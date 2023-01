Comunicado de prensa de Business Wire: L&T Technology Services Limited

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder mundial dedicado exclusivamente a servicios de ingeniería, anuncia que ha sido seleccionado como socio estratégico de ingeniería de Airbus para proporcionar capacidades avanzadas de ingeniería y servicios de fabricación digital a través de un contrato plurianual.

En virtud de este acuerdo, LTTS prestará apoyo a Airbus en sectores verticales y áreas tecnológicas clave para sus programas comerciales y de innovación en curso.

El acuerdo supone un gran avance en la colaboración que mantienen desde hace tiempo LTTS y Airbus. LTTS es un proveedor estratégico de ingeniería para Airbus en todo el mundo y para su filial en la India, y presta servicios de ingeniería en sectores verticales como ingeniería, aviónica y digital. La compañía también forma parte del programa líder en el sector "Skywise Partner Program" y, a principios de 2022, recibió el reconocimiento de proveedor estratégico global de ingeniería en el marco del programa EMES3 (Engineering, Manufacturing Engineering and Services Strategic Suppliers) de Airbus.

Dentro de las actividades contempladas en el nuevo contrato, los ingenieros de LTTS prestarán apoyo al clúster de programación de control numérico (NCP) de Airbus, que incluye la producción de materiales compuestos, corte y recorte, mecanizado estándar, mecanizado avanzado, taladrado y remachado, control y metrología, mecanizado en taller rápido y asistencia técnica.

LTTS también impulsará el diseño y el soporte técnico de las capacidades avanzadas, que incluyen el análisis térmico, la evaluación de la vulnerabilidad, el análisis avanzado de fallos, la simulación de fabricación y los servicios de modelado.

El soporte de ingeniería se llevará a cabo desde las instalaciones deslocalizadas de LTTS en Bangalore (India), su centro recientemente inaugurado en Toulouse (Francia), junto con el soporte in situ en las instalaciones de Airbus en el Reino Unido, Alemania, Francia y España.

En referencia a esta noticia, Amit Chadha, director ejecutivo y director general de L&T Technology Services, declaró: "La reciente selección de LTTS por parte de Airbus reafirma nuestro sólido liderazgo en el sector y nuestra experiencia líder en la industria a la hora de impulsar una redefinición del panorama mundial de ingeniería, investigación y desarrollo (ER&D). A medida que avanzamos en nuestro objetivo de figurar entre las mayores y mejores empresas mundiales de ER&D, el reconocimiento y el apoyo de un referente del sector como Airbus es emocionante y nos sirve de inspiración para el próximo hito".

La oferta de LTTS para el sector aeroespacial abarca un amplio abanico de servicios, como el diseño de aeroestructuras y sistemas, la ingeniería de fabricación, la aviónica y el desarrollo de software, el diseño de motores aeronáuticos, las soluciones de gestión para el tráfico aéreo y las ofertas para aerolíneas y mantenimiento, reparación y revisión que aprovechan su sólida y amplia cartera de sistemas de ingeniería digital para atender todas las fases del ciclo de vida de las aeronaves.

Acerca de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) es una filial de Larsen & Toubro Limited que cotiza en bolsa y se especializa en servicios de ingeniería e I+D. Ofrecemos servicios de consultoría, diseño, desarrollo y pruebas en todo el ciclo de vida de elaboración de productos y procesos. Nuestra cartera de clientes incluye 69 empresas incluidas en la lista Fortune 500 y 57 de las principales empresas de ingeniería e I+D del mundo, en los sectores de productos industriales, dispositivos médicos, transporte, telecomunicaciones y alta tecnología, e industrias de procesos. Con sede en la India, a 31 de diciembre de 2022, nuestros más de 21 600 empleados trabajan en 22 centros de diseño globales, 28 oficinas de ventas y 91 laboratorios de innovación. Para más información, visite www.LTTS.com

Contacto de prensa: Aniruddha Basu L&T Technology Services Limited Correo electrónico: Aniruddha.Basu@LTTS.com; Tel.: +91-80-67675707

