 'Cyber Spaces'. También destacó las innovaciones que le ayudarán a hacer realidad su visión de cero emisiones y las medidas que la empresa está adoptando en sus productos y en la fabricación para reducir su huella de carbono.

[1] la medida no conforme a las HKFRS se ajustó excluyendo los cambios netos del valor razonable de los activos financieros al valor razonable en ganancias o pérdidas, la amortización de los activos intangibles resultantes de las fusiones y adquisiciones, los cargos relacionados con las fusiones y adquisiciones; y los correspondientes efectos del impuesto sobre la renta, si los hubiere.

Acerca de Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) es una potencia tecnológica global con ingresos de 70 000 millones de USD, ocupa el puesto 171 en Fortune Global 500, emplea a 75 000 personas en todo el mundo y atiende a millones de clientes todos los días en 180 mercados. Centrada en una visión audaz para ofrecer tecnología más inteligente para todos, Lenovo ha aprovechado su éxito como la mayor empresa de PC del mundo para seguir expandiéndose en áreas de crecimiento clave, como los servidores, el almacenamiento, los dispositivos móviles, las soluciones y los servicios. Esta transformación, junto con la innovación que cambia el mundo de Lenovo, está construyendo una sociedad digital más inclusiva, confiable y sostenible para todos, en todas partes. Para obtener más información, visite https://www.lenovo.com y lea las últimas noticias a través de nuestro StoryHub.

LENOVO GROUP

RESUMEN FINANCIEROPara el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2022(en millones de USD, excepto por los datos de acciones).

-0- *T T2 22/23T2 21/22Cambio interanual Ingreso 17 090 17 869 (4 %) Ganancia bruta 2877 3006 (4 %) Margen de ganancia bruta 16,8 % 16,8 % 0 pt Gastos operativos (2026) (2189) (7 %) Gastos de I+D (incluidos en los gastos operativos) (556) (482) 15 % Relación entre gastos e ingresos 11,9 % 12,3 % (0,4) pts Ganancia operativa 851 817 4 % Otros ingresos / (gastos) no operativos - neto (141) (75) 89 % Ingresos antes de impuestos 710 742 (4 %) Cargas fiscales (156) (185) (16 %) Ganancias del período 554 557 (1 %) Participaciones minoritarias (13) (45) (72 %) Ganancias atribuibles a los accionistas 541 512 6 % Ganancias atribuibles a los accionistas, no conforme a las HKFRS[1] 591 591 (0 %) EPS (centavos de dólar) Básico Diluido 4,54 4,23 4,42 3,96 0,12 0,27 *T

