Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que construye el futuro de las redes con software nativo de nube que se ejecuta en cualquier nube y transforma la forma en que se conecta el mundo, se complace en anunciar que ha ganado 2 premios, Mejor estrategia de nube de telecomunicaciones y Mejor tecnología Open RAN, en los Premios 5G MENA celebrados en Dubái del 30 de mayo al 1 de junio de 2022, lo que refleja el compromiso continuo de la empresa de ser un líder en soluciones que respaldan la tecnología central 5G, RAN y la innovación de servicios.

"Mavenir tiene el honor de ser reconocida por la innovación y los avances en tecnologías de la nube, así como por la tecnología Open RAN que incluye la solución de controlador de inteligencia de radio (Radio Intelligence Controller, RIC) casi en tiempo real, que posibilitan una estrategia de red virtualizada para los proveedores de servicios de la nube", señaló Bejoy Pankajakshan, director de Tecnología y Estrategia de Mavenir. "Nuestros clientes siguen demostrando confianza en nuestra solución Open RAN. Actualmente tenemos desplegados todos los componentes de las soluciones Open RAN (RIC, CU, DU, RU), listos para integrarse con las implementaciones Open RAN de cualquier otro proveedor".

La estrategia de nube de telecomunicaciones de Mavenir permite a los operadores evitar el "bloqueo" de la nube porque brinda libertad para trasladar cargas de trabajo a cualquier nube, cuando y donde convenga. La arquitectura 100 % nativa de nube permite a los operadores aprovechar las sólidas herramientas de automatización de TI disponibles en entornos de nube maduros, lo que da como resultado despliegues automatizados y uniformes.

"Los operadores pueden tener el plan de trasladar algunas cargas de trabajo a la nube pública, mientras que otros pueden seguir ejecutando las cargas de trabajo existentes a nivel local o en un entorno de nube privada. Por lo tanto, admitir un entorno híbrido es fundamental para una transformación más exitosa". Pankajakshan agregó: "Luego llevamos nuestra estrategia de nube al siguiente nivel al ofrecer funciones Open RAN, Core e IMS en un modelo de red como servicio alojado con AWS. Nuestra solución se integrará a la perfección con los componentes locales, lo que otorgará una mayor flexibilidad para las implementaciones de red".

El enfoque de Mavenir allana el camino para el despliegue automatizado con soluciones integrales preintegradas y validadas en diferentes nubes. Los beneficios incluyen un plazo menor para la configuración e integración y un costo bajo de propiedad para pruebas e implementaciones rápidas del servicio. La solución ayuda a los operadores a aprovechar la tecnología de nube pública. Los operadores pueden contar con Mavenir para obtener soluciones confiables, de nivel de operador y de alto rendimiento con seguridad y escalabilidad bajo demanda.

