Comunicado de prensa de Business Wire: Megaport

Megaport (ASX: MP1), proveedor líder global de red como servicio (Network as a Service, NaaS), anunció hoy la incorporación de Jeff Tworek al equipo ejecutivo como director de ingresos. Tworek será responsable de generar ingresos a nivel general y gestionará todos los aspectos de la organización de ventas globales de Megaport.

El Sr. Tworek aporta a Megaport más de 30 años de experiencia en el sector de redes y nube operando unidades de negocios comerciales dentro de empresas de miles de millones de dólares, que incluye casi 20 años en Akamai Technologies. Antes de unirse a la empresa, el Sr. Tworek estuvo en el puesto de director de ingresos en Contrast Security, donde ayudó a que la empresa escale sus equipos, aportó liderazgo clave y preparó a la empresa para el crecimiento. Aporta gran experiencia relacionada con expansión y alto crecimiento de su período tanto en empresas emergentes como en grandes organizaciones establecidas.

"Nos entusiasma darle la bienvenida a Jeff al equipo", manifestó Vincent English, presidente y director ejecutivo, Megaport. "La experiencia de Jeff en el liderazgo y la transformación de organizaciones de ventas globales y la veloz aceleración en el crecimiento de los ingresos le brindará a Megaport el liderazgo y la experiencia para impulsar la adopción continuada de nuestra plataforma a nivel global".

"La carrera de Jeff en el sector tecnológico se ha centrado en penetrar nuevos mercados con tecnologías evolutivas y ayudar a las empresas a adoptar enfoques transformacionales para resolver problemas que, finalmente, impulsan a mayores niveles de experiencia del cliente, eficiencia y eficacia", siguió English. "Su conjunto de aptitudes fortalecerá nuestro equipo y apoyará nuestro impulso para transformar la manera en que nuestros clientes y socios hacen crecer sus empresas".

"Estoy encantado de sumarme a Megaport en un punto crucial para la empresa", manifestó Tworek. "Como líder establecido e innovador en la conectividad en la nube y el espacio NaaS, Megaport tiene una gran oportunidad de colocar una solución cambiante para la industria en las manos de más clientes y socios en todo el mundo. Realmente deseo trabajar con nuestros equipos globales para captar una porción mayor del mercado y promover la misión de Megaport de transformar la manera en que las empresas, los centros de datos, los integradores de sistemas y proveedor de servicios gestionados construyen redes ágiles en la nube".

Jeff Tworek, con sede en Chicago, Illinois, depende directamente de Vincent English.

Megaport es proveedor líder de soluciones de red como servicio (NaaS). La red global definida por software (SDN) de la compañía ayuda a las empresas a conectar rápidamente su red a los servicios a través de un portal fácil de usar o de nuestra API abierta. Megaport ofrece capacidades de red ágiles, que reducen los costos operativos y aumentan la velocidad de comercialización en comparación con las soluciones de red tradicionales. Megaport se asocia con los principales proveedores de servicios en la nube del mundo, entre ellos, AWS, Microsoft Azure y Google Cloud, así como con los mayores operadores de centros de datos, integradores de sistemas y proveedores de servicios gestionados del mundo. Megaport es una empresa que cuenta con la certificación ISO/IEC 27001.

