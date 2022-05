Comunicado de prensa de Business Wire: Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) anunció hoy los hallazgos de un estudio retrospectivo publicado en el American Journal of Emergency Medicine, en el que la Dra. Gülsah Demir y sus colegas del Hospital Clínico y de Investigación Tepecik en Izmir, Turquía, investigaron la posible capacidad de Masimo PVi® para guiar las decisiones de clasificación de pacientes pediátricos con signos de enfermedad respiratoria obstructiva, como un ataque de asma. El PVi, o índice de variación pletismográfica, es una medida no invasiva de los cambios del índice de perfusión que ocurren durante uno o más ciclos respiratorios. Los investigadores llegaron a la conclusión de que "la medición automática del PVi puede utilizarse como una herramienta no invasiva, rápida y objetiva en el Servicio de Emergencias para la clasificación de pacientes que ingresan al servicio de emergencias pediátricas con signos de ataque de asma o enfermedad reactiva del tracto respiratorio"1.

Los ataques agudos de asma son una causa común de ingreso a los servicios de emergencia entre niños, y la clasificación según su gravedad es importante para determinar un tratamiento clínico adecuado2, 3. Tras observar que sa ha demostrado que el PVi es un método preciso para medir el grado de pulso paradójico4, 5, una reducción de la presión sistólica relacionada a la enfermedad obstructiva del tracto respiratorio, los autores se dispusieron a determinar si el PVi podría ser de utilidad para el personal clínico de Emergencias que necesita tomar decisiones de clasificación rápidamente en dichos casos. Se inscribió a 133 pacientes de entre 2 y 18 años (mediana de edad de 5 años) que llegaron al Servicio de Emergencias entre mayo de 2020 y julio de 2021 con un diagnóstico de ataque de asma o enfermedad reactiva del tracto respiratorio. Durante el examen inicial y después del tratamiento se midieron los niveles de PVi de los pacientes con Masimo Radical-7® Pulse CO-Oximeters®. La gravedad del ataque de asma / enfermedad respiratoria se determinó mediante el puntaje del índice pulmonar (Pulmonary Index Score, PIS). Las decisiones de tratamiento, incluida la hospitalización o el alta, fueron hechas por personal clínico a quien se ocultaron los valores de PVi.

Los investigadores observaron que los valores de PVi, tanto antes como después del tratamiento, fueron considerablemente más altos en pacientes con enfermedad "grave" en comparación con "leve" o "moderada" (p <0,001): los pacientes "graves" presentaron valores medianos de PVi del 47 % (42-51) antes del tratamiento y 38 % (32-44) después del tratamiento; los pacientes "moderados", 31,5 % (26-39) antes y 25 % (20-29) después; y los pacientes "leves", 24 % (19-27) antes y 19,5 % (17-22) después. Los valores de PVi también fueron considerablemente más altos en pacientes que fueron hospitalizados en comparación con aquellos que fueron dados de alta de los Servicios de Emergencia (p <0,001): los pacientes hospitalizados tuvieron un valor mediano de Pvi del 46,5 % (39-49) antes del tratamiento y 38 % (29-44) después del tratamiento; los pacientes dados de alta 26 % (22-34) antes y 21 % (18-26) después. Para todos los niveles de gravedad, los valores de PVi posteriores al tratamiento fueron considerablemente más bajos que los previos al tratamiento (p <0,001). Los investigadores calcularon un valor de corte del PVi previo al tratamiento de 37,5 % para predecir si un paciente tiene enfermedad "grave" (68,75 % de poder de predicción positivo, con 100 % de sensibilidad y 85 de especificidad, p <0,001) y necesitaría hospitalización (72,34 % de poder de predicción positivo, con 91,89 % de sensibilidad y 71,74 % de especificidad, p <0,001).

Los autores llegaron a la conclusión de que "La gravedad de los ataques de muchos pacientes que acuden al servicio de emergencias pediátricas por un ataque debido a enfermedades obstructivas del tracto respiratorio se puede definir con precisión con determinadas herramientas de evaluación clínica. Aunque el PIS es una herramienta muy importante para evaluar la gravedad del ataque, incluye algunos parámetros subjetivos. La medición automática del PVi puede ser útil en las condiciones intensivas del Servicio de Emergencias, especialmente en la clasificación, en términos de predecir la respuesta de los pacientes al tratamiento y los resultados del seguimiento al determinar rápidamente la gravedad de los ataques, y en términos de reducir las variaciones subjetivas en las decisiones clínicas entre los médicos. Eso es porque proporciona datos objetivos".

En los EE. UU., el PVi ha sido aprobado como indicador dinámico y no invasivo del grado de respuesta a los líquidos en determinadas poblaciones de pacientes adultos con ventilación mecánica.

Acerca de Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) es una compañía global de tecnología médica que desarrolla y produce una amplia gama de tecnologías de monitoreo líderes en la industria, entre las que se incluyen mediciones innovadoras, sensores, monitores de pacientes y soluciones de automatización y conectividad. Nuestra misión es mejorar los resultados de los pacientes y reducir el costo de la atención. Ha quedado demostrado, en más de 100 estudios independientes y objetivos, que la pulsioximetría Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion?, lanzada en 1995, supera a otras tecnologías de pulsioximetría6. Se ha comprobado que Masimo SET® también ayuda al personal clínico a reducir la retinopatía severa de los partos prematuros en neonatos7, mejora la detección de cardiopatías congénitas graves (CCHD) en recién nacidos8 y, cuando se usa para el monitoreo continuo junto a Patient SafetyNet? de Masimo en salas posoperatorias, reduce las activaciones del equipo de respuesta rápida, las transferencias a la UCI y los costos9, 12. Se estima que Masimo SET® se usa en más de 200 millones de pacientes en los principales hospitales y otros entornos médicos de todo el mundo13 y es la pulsioximetría principal en 9 de los 10 hospitales más importantes según la clasificación de la 2021-22 U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll (Lista de honor de los mejores hospitales en 2021 y 2022 de U.S. News and World Report)14. Masimo sigue perfeccionando SET® y anunció en 2018 que la precisión de la SpO2 en los sensores RD SET® en condiciones de movimiento se ha mejorado significativamente, al brindar al personal clínico mayor seguridad de que los valores de SpO2 en los que confían reflejan con precisión el estado fisiológico de un paciente. En 2005, Masimo presentó la tecnología rainbow® Pulse CO-Oximetry, que permite el monitoreo continuo y no invasivo de los componentes de la sangre que anteriormente solo podían medirse de forma invasiva, como la hemoglobina total (SpHb®), el contenido de oxígeno (SpOC?), la carboxihemoglobina (SpCO®), la metahemoglobina (SpMet®), el índice de variabilidad pletismográfica (Pleth Variability Index, PVi®), el índice registrado de interpretación vascular del médico (RPVi?, rainbow® PVi) y el índice de reserva de oxígeno (Oxygen Reserve Index, ORi?). En 2013, Masimo introdujo la plataforma de monitoreo y conectividad de pacientes Root® (Patient Monitoring and Connectivity Platform), construida desde cero para que sea lo más flexible y expandible posible a fin de facilitar la incorporación de otras tecnologías de monitoreo de Masimo y de terceros; las incorporaciones clave de Masimo incluyen el monitoreo de función cerebral de próxima generación SedLine® (Next Generation Brain Function Monitoring), la oximetría regional O3® (Regional Oximetry) y las líneas de muestreo de capnografía ISA? (Capnography) con NomoLine®. La familia de Pulse CO-Oximeters® de monitoreo continuo y de comprobación aleatoria de Masimo incluye dispositivos diseñados para ser usados en una variedad de escenarios clínicos y no clínicos, entre los que se incluye la tecnología portátil sin sujeción, tal como los Radius-7® y Radius PPG?; dispositivos portátiles tales como Rad-67®; los pulsioxímetros para la yema de los dedos, como MightySat® Rx; y los dispositivos disponibles para su uso tanto en el centro de atención médica como en el hogar, como el Rad-97®. Las soluciones de automatización hospitalaria y conectividad de Masimo se centran en la plataforma Masimo Hospital Automation? e incluyen la puerta de enlace Iris®, iSirona?, Patient SafetyNet, Replica®, Halo ION?, UniView®, UniView :60? y Masimo SafetyNet®. En 2022, Masimo adquirió Sound United, un desarrollador líder de tecnologías premium de sonido e integración en el hogar para el consumidor, entre cuyas marcas se pueden mencionar Bowers & Wilkins®, Denon®, Polk Audio®, Marantz®, Definitive Technology®, Classé® y Boston Acoustics®. Puede encontrar más información acerca de Masimo y sus productos en www.masimo.com. Puede encontrar todos los estudios clínicos publicados sobre los productos de Masimo en www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi y RPVi no obtuvieron la habilitación 510(k) de la FDA y no están disponibles para la venta en Estados Unidos. El uso de la marca comercial Patient SafetyNet se realiza bajo licencia del University HealthSystem Consortium.

Masimo Evan Lamb 949-396-3376 elamb@masimo.com

