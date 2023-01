Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, es el proveedor de software de red que desarrolla el futuro de las redes de telecomunicaciones con cloud-native software, permitiendo su despliegue en cualquier nube y que transforma la forma en que el mundo se conecta, anuncia que suministrará su cartera de soluciones integrales a los Proveedores de Servicios de Comunicaciones (CSP) en América Latina para modernizar las redes y facilitar la transición a cloud-native. El portfolio de soluciones de Mavenir permite una transición flexible y rentable a las redes 5G, con soporte multi-tecnología para todas las generaciones previas (2G, 3G y 4G), con el fin de modernizar las redes móviles actuales a la vez que evolucionan hacia 5G - asegurando ua evolución con el mínimo impacto.

" 5G pronto se convertirán en una realidad en todo Brasil y en la región de América Latina en general; impulsando todos los segmentos con beneficios mucho más allá de la conectividad básica, y naturalmente, nadie querrá quedarse atrás. Mavenir está guiando a los CSP en todo este recorrido, a medida que fortalecen y automatizan las actuales redes 2G, 3G y 4G con la implementación de una nueva arquitectura basada en la nube y de microservicios que es sompatible con todas las generaciones previas en su transición hacia la incorporación del 5G", como explica Antonio Correa, vicepresidente regional ejecutivo de Europa del Sur, Caribe y América Latina en Mavenir.

Los proveedores de servicios de todas las regiones están dispuestos a adoptar una visión cloud-native en su transición hacia el 5G, reduciendo el tiempo de comercialización y ganando así agilidad y flexibilidad de cara a poder afrontar las necesidades de los clientes. De acuerdo a un estudio de Mavenir y Senza Fili, la adopción de 5G SA puede suponer hasta un 32% de ahorro en gastos de capital (capex) y hasta un 39% de ahorro en gastos operativos (opex).

Implementaciones recientes

Mavenir está actualmente trabajando con los CSP en toda América Latina, quienes reconocen que es primordial modernizar, automatizar y preparar las redes para el futuro. Estos operadores están modernizando su núcleo de red y allanando así el camino para el futuro, en el cual las redes cloud-native serán la única manera de hacer realidad la promesa del 5G.

Entre los anuncios más recientes en América Latina, se anunció la asociación con Mavenir para lanzar la primera red celular 5G VoLTE ("voz por LTE") de Guyana.Telefonica Hispam seleccionó también las tecnologías IMS Core de Mavenir para transformar las redes fijas y móviles en México, Colombia y Chile, desplegadas en la infraestructura de nube privada de Telefónica.

Más allá de América Latina, entre otros despliegues de los CSP, Mavenir está colaborando con Vodafone Portugal, el proveedor de telecomunicaciones líder del país, para implementar 5G cloud-native con un núcleo de red de paquetes basado en contenedores para permitir así desplegar su software a través de múltiples sistemas. Más recientemente, Deutsche Telekom Group colaboró con Mavenir con su solución Converged Packet Core, en lo que supuso el primer despliegue en Alemania y seguidamente con Magyar Telekom, quien es el proveedor de servicios de telecomunicaciones líder en Hungría y filial de Deutsche Telekom, para desplegar un core de paquetes convergente basado en tecnología de contenerización cloud-native.

El núcleo de red totalmente virtualizado y basado en tecnología de contenedores cloud-native de Mavenir ofrece a los CSP agilidad, adaptabilidad, escalabilidad, movilidad sin cortes, servicios de alto rendimiento y un fácil despliegue y mantenimiento automatizado que permite su despliegue en cualquier nube.

Mavenir estará presentando en el Mobile World Congress2023en Barcelona, España, FiraGran Via in Hall 2, stand 2H60. Clickaquípara más información

Información complementaria:MAVcore: Tecnología de software de vanguardia Núcleo de paquetes convergentes de Mavenir IMS nativo de la nube de Mavenir MAVscale: Gestione las redes de forma eficiente e instale nuevos servicios

Acerca de Mavenir:

Siendo el único proveedor de software de red nativo en la nube integral de la industria, Mavenir se centra en transformar la forma en que el mundo se conecta, acelerando la transformación de la red de software en beneficio de más de 250 proveedores de servicios de comunicaciones y empresas en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los abonados del mundo. Mavenir construye el futuro de las redes y es pionera en tecnología avanzada, centrada en la visión de lograr una única red automatizada basada en software, que pueda ser desplegada en cualquier nube. www.mavenir.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005002/es/

Contacto

Emmanuela Spiteri pr@mavenir.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.