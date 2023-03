Comunicado de prensa de Business Wire: Life House

Life House, una empresa de gestión hotelera basada en tecnología, anunció la incorporación de dos propiedades más en México a su creciente cartera de más de 80 hoteles independientes.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005431/es/

Faisano Nomadas in Aldea Zama, Tulum. (Photo: Business Wire)

Las dos propiedades son Faisano Nomadas en Aldea Zama y The Carmen en Playa Del Carmen. Con estos hoteles, Life House ya gestiona cinco hoteles independientes en el estado mexicano de Quintana Roo.

The Carmen es un hotel de 37 habitaciones en el corazón de Playa del Carmen que se adapta a las vacaciones de adultos y está ubicado directamente en la playa. Construido en 2017, el hotel ofrece impresionantes vistas del Caribe desde el Deck5, un bar y salón en la terraza, además de albergar un restaurante italiano, La Famiglia, en la planta baja. El propietario es un desarrollador con sede en Denver desde hace mucho tiempo, que se mostró muy entusiasmado de que Life House pasara a hacerse cargo, dada su presencia existente en Playa Market.

"Elegimos a Life House por su tecnología avanzada y la oportunidad de servicios compartidos con sus otros hoteles", comentó el propietario de The Carmen. "Esperamos ver muchas mejoras en las operaciones y la rentabilidad de The Carmen con esta nueva asociación".

Faisano Nomadas es un hotel de 24 habitaciones ubicado en el corazón de Aldea Zamá. Fue diseñado no solo como un hotel, sino como un destino en sí mismo. Cuenta con una piscina estilo resort y un bar que ofrece comidas y bebidas diseñadas exclusivamente para el hotel. Francisco Mendoza y Gustavo Acosta, los desarrolladores de Faisano Nomadas, son propietarios de hoteles con gran experiencia y socios estratégicos de crecimiento para Life House en México.

Francisco Mendoza comentó: "Trabajar con Life House ha sido realmente emocionante. Apoyaron nuestro proyecto con toda su experiencia y conocimiento, ya que no somos operadores de hoteles, solo somos inversores que intentamos desarrollar un negocio rentable, con una excelente experiencia del cliente para nuestros huéspedes. Life House cuenta con especialistas experimentados en todas las áreas operativas, y ellos nos están guiando en este camino y brindándonos la estructura necesaria para lograr nuestras metas".

Life House, fundada en 2017, se encuentra en una posición única para administrar hoteles y resorts más pequeños orientados al ocio en todo México. Life House brinda servicios de gestión y desarrollo de marcas hoteleras de calidad institucional centradas en la rentabilidad, la facilidad y el valor inmobiliario a largo plazo. Ofrece las mejores operaciones hoteleras de su clase, que funcionan con sus sólidos sistemas operativos y tecnología patentada que impulsa constantemente un NOI 2 veces más alto, un 40 % más de ingresos netos y todo con un modelo de personal en el sitio muy reducido. Gracias a ello, Life House está experimentando una gran demanda de su plataforma de gestión en todo México y apunta a la región como un área estratégica de crecimiento.

"Tenemos grandes expectativas de asociarnos con los Sres. Mendoza & Acosta y el propietario de The Carmen en sus hoteles especiales y su enfoque progresista", comentó Rami Zeidan, fundador y director ejecutivo de Life House. "Desde que ingresamos al mercado en 2020, hemos visto cuántos grandes hoteles independientes están desatendidos, y esperamos ayudar a los hoteles independientes pequeños y medianos en todo el país en un futuro cercano".

Acerca de Life House

Life House es una empresa de gestión y tecnología hotelera integrada verticalmente que se enfoca en pequeños y medianos hoteles independientes con la prestación de un servicio de calidad institucional. Life House utiliza software y sistemas operativos de avanzada para aumentar la rentabilidad y la confiabilidad de los hoteles independientes en toda América del Norte. Life House, fundada en 2017 por veteranos en los sectores de bienes raíces, hotelería y tecnología, cuenta con el respaldo de inversores de riesgo y capital privado de renombre mundial. La compañía está invirtiendo ambiciosamente en sus sistemas operativos para hacer que las tarifas de los hoteles sean más rentables, predecibles y fluidas para los propietarios. En la actualidad, la empresa opera más de 80 hoteles en América del Norte. Para obtener más información, visite www.life-house.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005431/es/

Contacto

Maura Lewkowicz Presidenta de Crecimiento partners@life-house.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.