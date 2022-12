Comunicado de prensa de Business Wire: LRN Corporation

LRN Corporation ("LRN"), líder en soluciones para la ética y el cumplimiento normativo que permiten a las organizaciones impulsar una actuación basada en principios, anuncia que ha adquirido la unidad de negocio Compliance Learning ("Compliance Learning") de Thomson Reuters, lo que refuerza aún más el alcance global de LRN, su oferta de soluciones y su cartera de clientes internacionales.

LRN ofrece a las empresas acceso a una amplia plataforma de gestión de la ética y el cumplimiento normativo, soluciones de formación digital completas, análisis y perspectivas de programas procesables y servicios de asesoramiento de confianza que abarcan tanto la creación de una cultura ética como los últimos requisitos normativos. Con la adquisición de Compliance Learning, LRN consolida su posición como el mayor proveedor mundial de soluciones de aprendizaje y gestión de programas de ética y cumplimiento normativo. LRN, que presta servicio a más de 2500 empresas y decenas de millones de alumnos, opera ahora en todos los continentes, con una mayor presencia estratégica en los mercados de Asia Pacífico como Singapur, Japón, Hong Kong y Australia. Esta adquisición mejora sustancialmente las capacidades y la experiencia de LRN en el mercado de los servicios financieros y servirá para acelerar varias de sus estrategias de productos para mercados verticales.

Esta potente red ofrece a los clientes datos sobre el comportamiento que pueden aclarar dónde tienen sus organizaciones el mayor potencial para utilizar la cultura como motor fundamental del rendimiento. La nueva oferta combinada proporciona una amplitud y profundidad inigualables de recursos de formación y orientación de programas de Ética y Cumplimiento, en temas que van desde la protección de datos y la privacidad hasta la ética empresarial y la lucha contra el blanqueo de dinero, lo que da a las empresas la confianza de que los fundamentos éticos, el conocimiento del cumplimiento y la comprensión forman parte integral de sus organizaciones.

La adquisición es la última etapa importante para LRN, tras una gran inversión estratégica de Leeds Equity Partners. Sigue a la adquisición por parte de LRN de Interactive Services, que consolidó la presencia de LRN en Europa y amplió sus capacidades de contenido personalizado en materia de ética y cumplimiento y otras muchas funciones corporativas.

Acerca de LRN Corporation

Desde 1994, LRN trabaja para impulsar a las organizaciones con la asociación, el conocimiento y las herramientas necesarias para construir una cultura ética. En todo el mundo, más de 2500 empresas y decenas de millones de alumnos utilizan los servicios de LRN y realizan cursos de aprendizaje electrónico de LRN para ayudar a desenvolverse en entornos normativos complejos y fomentar culturas éticas, responsables e inclusivas. Más información en LRN.com, síganos en Twitter, LinkedIn y Facebook.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005477/es/

Contacto

Scott Addison +44 (0)20 7269 1431 LRN@infiniteglobal.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.