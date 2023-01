Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, proveedor de software de red que construye el futuro de las redes con software nativo de la nube que se ejecuta en cualquier nube, anunció hoy la disponibilidad de su solución de acceso inalámbrico fijo (FWA) que combina la la RAN virtualizada abierta, el núcleo de paquetes convergente y la cartera de unidades de radio OpenBeam de Mavenir. Esta oferta es una solución competitiva con una instalación de huella reducida, que aprovecha la infraestructura de la nube pública y privada. La solución FWA de Mavenir ofrece un rendimiento excelente, control de QoS diferenciado, restricción geográfica, zonificación residencial, carga diferenciada, ahorro avanzado de energía y muchas funciones más.

FWA les ofrece opciones más competitivas para seleccionar el mejor servicio a los consumidores y a las empresas de las zonas urbanas y suburbanas, que cubren sus necesidades a precios asequibles.

"El acceso inalámbrico fijo que utiliza formatos de radio LTE o 5G ofrece un rendimiento mucho más estable que los enlaces con 802.11, tan populares hoy en día. En mis pruebas, un enlace LTE con CBRS tiene solo un 0,1% de pérdida de paquetes frente al 8,5% de un enlace FWA con 802.11", señaló Joe Madden, analista jefe de Mobile Experts. "Hace cuatro años, una mayor pérdida de paquetes podría haber sido aceptable, pero el entorno actual de trabajo desde casa exige un enlace muy estable y confiable para las videoconferencias. Por esa razón, nuestras previsiones anticipan una fuerte tendencia hacia la tecnología 3GPP en FWA y las soluciones de Open RAN serán muy populares debido a su bajo costo".

La solución FWA de Mavenir es compatible con instalaciones 4G, 5G NSA (no autónomas) y 5G SA, con tecnología de radio MIMO masiva y bandas de frecuencia de onda milimétrica 5G para permitir velocidades gigabit de enlace descendente a varios usuarios en la misma área de cobertura. Esto posiciona a la 5G de FWA como una alternativa competitiva. La solución FWA de Mavenir se suministra en una infraestructura convergente para disponer de una solución sencilla con el máximo rendimiento de enlace descendente. Se puede implementar en cualquier nube (pública, híbrida y privada), agilizando así el tiempo de comercialización y reduciendo los gastos de capital y los gastos operativos.

"5G y Open RAN transforman el espacio de acceso inalámbrico fijo para que sea más fácil y factible conectar a quienes carecen de conexión y fomentar la tan necesaria competencia", señaló BG Kumar, presidente de Redes de Acceso y Plataformas de Mavenir. "Gracias a la combinación de las soluciones galardonadas Converged Packet Core y Open Virtualized RAN de Mavenir, con la amplia cartera de radios OpenBeam, los operadores móviles pueden posicionarse como una alternativa económica y confiable a las instalaciones de cable y fibra en entornos rurales, suburbanos e incluso urbanos".

En las zonas rurales, FWA ofrece velocidades de enlace descendente superiores a las de la DSL y una latencia de paquetes inferior a la de la mayoría de los proveedores de servicios de Internet satelitali. Esto facilita el acceso en otras situaciones de uso que antes no eran posibles en las zonas rurales, como por ejemplo, la telemedicina, la educación web y la flexibilidad del trabajo desde la casa.

La solución FWA de Mavenir ha sido adoptada por varios clientes, entre ellos 360 Communications, RINA Wireless, Triangle Communications, en Estados Unidos, así como Quickline en el Reino Unido.

