Comunicado de prensa de Business Wire: Megaport Limited

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), proveedor líder mundial de red como servicio (NaaS) y Zenlayer, proveedor líder mundial de servicios de nube en el borde, acaban de suscribir una asociación estratégica para ampliar el alcance mundial de sus redes a más de 800 lugares en seis continentes a sus clientes conjuntos. Esta oferta conjunta enriquece la cobertura de Zenlayer en los mercados desarrollados y amplía la oferta a los clientes de Megaport en los mercados emergentes.

"Gracias a la asociación estratégica de Megaport con Zenlayer ahora es más fácil que nunca para nuestros clientes utilizar la conectividad privada bajo demanda para potenciar su red en la nube en cualquier parte del mundo", aseguró Vincent English, director ejecutivo de Megaport. "Tanto para implementar una nube híbrida y/o en varias nubes como para tender un puente desde la SD-WAN a la nube, los clientes de Megaport ya pueden conectar de forma segura los servicios de TI para misiones cruciales en nuevos mercados, en particular, los del sudeste asiático y América del Sur, con una combinación de nuestras soluciones NaaS y las ofertas de infraestructura como servicio (IaaS) de Zenlayer".

"Añadir la amplia integración de Megaport con las rampas de entrada a la nube y el vasto alcance de los centros de datos a la red mundial de Zenlayer ofrece a nuestros clientes una opción más amplia de conectividad privada bajo demanda a las soluciones IaaS innovadoras y escalables que necesitan las empresas líderes digitales de hoy en día", explicó por su parte Joe Zhu, director ejecutivo y fundador de Zenlayer. "Juntas, ahora nuestras redes privadas globales definidas por software (SDN) forman una de las mayores SDN del mundo".

Los clientes de Megaport y Zenlayer pueden disfrutar de las siguientes ventajas:

-- Mejora del rendimiento de la red con reducción de la fluctuación del retardo y la latencia.

-- Menores costos de salida a las rampas de entrada a la nube en comparación con las tarifas de Internet.

-- Aprovisionamiento de red con el sistema "apuntar y hacer clic" para facilitar la conexión entre sucursales, centros de datos, proveedores de nube y servicios de TI sin necesidad de hardware.

-- Aprovisionamiento en tiempo real de infraestructura de red virtual e interconexiones.

-- Conexiones seguras y privadas de nube híbrida y en varias nubes a más de 800 centros de datos habilitados a través de la impronta combinada de Megaport y Zenlayer.

-- Conectividad privada bajo demanda a las principales nubes del mundo, como Alibaba Cloud, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud y Salesforce.

Los clientes de Megaport y Zenlayer ahora también pueden aprovechar el conjunto integral de servicios empresariales de las compañías, entre ellos, Megaport Cloud Router, un servicio de enrutamiento de nube virtual, Megaport Virtual Edge, un servicio de alojamiento NFV que mejora la conectividad SD-WAN, Bare Metal Cloud de Zenlayer, un servicio de computación de borde bajo demanda y Zenlayer Global Accelerator (ZGA), un servicio con el sistema "apuntar y hacer clic" para agilizar al instante las aplicaciones a nivel mundial.

Acerca de Megaport

Megaport es proveedor líder de soluciones de red como servicio (NaaS). La red global definida por software (SDN) de la compañía ayuda a las empresas a conectar rápidamente su red a los servicios a través de un portal fácil de usar o de nuestra API abierta. Megaport ofrece capacidades de red ágiles, que reducen los costos operativos y aumentan la velocidad de comercialización en comparación con las soluciones de red tradicionales. Megaport se asocia con los principales proveedores de servicios en la nube del mundo, entre ellos, AWS, Microsoft Azure y Google Cloud, así como con los mayores operadores de centros de datos, integradores de sistemas y proveedores de servicios gestionados del mundo. Megaport es una empresa que cuenta con la certificación ISO/IEC 27001.

Acerca de Zenlayer

Zenlayer (www.zenlayer.com), proveedor global de servicios en la nube, ofrece conectividad bajo demanda con su amplia red de más de 270 PoPs y se caracteriza por su amplia experiencia en mercados emergentes de rápido crecimiento, en particular, el Sudeste Asiático, India, China y Sudamérica. Las empresas utilizan la plataforma global de nube en el borde de Zenlayer para mejorar al instante las experiencias digitales de sus usuarios, con una latencia ultrabaja y una conectividad mundial bajo demanda.

