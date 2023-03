Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay

La icónica compañía de belleza y espíritu empresarial Mary Kay Inc. anunció recientemente la designación de James Whatley como Director de Información. En su nueva función, Whatley defenderá los esfuerzos de innovación digital de Mary Kay, incluso el de revolucionar la capacidad de las Consultoras de Belleza Independientes de Mary Kay de liberar todo su potencial mediante el uso de herramientas y tecnología.

"I'm motivated first and foremost by finding solutions for the sales force," said Whatley. "At the same time, I want to create environments that foster teamwork, trust, and strong partnerships amongst the company's global partners," said Whatley (Credit: Mary Kay Inc.)

"Mediante el desarrollo de tecnología, herramientas y aplicaciones digitales, estamos mejorando no solo la experiencia del equipo de ventas independiente, sino también la de sus clientes en todo el mundo", dijo Deborah Gibbins, Jefa Ejecutiva de Operaciones de Mary Kay Inc. "James es un defensor del cambio. Comprende cómo equipar al equipo de ventas independiente para que compita (y proporcione un servicio excepcional) en nuestro mundo siempre activo y siempre conectado. Nos entusiasma ver cómo su pasión por la innovación transformará nuestra estrategia digital en el futuro".

Whatley, que es parte de Mary Kay desde hace 25 años, ha desempeñado un rol fundamental en el diseño de sistemas que hacen posible que una Consultora de Belleza Independiente pueda dirigir su negocio en cualquier momento, desde cualquier lugar. Eso incluye el desarrollo de propiedades digitales icónicas de Mary Kay, como MaryKay.com, Mary Kay InTouch (un portal digital que utiliza el equipo de ventas independiente), los pedidos en línea y los sitios web comerciales de los miembros independientes del equipo de ventas. Como uno de los más grandes vendedores directos en el mundo, Mary Kay procesa millones de pedidos a través de sus sitios de comercio.

"Antes que nada, me motiva encontrar soluciones para la fuerza de ventas", expresó Whatley. "Al mismo tiempo, quiero crear entornos que promuevan el trabajo en equipo, la confianza, y asociaciones sólidas entre los socios globales de la compañía. Nuestra fundadora, Mary Kay Ash, dijo una vez, 'Quedarse quieto es lo mismo que retroceder'. Y coincido con ella, y es una filosofía que llevo conmigo al trabajo cada día".

Whatley tiene una licenciatura en Sistemas de gestión de información de la Universidad de Nueva Orleans. Antes de unirse a Mary Kay, trabajó en Software Spectrum y Electronic Data Systems (EDS) en funciones de desarrollo de software y consultoría.

