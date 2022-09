Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Deutsche Telekom yMavenir han anunciado la entrega y el despliegue con éxito del núcleo 5G nativo en la nube para Deutsche Telekom en Alemania. Deutsche Telekom seleccionó a Mavenir como proveedor de aplicaciones de software para ejecutar en su hardware definido y en la plataforma existente basada en Kubernetes de su negocio alemán, asegurando un enfoque de arquitectura abierta. Como parte del proceso de despliegue, el Converged Packet Core se integró con la red de acceso multiproveedor existente de Telekom y otros componentes del sistema.

El nuevo Converged Packet Core soporta servicios de datos, voz y mensajería, así como la fragmentación de la red. El caso de uso inicial de la fragmentación de la red se centra en la transmisión de video en directo. El despliegue se ha certificado con éxito con dispositivos de los principales proveedores de terminales.

La solución de Mavenir se basa en la entrega automática de software y en las actualizaciones de la red. Esto permitirá desplegar nuevos servicios Converged Packet Core con todas las funciones de red necesarias en cuestión de minutos utilizando el marco de automatización de Deutsche Telekom. Se autoactualiza en gran medida durante todo el ciclo de vida de cada aplicación. La plataforma puede sincronizar automáticamente los recursos del entorno de producción y la configuración con los cambios expresados en el código. Por lo tanto, es menos propensa a los errores humanos que conllevan las pruebas y el despliegue manuales.

El Dr. Abdurazak Mudesir, CTO del Grupo Deutsche Telekom, dijo: "El despliegue de un núcleo Standalone (SA) nativo de la nube marca un hito clave en la evolución de nuestra arquitectura 5G. Esto nos pone en el camino hacia una red totalmente automatizada con la fiabilidad, la escala masiva y la flexibilidad necesarias para ofrecer servicios 5G SA innovadores a nuestros clientes consumidores y empresariales".

Pardeep Kohli, Presidente y Director General de Mavenir, dijo: "La solución de Mavenir desplegada con Deutsche Telekom en Alemania, crea la base para la futura introducción de 5G autónomo permitiendo nuevas aplicaciones y servicios para aprovechar las características de 5G como la baja latencia y el corte de la red".

Los atributos clave de la solución de Mavenir incluyen:

-- Arquitectura abierta : utiliza hardware definido por Telekom, una plataforma basada en Kubernetes y el marco de automatización de Deutsche Telekom.

-- Soporte de rebanado de red: con funciones de red de plano de control y de usuario dedicadas para cumplir con estrictos acuerdos de nivel de servicio.

-- Diseño nativo de la nube : una solución totalmente en contenedores basada en una arquitectura de microservicios sin estado que permite mejor resiliencia y recuperación más rápida en caso de fallos de la red. También permite la fácil incorporación de los usuarios en el Containers-as-a-Service (CaaS) de Telekom, que puede ejecutarse en cualquier entorno de nube pública, privada o híbrida.

-- Integración de funciones de red (NF) de terceros proveedores: se integra con múltiples proveedores de terceros, incluyendo la red de acceso 4G y 5G y las funciones de gestión de abonados.

-- Arquitectura convergente: Admite los modos 4G, 5G no autónomo (NSA) y 5G autónomo (SA) y permite que todas las tecnologías de acceso se ejecuten en una plataforma común nativa de la nube de Deutsche Telekom.

La solución Converged Packet Core de Mavenir es parte de su cartera MAVcore nativa en la nube construida sobre una arquitectura abierta que ofrece un fácil escalado de aplicaciones y servicios, desacoplamiento de hardware, agilidad, portabilidad y resiliencia.

Material de soporte:

- Video de estudio de caso en YouTube: Gestión del ciclo de vida de 5GC nativa en la nube basada en GitOps - basada en la implementación de Mavenir 5GC en Deutsche Telekom Technik con la plataforma Das Schiff (T-CaaS @ TDG) - Michal Sewera & Samy Nitsche, Deutsche Telekom

- Libro blanco: Muévase tan rápido como pueda hacia el 5GC

Un análisis del costo total de propiedad de la transición a un núcleo convergente 5G

- Resumen de la solución: Solución Converged Packet Core de Mavenir

Acerca de Deutsche Telekom:https://www.telekom.com/companyprofile

Acerca de Mavenir:

Mavenir construye el futuro de las redes y es pionera en tecnología avanzada, centrándose en la visión de una red única y automatizada basada en software que funciona en cualquier nube. Como único proveedor de software de red nativo en la nube de extremo a extremo del sector, Mavenir se centra en transformar la forma en que el mundo se conecta, acelerando la transformación de la red de software para más de 250 proveedores de servicios de comunicaciones y empresas en más de 120 países, que dan servicio a más del 50% de los abonados del mundo. www.mavenir.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220913005107/es/

Contacto

Contactos de RRPP de Mavenir: PR@mavenir.com Maryvonne Tubb (EE.UU.) Emmanuela Spiteri (EMEA) Deutsche Telekom AG Comunicaciones Corporativas Tel.: +49 228 181 - 49494 E-Mail: media@telekom.de Más información para los medios en: www.telekom.com/media www.telekom.com/photos www.instagram.com/deutschetelekom

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.