Comunicado de prensa de Business Wire: Medidata

Medidata, una empresa de Dassault Systèmes, anuncia que 10 organizaciones altamente innovadoras se han unido a su innovadora red Sensor Cloud. AliveCor, Aural Analytics, Biobeat, Blue Spark Technologies, Glooko, Indie Health, la Universidad de Arizona, la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad de Rochester y la Universidad de Vermont forman ahora parte de la primera colaboración intersectorial centrada en la resolución de los desafíos relacionados con la integración de los sensores, la estandarización de los datos de estos, y el desarrollo de nuevos biomarcadores digitales y algoritmos. De este modo, se crearán nuevos criterios de valoración digitales que podrían traducirse en tratamientos más eficaces y una mejor atención sanitaria para los pacientes.

La red Sensor Cloud, que incluye organizaciones de investigación por contrato, fabricantes de dispositivos, desarrolladores de fármacos y vacunas, empresas de análisis e instituciones académicas, abre oportunidades para que los científicos de datos perfeccionen, prueben y ofrezcan algoritmos fisiológicos con significado clínico a escala. A modo de ejemplo, se pueden perfeccionar los parámetros de movimiento, como la marcha, las métricas cardiovasculares, la información metabólica y el análisis del habla a escala clínica.

"Como se prevé que el uso de sensores en los ensayos clínicos alcance el 50 % en 20251, nos centramos en hacer de Medidata Sensor Cloud el estándar de la industria para la recopilación y el análisis de datos de sensores de calidad médica", afirmó Ben Schlatka, vicepresidente de Digital Biomarker Solutions en Medidata. "Es emocionante trabajar con un grupo diverso de socios para ayudar a configurar el futuro de la recopilación y el análisis de datos de pacientes, y hacer que Sensor Cloud sea la plataforma de elección para desarrollar nuevos biomarcadores digitales en una amplia variedad de áreas terapéuticas".

Comentarios de los nuevos socios de la red Sensor Cloud:

"AliveCor se complace en unirse a la Red Sensor Cloud de Medidata para ayudar a agilizar y ampliar el acceso a los ensayos clínicos para una serie de enfermedades graves. Medidata y AliveCor están democratizando la investigación clínica al proporcionar una forma confiable de capturar y compartir de manera remota datos importantes sobre la salud del corazón", señaló Aman Bhatti, M.D., vicepresidente sénior de Global Biopharma, AliveCor, empresa que lidera la innovación en tecnología de electrocardiogramas (ECG) personales aprobada por la FDA.

"En Aural Analytics estamos encantados de asociarnos con un líder del sector como Medidata. La integración de nuestra tecnología en la innovadora plataforma de Medidata mejorará en gran medida su capacidad de recopilación y análisis del habla", afirmó Judy Smythe, directora ejecutiva de Aural Analytics, la empresa de neurociencia más importante del sector que aprovecha el valor clínico del habla en todos los rangos de edad y en todo el mundo.

"Estamos deseando colaborar con Medidata y sus socios, porque apoyamos y hacemos avanzar conjuntamente el proceso de los ensayos clínicos descentralizados con la tecnología de monitoreo remoto de pacientes impulsada por la IA para mejorar la agregación de los datos de los pacientes", comentó Arik Ben Ishay, director ejecutivo de Biobeat, una empresa de tecnología médica con capacidades únicas en materia de salud e inteligencia artificial en el ámbito del monitoreo de pacientes.

"En Blue Spark nos complace convertirnos en uno de los primeros miembros de la red Sensor Cloud de Medidata. La integración de nuestra plataforma inalámbrica de monitoreo continuo de la temperatura TempTraq ofrece a los investigadores acceso a datos ininterrumpidos de la temperatura del cuerpo humano en tiempo real, introducidos directamente en la red Sensor Cloud. Se ha demostrado clínicamente que TempTraq detecta la fiebre hasta 18 horas antes que el estándar de atención médica", explicó John Gannon, presidente y director ejecutivo de Blue Spark Technologies, Inc. una empresa innovadora en soluciones de productos médicos portátiles.

"Nos sentimos muy satisfechos de asociarnos con el equipo de Sensor Cloud de Medidata para facilitar a las organizaciones de las ciencias biológicas la ejecución de ensayos clínicos globales, utilizando la plataforma Connected Research de Glooko. Esto supondrá un beneficio para los investigadores a la hora de recopilar criterios de valoración digitales y, al mismo tiempo, proporcionará a los pacientes una mejor experiencia en los ensayos, lo que en última instancia se traducirá en un desarrollo más eficiente de nuevas y novedosas terapias para cualquier tipo de enfermedad", afirmó Komathi Stem, director de operaciones de Glooko, una empresa de salud digital que utiliza algoritmos de inteligencia artificial/aprendizaje automático para ofrecer un compromiso de precisión, transformar la atención y acelerar la investigación clínica.

"Estamos encantados de anunciar este exclusivo acuerdo de colaboración con la red Sensor Cloud de Medidata, ya que las dos empresas creemos que trasladar la investigación clínica al hogar con una recopilación de datos descentralizada mejorará la calidad del sector, lo que se traducirá en una mejora general de los tratamientos", afirmó Clint McClellan, director ejecutivo de Indie Health, empresa que facilita la realización de ensayos clínicos descentralizados y el monitoreo remoto de los pacientes, de forma asequible, escalable y segura.

"Aprovechamos las herramientas y la tecnología disponibles en la red Sensor Cloud de Medidata para avanzar y agilizar nuestro trabajo en el desarrollo de algoritmos de detección de riesgos de caídas en la población con esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta a 2,3 millones de pacientes en todo el mundo, de los cuales el 50 % sufrirá una caída que afectará negativamente a su calidad de vida", comentó el Dr. Ryan McGinnis, responsable del grupo MSense de la Universidad de Vermont. "La Red Sensor Cloud nos permite explorar la combinación de los resultados comunicados por los pacientes y los datos de los "wearables" de grado médico en entornos remotos a escala para comprender mejor este problema y desarrollar una intervención digital".

Medidata es una filial de propiedad exclusiva de Dassault Systèmes, que con su plataforma 3DEXPERIENCE ocupa una posición privilegiada para liderar la transformación digital de las ciencias biológicas en la era de la medicina personalizada. Se trata de la primera plataforma científica y empresarial integral, que abarca desde la investigación hasta la comercialización.

-- Y. Jansen and G. Thornton, "Wearables & Big Data In Clinical Trials - Where Do We Stand?," Clinical Leader, febrero de 2020. https://www.clinicalleader.com/doc/wearables-big-data-in-clinical-trials-where-do-we-stand-0001.

Medidata lidera la transformación digital de las ciencias biológicas y lleva esperanza a millones de pacientes. Medidata ayuda a generar la evidencia y la información para ayudar a que empresas farmacéuticas, de biotecnología, productos sanitarios y diagnóstico, además de investigadores académicos, aceleren el valor, minimicen los riesgos y optimicen los resultados. Más de un millón de usuarios registrados en más de 2000 clientes y socios acceden a la plataforma más confiable del mundo en datos de desarrollo clínico, comerciales y del mundo real. Medidata, una empresa de Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), tiene su sede central en la ciudad de Nueva York y cuenta con oficinas en todo el mundo para satisfacer las necesidades de sus clientes. Para obtener más información, visite www.medidata.com y síganos en @Medidata.

Dassault Systèmes, la compañía de 3DEXPERIENCE, es un catalizador del progreso humano. Ofrecemos entornos virtuales 3D de colaboración para empresas y personas con el objetivo de que imaginen innovaciones sostenibles. Al crear experiencias virtuales gemelas del mundo real con nuestra plataforma 3DEXPERIENCE y sus aplicaciones, nuestros clientes superan los límites de la innovación, el aprendizaje y la producción para lograr un mundo más sostenible en beneficio de los pacientes, los ciudadanos y los consumidores. Dassault Systèmes aporta valor a más de 300 000 clientes de todos los tamaños y en todas las industrias en más de 140 países. Para obtener más información, visite www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, el icono de Compass, el logotipo de 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, e IFWE son marcas comerciales o marcas registradas de Dassault Systèmes, una "société européenne" francesa (Registro Comercial de Versalles B 322 306 440) o sus filiales en los Estados Unidos y/u otros países.

