Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube que se ejecutan en cualquier nube, anuncia que ha ampliado la alianza que tenía vigente con Hewlett Packard Enterprise (HPE) mediante la validación de su software Open vRAN DU en el servidor HPE ProLiant DL110 Telco. A partir de ahora, Mavenir puede extender de forma global a sus clientes los beneficios de sus soluciones Open RAN DU en la infraestructura de HPE.

La computación en nubes desplaza las funciones de red de las plataformas de hardware dedicadas a componentes de software virtualizados que pueden implementarse en infraestructuras para uso general y, posteriormente, agruparse en centros de datos centralizados. La solución Open vRAN de Mavenir, compatible con O-RAN y totalmente en contenedores, funciona con interfaces abiertas que admiten las configuraciones Split 7.2x y Split 2 de O-RAN. Además, se desglosa en una Unidad Distribuida (DU) y una Unidad Centralizada (CU). Ambas entidades funcionan como funciones de red en contenedores que se ejecutan en una infraestructura de propósito general y están diseñadas para soportar múltiples divisiones "fronthaul" simultáneamente, lo que convierte a la solución vRAN en la opción ideal si se quiere contar con una estrategia preparada para el futuro.

El servidor HPE ProLiant DL110 Telco está optimizado para la carga de trabajo de aplicaciones de borde que requieren baja potencia, gran ancho de banda y baja latencia, como el procesamiento celular 5G (vRAN). Además, es un servidor abierto y compatible con los estándares, una infraestructura de grado portador que ofrece densas capacidades de entrada/salida con velocidad PCI2 Gen4, aceleración y potente computación impulsada por procesadores escalables Intel Xeon de 3.ª generación.

"Este hito va en línea con la misión de Mavenir de crear soluciones de red construidas en torno a un software virtualizado que pueda ejecutarse en cualquier nube", afirma Ramnik Kamo, vicepresidente ejecutivo, director de sistemas y director de operaciones de Mavenir. "Con la incorporación de HPE como socio de infraestructura se consolida la solución Open vRAN de Mavenir al ampliar el ecosistema tecnológico con una plataforma de hardware confiable y de alto rendimiento que satisface las necesidades de los clientes más exigentes".

"El servidor HPE ProLiant DL110 Telco está optimizado para cargas de trabajo RAN, lo que permite a las empresas de telecomunicaciones preparar la red para el futuro con mayor eficiencia, menor complejidad operativa y un despliegue simplificado", declaró Phil Cutrone, vicepresidente sénior de Proveedores de Servicios, OEM y Telecomunicaciones de Hewlett Packard Enterprise. "Aporta a Mavenir y a nuestros clientes de telecomunicaciones conjuntos la plataforma ideal para desplegar aplicaciones vRAN. Además, aborda las preocupaciones de las empresas de telecomunicaciones en materia del costo total de propiedad con respecto a la energía y el rendimiento".

Para ampliar información sobre esta colaboración, visite Mavenir (pabellón 2, stand 2H60) y Hewlett Packard Enterprise (pabellón 3, stand 3N10) en el Mobile World Congress 2023 de Barcelona (del 27 de febrero al 2 de marzo).

Acerca de Mavenir:

Mavenir construye el futuro de las redes y promueve la tecnología avanzada. Para ello, se enfoca en la visión de una red automatizada única y basada en el software que se ejecute en cualquier nube. Como el único proveedor de software de redes nativas de la nube de extremo a extremo de la industria, Mavenir se centra en transformar la manera en la que el mundo se conecta al acelerar la transformación de redes de software para más de 250 proveedores de servicios de comunicación en más de 120 países, que prestan servicio a más del 50 % de los abonados del mundo. Para obtener más información, visite: www.mavenir.com

Acerca de Hewlett Packard Enterprise:

Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) es la empresa global "de borde a nube" que ayuda a las organizaciones a acelerar los resultados desbloqueando el valor de todos sus datos, en todas partes. Con décadas de reimaginar el futuro e innovar para mejorar la forma en que las personas viven y trabajan, HPE ofrece soluciones tecnológicas exclusivas, abiertas e inteligentes como servicio. Gracias a sus ofertas que abarcan Servicios en la Nube, Computación, Computación de Alto Rendimiento e IA, Inteligencia en el Borde, Software y Almacenamiento, HPE brinda una experiencia consistente en todas las nubes y bordes, y ayuda a los clientes a desarrollar nuevos modelos de negocio, participar de formas novedosas y aumentar el rendimiento operativo. Para obtener más información, visite: www.hpe.com

