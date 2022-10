Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de redes que está construyendo el futuro de las redes con un software nativo de la nube que se puede ejecutar en cualquier nube y transforma la forma en la que el mundo se conecta, hoy anunció la llegada de un núcleo de paquete convergente completamente nativo de la nube, una Red de acceso de radio abierta (Open RAN) y Unidades de radio que cumplen con la O-RAN (O-RU) para Triangle Communications que permitirán un servicio mejorado y seguro para los residentes de Montana.

"Estamos muy contentos de ofrecer esta solución histórica de seguridad de extremo a extremo con todos los productos basados en interfaces de O-RAN que incluyen el Núcleo de paquete, la RAN y O-RU; con la posibilidad de actualizar todos los componentes a 5G", dijo el director ejecutivo de Mavenir, Pardeep Kohli. "Es vital que todos los Proveedores de servicios de comunicación (CSP) experimenten estas transiciones para mantener su ventaja competitiva y asegurar la seguridad de sus redes de comunicación críticas".

Triangle Communications está experimentando una transformación de redes completa con Mavenir, como parte del programa de Desecho y reemplazo de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), reemplazando equipos y servicios de proveedores que representan una amenaza a la seguridad nacional. La implementación del Núcleo de paquete convergente, la Open RAN y las O-RU de Mavenir es la primer red de su clase, alineada con los requisitos establecidos por la ley de Telecomunicaciones confiables y seguras. Mavenir ya ha reemplazado los componentes de red chinos en los que el gobierno de EE. UU. y otros no confían con la infraestructura de redes abierta de Mavenir en América. La entrega se completó en espera del financiamiento del programa de Desecho y reemplazo de la FCC, asegurando que los residentes de Montana tengan un acceso seguro y confiable.

"Elegimos a Mavenir por la capacidad y la experiencia de su Núcleo, su Open RAN, sus O-RU y sus Sistemas de integración, para abordar rápidamente los requisitos del programa de Desecho y reemplazo de la FCC", dijo el director ejecutivo de Triangle Communications, Craig Gates. "Comprendemos los desafíos de trabajar en áreas remotas, como Montana, y es por eso que la red Mavenir era perfecta para esta área y esta base de clientes únicas".

Acerca de Mavenir

Mavenir está construyendo el futuro de las redes y promoviendo la tecnología avanzada, enfocándose en la visión de una red automatizada única y basada en el software que se ejecute en cualquier nube. Como el único proveedor de software de redes nativas de la nube de extremo a extremo de la industria, Mavenir se centra en transformar la forma en la que el mundo se conecta al acelerar la transformación de redes de software para más de 250 Proveedores de servicios de comunicación y empresas en más de 120 países, que sirven a más del 50 % de los suscriptores del mundo.

www.mavenir.com

Acerca de Triangle Communications

Triangle Telephone Cooperative (TTC) es una compañía cuyos propietarios son sus miembros. El 24 de marzo de 1953 en Havre, Montana, los residentes rurales de Montana Central decidieron incorporar esta cooperativa.

Proveemos servicios de telecomunicaciones que incluyen Internet de banda ancha, teléfonos de larga distancia y locales a residentes de Montana Central. Nuestros más de 17.000 suscriptores viven en partes de 16 países desde la frontera canadiense hasta la de Wyoming, más de 23.000 millas cuadradas. Además, estamos muy orgullosos de apoyar a nuestras comunidades, negocios y a la juventud del área con diversas becas, subsidios y préstamos para ayudar a que esta área prospere.

www.itstriangle.com

