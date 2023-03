Comunicado de prensa de Business Wire: Mastercard

Con el objetivo de reunir los caminos de algunas de las mujeres más inspiradoras en el mundo del arte, los deportes, la política, la hospitalidad, los servicios financieros y muchas otras disciplinas, Mastercard ha presentado su libro ilustrado 'Lasting Legacy - Honoring 25 Visionaries to Celebrate 25 Years of Priceless' (Un legado duradero: homenajeamos a 25 visionarias para celebrar 25 años de Priceless). Lanzado durante el mes de la mujer de 2023, el libro marca el 25.o aniversario de la reconocida plataforma Priceless de Mastercard, que ha estado conectando a las personas con sus pasiones durante un cuarto de siglo.

Mastercard ha asumido el compromiso de crear un mundo más justo para todos, y este proyecto representa el hito más reciente de una compañía que facilita oportunidades y celebra el rol de las mujeres en la sociedad. Al explorar el papel de estas pioneras, el libro busca inspirar a los lectores para que pasen a la acción en sus propias vidas y comunidades, salven la brecha de género y creen un futuro más inclusivo.

El libro destaca los caminos y el impacto de mujeres entre las que se encuentran Su Excelencia, la doctora Aisha Bint Butti Bin Bishr, magnate global digital,vicedirectora de la junta de Emaar Developments y exfundadora y directora general de Smart Dubai; Nona Gaprindashvili,leyenda del ajedrez; la doctora Maya Morsy,presidenta del Consejo Nacional de la Mujer de Egipto; Raha Moharrak,aventurera; Sarah Baydoun,fundadora y directora creativa de Sarah's Bag; Jessica Kahawaty,filántropa, emprendedora y modelo; Laila Mostafa Abdullatif,directora general de Emirates Nature-WWF; Valeriya Ionan,viceministra de eurointegración en el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, y Naoko Yamazaki,astronauta e ingeniera, entre otras.

"Este libro ha sido un verdadero acto de amor para nosotros, además de un testimonio de las mujeres que impulsan el progreso y mejoran comunidades en todo el mundo. Esperamos que las historias en 'Lasting Legacy' sirvan para que los lectores, más allá de su género, no claudiquen en sus pasiones y logren un impacto positivo en la sociedad para inspirar a las generaciones venideras", afirmó Beatrice Cornacchia, vicepresidenta sénior de marketing y comunicaciones para Europa del Este, Oriente Medio y África de Mastercard.

'Lasting Legacy - Honoring 25 Visionaries to Celebrate 25 Years of Priceless'(Un legado duradero: homenajeamos a 25 visionarias para celebrar 25 años de Priceless) representa la evolución de la plataforma Priceless de Mastercard, que ha progresado para reflejar la transformación permanente de la compañía y el cambiante mundo de los consumidores.

