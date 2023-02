Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que trabaja para construir el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube aplicables a cualquier nube, y Virgin Media O2 han anunciado la migración completa de los clientes móviles de O2 a su solución IMS (IP Multimedia Subsystem) virtualizada que ofrece voz sobre LTE (VoLTE) y voz sobre Wi-Fi (VoWiFi).

Virgin Media O2 está virtualizando su red, con lo que rompe el vínculo entre hardware y software. Esta virtualización permite a Virgin Media O2 ofrecer una red más ágil y eficiente, que da a los clientes la oportunidad de utilizar una serie de aplicaciones, todas alojadas en la misma plataforma, lo que reduce los costos y allana el camino para futuras innovaciones y nuevos servicios.

"Este despliegue marca un hito importante en la transición de Virgin Media O2 hacia la virtualización y la transformación del Core", declaró Jorge Ribeiro, director de Estrategia e Ingeniería de la Plataforma de Servicios. "Esta transición a una solución IMS de software nativo en la nube no solo nos da más flexibilidad y agilidad, también refuerza la capacidad de recuperación de nuestra red. Al fin y al cabo, esta solución y esta transición beneficiarán a nuestros clientes, al tiempo que nos proporcionan una puerta de entrada para futuros servicios".

"Virgin Media O2 está trabajando para preparar su red para el futuro, dejando atrás la infraestructura heredada para convertirse en un proveedor de software nativo en la nube que cuente con una red autoautomatizada y proporcione capacidad para más y más suscriptores en el futuro", explicó Javier Gavilán, director de tecnología de Telefónica Global, en Mavenir.

El despliegue del IMS virtualizado con Virgin Media O2 refuerza la asociación de Telefónica con Mavenir y favorece la optimización todas las compañías operativas (OpCo) de Telefónica con operaciones más ágiles, despliegues más rápidos y modificaciones simplificadas en la red. Todo ello complementa los despliegues en curso en O2 Telefónica Alemania y Telefónica Hispam en México, Chile, Venezuela y Colombia.

Acerca de Virgin Media O2

Virgin Media O2, lanzado el 1 de junio de 2021, combina la mayor y más confiable red móvil del Reino Unido con una red de banda ancha que ofrece las velocidades más altas de banda ancha ampliamente disponibles. La organización prioriza al cliente y reúne una serie de servicios de conectividad en un solo lugar con una misión clara: mejorar la nación. Virgin Media O2 es la marca corporativa de la empresa conjunta 50:50 entre Liberty Global y Telefónica SA, y una de las mayores empresas del Reino Unido.

La empresa tiene más de 47 millones de conexiones en el Reino Unido a través de banda ancha, móvil, TV y teléfono fijo. Su propia red fija pasa actualmente por 15,9 millones de locales junto con una red móvil que cubre al 99 % de la población nacional con 4G, y más de 800 ciudades y pueblos con servicios 5G, para una cobertura que alcanzará al 50 % de la población en 2023.

Acerca de Mavenir

Mavenir está construyendo el futuro de las redes y promoviendo la tecnología avanzada, enfocándose en la visión de una red automatizada única y basada en el software que se ejecute en cualquier nube. Como el único proveedor de software de redes nativas de la nube de extremo a extremo de la industria, Mavenir se centra en transformar la forma en la que el mundo se conecta al acelerar la transformación de redes de software para más de 250 proveedores de servicios de comunicación y empresas en más de 120 países, que prestan servicio a más del 50 % de los suscriptores del mundo. www.mavenir.com

