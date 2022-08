Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay

La Conferencia de los Océanos 2022 de las Naciones Unidas se llevó a cabo del 27 de junio al 1 de julio en Lisboa, Portugal, y reunió a más de 5000 participantes, incluidos líderes mundiales, empresarios, jóvenes, personas influyentes y científicos. La conferencia tuvo como objetivo ayudar a todas las partes interesadas a encontrar innovaciones y soluciones basadas en la ciencia para responder a una crisis oceánica multidimensional impulsada por el cambio climático, la sobrepesca, la pérdida de hábitat y la contaminación.

The Nature Conservancy (TNC), con el apoyo de Mary Kay Inc., realizó un evento paralelo en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Gobierno de Ecuador, la Fundación Jocotoco, la Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos, la Fundación Re:wild y el Instituto para la Conservación Marina.

TNC y el PNUMA moderaron el evento y destacaron la importancia crítica de garantizar AMP de calidad mediante la mejora de la gobernanza, la gestión eficaz y la resiliencia climática. También se centraron en los roles significativos que juegan las comunidades, las ONG, los gobiernos, la filantropía, el sector privado y las colaboraciones intersectoriales en las AMP efectivas.

Este evento paralelo fue destacado en la conferencia de los océanos, ya que enfatizó en la necesidad de mejorar la gestión de las áreas existentes, en lugar de promover el establecimiento de nuevas protecciones. Dado que actualmente, menos del 3 % de las Áreas Marinas Protegidas se gestionan de manera efectiva, la eficacia de estas medidas de protección es esencial para aprovechar todo su potencial tanto para la conservación como para los medios de vida.

La Dra. Lizzie Mcleod de TNC señaló que "la gestión eficaz es fundamental para lograr los compromisos de 30x30-una campaña para proteger y conservar al menos el 30 por ciento del océano global para 2030. Con el apoyo de Mary Kay, TNC, UNEP y otros socios, estamos desarrollando herramientas para que los administradores marinos mejoren la gestión marina, apoyen el financiamiento sostenible y orienten la restauración del hábitat marino. Al aprovechar la innovación, las nuevas tecnologías y las mejores prácticas globales, los gestores marinos podrán abordar mejor las principales amenazas a los que se enfrentan nuestros océanos".

"Las Áreas Marinas Protegidas (AMP) son clave para la salud de los océanos y el desarrollo sostenible. Pero no siempre son efectivos sin un rango de apoyo. Se necesitan herramientas de apoyo a la toma de decisiones que permitan mejorar el diseño y la gestión de las AMP, el intercambio de conocimientos y la colaboración para otorgarles el apoyo que necesitan para proteger mejor los océanos", dijo Ole Vestergaard, oficial de programas de la rama de ecosistemas marinos, costeros y agua dulce de la división de aplicación de políticas ambientales del PNUMA.

"Mary Kay Ash, fundadora de Mary Kay, creía que hay tres tipos de personas en este mundo: las que hacen que las cosas pasen, las que observan las cosas que pasan y las que se preguntan qué pasó",comentó Deborah Gibbins, directora de operaciones de Mary Kay: "Nos sentimos orgullosos de unir fuerzas con el primer tipo de personas para desarrollar las herramientas y los recursos necesarios que ayuden a proteger nuestros océanos para las generaciones futuras",añadió.

Si queremos proteger y restaurar los servicios de los ecosistemas marinos y costeros y revitalizar los sistemas oceánicos, asegurando nuestros medios de vida actuales y el futuro de la humanidad, debemos mejorar la eficacia de las áreas marinas protegidas para lograr sus objetivos de conservación y sostenibilidad en paralelo a la aceleración de la cobertura de AMP.

