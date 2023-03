Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

A continuación, se incluye una declaración de Deborah Gibbins, directora de operaciones de Mary Kay Inc., en el Día Internacional de la Mujer 2023.

Deborah Gibbins, Mary Kay's Chief Operating Officer (Photo courtesy: Mary Kay Inc.)

El 37 % de las mujeres de todo el mundo no tiene acceso a internet. Lo sé, yo también tuve que leer ese dato dos veces.1

¡El 37 %!Es una cifra impactante. Parece irreal. Estamos en un mundo donde todos estamos conectados todo el tiempo. ¿Cómo puede ser que más de un tercio de todas las mujeres en el mundo estén "desconectadas"? Esta cruda realidad, y lo que implica, es lo que ha motivado el tema del Día Internacional de la Mujer de este año: "DigitALL: Innovación y tecnología para la equidad de género".

Gracias a mi puesto como directora de operaciones en Mary Kay, conozco el rol que desempeña la tecnología en todos los aspectos de los negocios y en particular en los negocios empresariales. Para maximizar la oportunidad que ofrece la tecnología, contar con habilidades básicas digitales es un requisito obligatorio para las mujeres empresarias que desean participar plenamente en nuestra economía global. También son una necesidad para el compromiso cívico y social.

Las bases de la Cuarta Revolución Industrial son digitales y se están sentando ahora mismo. Para todas nosotras esta revolución tiene la gran oportunidad de aprovechar la tecnología y la innovación para promover el espíritu empresarial y la igualdad de las mujeres. El momento es ahora para garantizar que las mujeres obtengan los beneficios de esta transformación digital.

La economía digital no esperará a que nadie se ponga al día. La exclusión de las mujeres del mundo digital ha reducido en $1 billón el producto interno bruto de los países de bajos y medianos ingresos en la última década.2 Una vez más, el cambio no es lo suficientemente veloz para las mujeres.

Podemos repararlo. Es más, debemos repararlo.

Para alcanzar su máximo potencial, las mujeres empresarias de todo el mundo no solo deben tener acceso a las herramientas digitales que damos por sentado, pero debemos tener las habilidades y la capacitación adecuada para usarlos en forma efectiva.

Es por eso que cerrar la brecha digital de género es tan personal para nosotros en Mary Kay, una empresa fundada por una mujer y para las mujeres.

Nuestra fundadora, Mary Kay Ash, tuvo la visión de ofrecer a las mujeres oportunidades empresariales inigualables para el avance y el éxito personal. Eso significa algo diferente hoy que en los años 60, pero es el mismo espíritu. Como empresa de desarrollo empresarial, nos enfocamos en ayudar a las mujeres empresarias y abordar los obstáculos a los que se enfrentan para establecer o hacer crecer su negocio. La digitalización es uno de ellas.

En Mary Kay, tenemos como compromiso poner a las mujeres empresarias en el centro de la transformación digital.

Hemos acelerado nuestras iniciativas de innovación digital; esto incluye revolucionar la capacidad de las Consultoras de Belleza Independientes (IBC, por sus siglas en inglés) de Mary Kay para liberar todo su potencial a través de la capacitación digital, el desarrollo y la implementación de herramientas digitales innovadoras, desde aplicaciones galardonadas que cuentan con realidad aumentada. (AR) hasta conectar a las IBC con sus clientes de manera más eficaz y fluida. Estamos mejorando no solo la experiencia de la fuerza de ventas independiente, sino también la de sus clientes en todo el mundo.

A continuación, les presento algunos de los últimos ejemplos de nuestro compromiso de empoderar a la fuerza de ventas independiente de Mary Kay para aprovechar el poder de lo digital:

-- En Europa, contamos con "Link & Learn" una galardonada plataforma educativa integral que constan de un plan de estudios robusto al que pueden acceder las IBC en cualquier momento y en cualquier lugar. Este sistema de aprendizaje, interactivo y que puede realizarse al propio ritmo de las estudiantes, ayuda a los consultores a poner sus sueños en acción, ya que proporcionar un plan de estudios basado en competencias con contenido relevante y dirigido por expertos mientras los conecta con una comunidad de consultores de ideas afines. Incluye contenido centrado en las áreas clave de competencia que son esenciales para el éxito en cada paso de la trayectoria profesional. Con este contenido, las consultoras se enfocan estratégicamente en temas clave y adquieren capacidades, como habilidades de venta, habilidades comerciales, conocimiento del producto y comprensión del estilo Mary Kay. Mary Kay ha recibido numerosos premios por esta plataforma educativa, incluida una codiciada clasificación de oro en la categoría de Educación en los "2019 Spring Omni Awards". En 2021, Mary Kay Polonia recibió el premio "Empresa innovadora" por el programa de la revista Home & Market, y en 2018 recibió un "Premio a la excelencia tecnológica" de Brandon Hall Group.

-- La plataforma móvil InTouch®, de ventanilla única, brinda a millones de IBC en todo el mundo acceso las 24 horas a información y servicios para administrar de manera efectiva su negocio Mary Kay. Incluye muchas características para mejorar su conocimiento de la industria de la belleza a través de la educación sobre productos, habilidades comerciales básicas a través de herramientas de marketing y ventas, y una red profesional. Con esta aplicación, las IBC pueden acceder a la información y al material sobre la composición del producto, tanto para compartir con sus clientes como para una referencia rápida.

-- Por su parte, la plataforma Salesforce.com se implementó recientemente en nuestros mercados Mary Kay a través del sitio Mary Kay InTouch, lo que permite un uso más fluido de la tecnología digital en las operaciones diarias, incluida la realización de pedidos. Las IBC reciben apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana de sus equipos Mary Kay locales y ahorran tiempo para concentrarse en tareas que agregan más valor a su negocio.

-- Mary Kay Mirror Me? es nuestra aplicación de cambio de imagen en tiempo real. Esta aplicación utiliza realidad aumentada para aplicar tendencias de maquillaje y productos de color en aplicaciones en la vida real. Después de encontrar su look perfecto, los clientes pueden agregar productos a su bolsa de compras y conectarse con una IBC. Mirror Me? se encuentra disponible en las regiones de Norteamérica, Europa y Latinoamérica.

-- Mary Kay® Skin Analyzer es una herramienta que lleva el cuidado de la piel y la tecnología al alcance de las manos. Ayuda a las clientas a comprender las características únicas de su piel y crear una rutina de cuidado de la piel personalizada. Se encuentra disponible en las regiones de Norteamérica, Asia-Pacífico y Latinoamérica.

-- Y, finalmente, el nuevo Catálogo interactivo de Mary Kay, lanzado recientemente da vida a los catálogos de Mary Kay con pedidos fáciles de productos, GIF, videos, listas de deseos para compartir, cambios de imagen instantáneos de realidad aumentada y mucho más. El catálogo se encuentra disponible en las regiones de Norteamérica, Europa y Latinoamérica.

También creemos en las colaboraciones digitales para ayudar a las mujeres empresarias a aprovechar el poder de lo digital en todo el mundo. Con este objetivo, nos hemos asociado con:

-- La Unión Internacional de Telecomunicaciones(UTI). En colaboración con el Acelerador para Mujeres Empresarias (WEA, Women Entrepreneurship Accelerator) y Mary Kay Global, ITU ha lanzado el Desafío de innovación digital WEA destinado a construir ecosistemas propicios para las mujeres empresarias. Este desafío respalda el compromiso del WEA de empoderar a 5 millones de mujeres empresarias para 2030. El WEA es una iniciativa de múltiples asociaciones sobre el espíritu empresarial de las mujeres que convoca a 6 agencias de las Naciones Unidas que comprenden a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Centro de Comercio Internacional (ITC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Pacto Mundial de la ONU) y ONU Mujeres. La presentación de competencial final del desafío se realizará el 13 de marzo durante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67). Un jurado de expertos seleccionará las 10 mejores prácticas y soluciones digitales para crear un ecosistema más inclusivo de género para empresas emergentes y en expansión que permitan abordar los obstáculos que enfrentan las mujeres empresarias en el desarrollo de tecnologías. Los ganadores tendrán acceso al Programa para el Ecosistema de Innovación Digital de la UTI, donde recibirán capacitación y tutoría especializada. Para inscribirse en el evento, haga clic aquí.

-- En apoyo al WEA, la UTI también está trabajando para abordar la brecha de habilidades digitales de género proporcionando a las mujeres empresarias acceso a módulos de aprendizaje gratuitos y de alta calidad, necesarios para avanzar en la economía digital. La iniciativa, que se implementará a lo largo de 2023, se traducirá a varios idiomas. Con el apoyo de Mary Kay, el proyecto incluye 17 módulos en línea que incluyen capacitación general en habilidades digitales para mujeres empresarias aspirantes y experimentadas; habilidades digitales para mujeres emprendedoras en el sector textil y de confecciones, y habilidades gerenciales para mujeres emprendedoras en tecnología. Estos módulos de aprendizaje brindan una amplia capacitación profesional para cualquier mujer emprendedora, independientemente de su ubicación o enfoque comercial.

-- Como producto del WEA, el Centro de Comercio Internacional (ITC) lanzó el programa de certificación empresarial en línea gratuito, el primero en su tipo, en 2022 bajo su programa SheTrades. Impulsado por Mary Kay, el plan de estudios digital de 27 módulos, enriquecido con 200 videos, cubre las 7 etapas clave del viaje empresarial y está disponible en inglés, español, francés y pronto en árabe y chino.

-- Mary Kay también se enorgullece de mantener su compromiso con la Coalición para la Acción de Generación Igualdad sobre Tecnología e Innovación ya que creemos en el poder de las asociaciones de múltiples partes interesadas para generar una transformación digital más equitativa y diversa.

Y esto es solo el comienzo. La revolución digital está en marcha. ¡No perdamos esta oportunidad única para permitir que las mujeres y las niñas luchen por el espíritu empresarial en la era digital!

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash fue una de las pioneras en romper el techo de cristal y fundó su compañía de belleza soñada en 1963 con un objetivo: enriquecer las vidas de las mujeres. Ese sueño ha florecido en una empresa billonaria, con millones de vendedores independientes en casi 35 países. Como compañía de desarrollo de emprendimientos, Mary Kay asume el compromiso de empoderar a las mujeres en sus trayectorias educativas, de mentoría, defensoría, contactos profesionales e innovación. Mary Kay está dedicada a invertir en la ciencia que está detrás de la belleza y la elaboración de productos revolucionarios de cuidado de la piel, cosmética de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en enriquecer las vidas en el presente para un futuro sostenible, y posee alianzas con organizaciones de todo el mundo que se dedican a promover la excelencia en los negocios, apoyar la investigación en cáncer, fomentar la igualdad de género, proteger a las sobrevivientes de violencia doméstica, embellecer nuestras comunidades y alentar a los niños para que sigan sus sueños. Más información en marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

1 ITU (2022). Facts and Figures 2022 - The gender digital divide (itu.int)

2 ONU Mujeres. Avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Informe: The Gender Snapshot 2022.

