Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que trabaja para construir el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube que se ejecutan en cualquier nube, anuncia que será el proveedor tecnológico de la red 4G y 5G de Paradise Mobile, un nuevo proveedor de servicios de comunicaciones nativo en la nube que está creando experiencias de comunicación ágiles e innovadoras para las Bermudas.

Paradise Mobile está modernizando sus servicios y aportando nuevas soluciones tecnológicas a las Bermudas para mejorar la experiencia general de los abonados. Con la solución proporcionada por Mavenir, la isla contará con los estándares más recientes y avanzados, lo que mejorará tanto el ancho de banda como la latencia para los usuarios y dará cabida a multitud de nuevos productos y servicios, abordando algunos de los mayores obstáculos a los que se enfrenta la isla en materia de servicios.

La flamante red de Paradise Mobile se está construyendo de cero con componentes en contenedores, abiertos e interoperables y radios basadas en O-RAN. Mavenir aporta a Paradise Mobile una red completa de extremo a extremo, incluida la integración de sistemas. Esta red se construye con componentes de software de la amplia cartera de Mavenir, entre los que se incluyen:

-- MAVcore: IMS, Voice, Converged Packet Core y Messaging

-- MAVapps: Digital BSS - Plataforma Digital Enablement de Mavenir (MDE)

-- MAVair: Red abierta de acceso por radio virtualizada (Open vRAN) y la cartera de radio OpenBeam

Sam Tabbara, cofundador y director ejecutivo de Paradise Mobile, declaró: "En Paradise Mobile estamos encantados de trabajar con Mavenir para construir una red transformadora y una experiencia de cliente de primer nivel mundial. Esperamos aportar la tecnología y experiencias de vanguardia, opciones reales para el consumidor y competencia cuando nos lancemos en las Bermudas en 2023. Esta asociación entre Paradise Mobile y Mavenir en las Bermudas es el primer anuncio de una serie de modernizaciones de red previstas en otras islas".

Antonio Correa, vicepresidente regional sénior de Mavenir, señaló: "Mavenir se complace en ayudar a Paradise Mobile a crear una red avanzada, ágil y totalmente automatizada que ofrece mayor eficiencia y capacidad en todos los mercados en los que Paradise realiza su lanzamiento. Los componentes de la red móvil nativa en la nube impulsada por software de Mavenir pueden desplegarse con facilidad y flexibilidad, lo que brinda a Paradise Mobile la capacidad de desplegar nuevos servicios monetizables con un tiempo de comercialización muy corto".

Acerca de Paradise Mobile:

Paradise Mobile está desarrollando un mundo de conexiones sin complicaciones con una red inalámbrica de nueva generación que se lanzará en varios mercados y países, y que empezará en las Bermudas en 2023.

Visite www.paradisemobile.com para obtener más información.

Acerca de Mavenir:

Mavenir construye el futuro de las redes y promueve la tecnología avanzada. Para ello, se enfoca en la visión de una red automatizada única y basada en el software que se ejecute en cualquier nube. Como el único proveedor de software de redes nativas de la nube de extremo a extremo de la industria, Mavenir se centra en transformar la manera en la que el mundo se conecta al acelerar la transformación de redes de software para más de 250 proveedores de servicios de comunicación en más de 120 países, que prestan servicio a más del 50 % de los abonados del mundo. www.mavenir.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230206005054/es/

Contacto

Contactos de Relaciones públicas de Mavenir:PR@mavenir.com Maryvonne Tubb (EE. UU.) Emmanuela Spiteri (EMEA)

Contacto de Relaciones públicas de Paradise Mobile pr@paradisemobile.com Mikaela Ian Pearman

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.