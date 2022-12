Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el Proveedor de Software de Red que está construyendo el futuro de las redes con software nativo de la nube que se ejecuta en cualquier nube y transforma la manera en que el mundo se conecta, ha ganado el Premio a Producto de Nube Más Innovador por parte de Leading Lights por su Solución de Nube Telco.

La solución de nube Telco de Mavenir les proporciona a los proveedores de servicios de nube (CSP, por sus siglas en inglés) una cartera de software de red integral que es 100 % nativo de la nube y que se ejecuta en cualquier entorno de nube, ya sea privado, público o híbrido. Se requiere un software nativo de la nube para soportar el entorno heterogéneo de 5G de forma automatizada, con microservicios implementados en contenedores que proveen la colocación de volúmenes de trabajo en la ubicación correcta.

"El enfoque de red de Mavenir de priorizar la nube es reconocido como un camino hacia el futuro", manifestó Bejoy Pankajakshan, EVP, Director de Tecnología y Estrategia en Mavenir. "Estamos empoderando a los operadores para aprovechar al máximo la tecnología de nube con soluciones fiables, a nivel de operador y de alto rendimiento, con soluciones fiables, a nivel de operador y de alto rendimiento, con seguridad y escalamiento por demanda".

La solución de Mavenir es única en tres áreas clave:

-- CaaS: la plataforma CaaS de Mavenir, Mavenir Webscale Platform (MWP), está basada en computación nativa de la nube, componentes de código abierto y le otorga extensibilidad a la plataforma al permitir la adición de motores de políticas y control por acceso externo al servicio basado en Kubernetes.

-- Telco PaaS: La capa de integración de nube de Mavenir Telco, incorporada en todos los productos Mavenir, funciona con cualquier plataforma CaaS -incluyendo MWP o soluciones de terceros de proveedores como VMware, Redhat, AWS, Google y Azure. MTCIL ofrece gestión específica de telecomunicaciones, gestión de topología, rastreo, disponibilidad alta y capacidades de interceptación legal como servicios de funciones de redes contenedoras.

-- Automatización de operaciones con CI/CD: en un entorno completamente automatizado, los operadores se benefician de las mejoras operacionales y de automatización de la tubería CI/CD de Mavenir. El servicio CI/CD de Mavenir es pionero en el campo de las telecomunicaciones porque permite la automatización en la construcción de tuberías de gestión de ciclo de vida de volúmenes de trabajo de telecomunicaciones, conectando componentes arquitectónicos clave y automatizando la generación de artefactos -todos necesarios para simplificar implementaciones CSP complejas.

Mavenir es el único proveedor que emplea una gama completa de herramientas nativas de la nube (CaaS, MTCIL y CI/CD) para soportar la transición CSP a la nube, con implementación probada en Deutsche Telekom y T-Mobile USA, y muchas otras participaciones globales.

Acerca de Mavenir

Mavenir está construyendo el futuro de las redes y liderando la tecnología avanzada, enfocándose en la visión de una red automatizada basada en software que se ejecuta en cualquier nube. Como el único proveedor de software de red integral nativo de la nube, Mavenir se enfoca en transformar la manera en que el mundo se conecta, acelerando la transformación de red de software para más de 250 proveedores de servicios de comunicación y empresas en más de 120 países, que abastecen más del 50 % de los suscriptores del mundo. www.mavenir.com

