Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc. continúa apoyando el emprendimiento, empoderamiento y liderazgo intelectual de las mujeres como patrocinador de la Conferencia Cornerstone del Foro Internacional de Mujeres (International Women's Forum, IWF) de 2022. La Conferencia, que tuvo lugar los días 17 y 18 de mayo en Santiago, convocó a los responsables de la toma de decisiones a nivel global que exploraron los desafíos más apremiantes para avanzar en la igualdad de género en la región de América Latina.

Por primera vez en la historia, la IWF encargó una investigación innovadora como parte de la programación de su conferencia anual con el financiamiento de Mary Kay. Realizada por el Latinobarómetro, una firma fundada por Marta Lagos, esta investigación, que se titula "Mujeres latinoamericanas: Democracia y Sociedad desde una Perspectiva de Género", es el primer análisis de un cuarto de siglo (1995-2020) de la opinión pública y las actitudes hacia y por las mujeres en temas de igualdad de género en 18 países de América Latina.

"Marta Lagos, una de las encuestadoras más importantes del mundo, reveló hallazgos clave de más de 25 años de investigación de género realizada por su firma Latinobarómetro. Durante décadas ha tenido el dedo en el pulso de América Latina, al rastrear los cambios en las actitudes sobre la política, la sociedad y la cultura", señaló Stephanie O'Keefe, directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres. "Estamos realmente orgullosos de compartir estos importantes hallazgos con el mundo gracias a nuestra asociación con Mary Kay".

"Ahora, más que nunca, la recopilación de datos de género es crucial para informar el trabajo de promoción y formulación de políticas. Estoy muy complacido de que Mary Kay apoye esta impresionante compilación de investigaciones: "Mujeres latinoamericanas: Democracia y sociedad desde una perspectiva de género".Es nuestra responsabilidad colectiva e individual aprender de las experiencias de las mujeres en América Latina y utilizar estos datos para seguir presionando para lograr la igualdad de género en la región y en todo el mundo", afirmó Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay Inc.

Esta investigación no solo revela los cambios más importantes en las opiniones, actitudes y comportamientos de las mujeres latinoamericanas en los últimos 25 años, sino que también analiza las barreras para el cambio. Los datos más recientes se recopilaron en octubre de 2020 al final de la primera ola de la pandemia de COVID-19 y, por lo tanto, reflejan el impacto inicial de la pandemia y el retroceso en el progreso de la igualdad de género que hemos presenciado a nivel mundial.

-- 453,817 interviews conducted over the last quarter of a century by Latinobarómetro in 18 Latin American countries from 1995 to October 2020. (Las 453 817 entrevistas realizadas en el último cuarto de siglo por Latinobarómetro en 18 países de América Latina, desde 1995 hasta octubre de 2020).

-- Lista de países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

-- El estudio está disponible en español e inglés.

